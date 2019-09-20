Додано: Суб 21 вер, 2019 15:32

zРадио написав: ЛАД написав: flyman написав: ......

два ди-би-ла - это сила ......два ди-би-ла - это сила

Аргумент убойный!

Стремитесь сравняться с Франтом? Аргумент убойный!Стремитесь сравняться с Франтом?



Так а о ком же, вы думаете, втором он говорил? Так а о ком же, вы думаете, втором он говорил?

Похоже у них все случилось, как в нетленке Булгакова)))Где же он сейчас? – перебил модератора взволнованный финдиректор.– Ну, где ж ему быть, – ответил, криво ухмыльнувшись, модератор, – натурально, в вытрезвителе.– Ну, ну! Ай, спасибо!А Фейслес продолжал свое повествование. И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась длиннейшая цепь ФЛАЕВСКИХ хамств и безобразий, и всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего.Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с графоманом ФРАНТОМ на лужайке перед пушкинским телеграфом под звуки какой-то праздношатающейся гармоники! Гонка за какими-то гражданками-форумчанками, визжащими от ужаса! Попытка подраться с буфетчиком в самой «Ялте»! Разбрасывание зеленого лука по полу той же «Ялты». Разбитие восьми бутылок белого сухого «Ай-Даниля». Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать ФЛАЮ машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить его форумные паскудства. Словом, темный ужас...