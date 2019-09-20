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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4020402140224023
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:40

  zРадио написав:
  flyman написав:в штатах прватні тюрми, так що більше в"язнів, більше профіт


:shock: :shock: :shock:

Вот это каминг-аут :mrgreen:

жжет, не задумываясь, просто)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:32

  zРадио написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:......
два ди-би-ла - это сила

Аргумент убойный!
Стремитесь сравняться с Франтом? :)


Так а о ком же, вы думаете, втором он говорил? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Похоже у них все случилось, как в нетленке Булгакова)))
Где же он сейчас? – перебил модератора взволнованный финдиректор.
– Ну, где ж ему быть, – ответил, криво ухмыльнувшись, модератор, – натурально, в вытрезвителе.
– Ну, ну! Ай, спасибо!
А Фейслес продолжал свое повествование. И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась длиннейшая цепь ФЛАЕВСКИХ хамств и безобразий, и всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего.
Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с графоманом ФРАНТОМ на лужайке перед пушкинским телеграфом под звуки какой-то праздношатающейся гармоники! Гонка за какими-то гражданками-форумчанками, визжащими от ужаса! Попытка подраться с буфетчиком в самой «Ялте»! Разбрасывание зеленого лука по полу той же «Ялты». Разбитие восьми бутылок белого сухого «Ай-Даниля». Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать ФЛАЮ машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить его форумные паскудства. Словом, темный ужас...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:19

  antey1969 написав:Похоже у них все случилось, как в нетленке Булгакова)))
Где же он сейчас? – перебил модератора взволнованный финдиректор.
– Ну, где ж ему быть, – ответил, криво ухмыльнувшись, модератор, – натурально, в вытрезвителе.
– Ну, ну! Ай, спасибо!
А Фейслес продолжал свое повествование. И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась длиннейшая цепь ФЛАЕВСКИХ хамств и безобразий, и всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего.
Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с графоманом ФРАНТОМ на лужайке перед пушкинским телеграфом под звуки какой-то праздношатающейся гармоники! Гонка за какими-то гражданками-форумчанками, визжащими от ужаса! Попытка подраться с буфетчиком в самой «Ялте»! Разбрасывание зеленого лука по полу той же «Ялты». Разбитие восьми бутылок белого сухого «Ай-Даниля». Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать ФЛАЮ машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить его форумные паскудства. Словом, темный ужас...


Ахаха )) Шедевр. А политическая ветка - нехорошая квартира Ири... то есть Анны Францевны Фужере? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:25

Це остаточне прощавай

Мининфраструктуры отказалось от проекта Hyperloop в Украине
https://ain.ua/2019/09/21/mininfrastruktury-otkazalos-ot-hyperloop/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:42

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:Це остаточне прощавай

Мининфраструктуры отказалось от проекта Hyperloop в Украине
https://ain.ua/2019/09/21/mininfrastruktury-otkazalos-ot-hyperloop/


Все никак не могу понять зачем Порошенко держал эту кодлу явно невменяемых параноиков типа Омеляна, Ревы. Эти кадры столько рейтинга отгрызли у Порошенко.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:57

Как вам вчерашнее шоу Шустера? Похоже, боевые действия Ахметовв против Коломойского с помощью вытащенного из нафталина Шустера переходит в горячую фазу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:07

  ЛАД написав:Скоро на форум будет противно заходить, разве что забанить для себя больше половины участников.

Да кто же вас тянет сюда на форум ? :) Здесь всё добровольно :)
У вас в подписи куча тех с кем вы не разговариваете. А вы с ними чаще и разговариваешь :) Вы или подпись смените или общение прекратите :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:16

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Скоро на форум будет противно заходить, разве что забанить для себя больше половины участников.

Да кто же вас тянет сюда на форум ? :) Здесь всё добровольно :)
У вас в подписи куча тех с кем вы не разговариваете. А вы с ними чаще и разговариваешь :) Вы или подпись смените или общение прекратите :)

Вы у меня в подписи пока не числитесь.
А с кем из моей подписи я в последнее время разговаривал? Примеры привести можете?
Кстати, сомилитарка подумываю убрать. Он в последнее время стал как-то адекватнее и не таким хамовитым.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:28

Re: Політичні дискусії

Это просто песТня неграмотности в каждой букве
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:34


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flyman
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