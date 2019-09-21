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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4021402240234024
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:51

Кремлеботи

Цікава інформація про русіш-агітаторів. Нагадує декого з форуму

https://petrimazepa.com/kak_rabotayut_r ... formagenty
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:28

Re: Політичні дискусії

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:32

  zРадио написав:
  antey1969 написав:Похоже у них все случилось, как в нетленке Булгакова)))
Где же он сейчас? – перебил модератора взволнованный финдиректор.
– Ну, где ж ему быть, – ответил, криво ухмыльнувшись, модератор, – натурально, в вытрезвителе.
– Ну, ну! Ай, спасибо!
А Фейслес продолжал свое повествование. И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась длиннейшая цепь ФЛАЕВСКИХ хамств и безобразий, и всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего.
Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с графоманом ФРАНТОМ на лужайке перед пушкинским телеграфом под звуки какой-то праздношатающейся гармоники! Гонка за какими-то гражданками-форумчанками, визжащими от ужаса! Попытка подраться с буфетчиком в самой «Ялте»! Разбрасывание зеленого лука по полу той же «Ялты». Разбитие восьми бутылок белого сухого «Ай-Даниля». Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать ФЛАЮ машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить его форумные паскудства. Словом, темный ужас...


Ахаха )) Шедевр. А политическая ветка - нехорошая квартира Ири... то есть Анны Францевны Фужере? :mrgreen:

Точно!
Здесь уже полгода, как люди пропадают.
Правда потом находятся... Кто в бане, кто из "Ялты" телеграфирует.
Того и гляди, кого-то в кровосиси определят, потому что врать не надо... на ветке, хамить не надо... на ветке.
Да, Булгаков - это воистину великий писатель. Цитаты на все случаи жизни.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:33

Re: Політичні дискусії

итак ближе к полуночи ловите правду матку :) :
Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ?
Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность ....
К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита :lol: что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так ....
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:28

  yama написав:итак ближе к полуночи ловите правду матку :) :
Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ?
Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность ....
К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита :lol: что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так ....


С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.

200 рублей за доллар :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Почему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:50

  zРадио написав:
С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.

200 рублей за доллар :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Почему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала)
а чего конфликт в Грузии не обвалил ? а чего обстрел мирного Мариуполя и крушение Малазийского боинга не обвалили ? :?
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:58

  yama написав:
  zРадио написав:
С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.

200 рублей за доллар :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Почему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала)
а чего конфликт в Грузии не обвалил ? а чего обстрел мирного Мариуполя и крушение Малазийского боинга не обвалили ? :?


Конфликт в Грузии совпал в началом мирового финансового кризиса, поэтому нельзя утверждать, что не обвалил. Осенью 2008-го экономика РФ неслабо рухнула - вот это однозначный факт. А разобрать на молекулы, сколько в том падении чего уже не представляется возможным.

Что же касается агрессии против Украины (включая Боинг, Мариуполь и многое другое), то именно она стала причиной давления США на рынок нефти и введения санкций, что обрушило рубль и привело к рецессии российской экономики.

Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг
zРадио
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