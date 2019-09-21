Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
antey1969 написав:Похоже у них все случилось, как в нетленке Булгакова))) Где же он сейчас? – перебил модератора взволнованный финдиректор. – Ну, где ж ему быть, – ответил, криво ухмыльнувшись, модератор, – натурально, в вытрезвителе. – Ну, ну! Ай, спасибо! А Фейслес продолжал свое повествование. И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась длиннейшая цепь ФЛАЕВСКИХ хамств и безобразий, и всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего. Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с графоманом ФРАНТОМ на лужайке перед пушкинским телеграфом под звуки какой-то праздношатающейся гармоники! Гонка за какими-то гражданками-форумчанками, визжащими от ужаса! Попытка подраться с буфетчиком в самой «Ялте»! Разбрасывание зеленого лука по полу той же «Ялты». Разбитие восьми бутылок белого сухого «Ай-Даниля». Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать ФЛАЮ машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить его форумные паскудства. Словом, темный ужас...
Ахаха )) Шедевр. А политическая ветка - нехорошая квартира Ири... то есть Анны Францевны Фужере?
Точно! Здесь уже полгода, как люди пропадают. Правда потом находятся... Кто в бане, кто из "Ялты" телеграфирует. Того и гляди, кого-то в кровосиси определят, потому что врать не надо... на ветке, хамить не надо... на ветке. Да, Булгаков - это воистину великий писатель. Цитаты на все случаи жизни.
итак ближе к полуночи ловите правду матку : Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ? Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность .... К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так ....
yama написав:итак ближе к полуночи ловите правду матку : Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ? Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность .... К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так ....
С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.
200 рублей за доллар Почему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала)
zРадио написав: С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.
200 рублей за доллар Почему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала)
а чего конфликт в Грузии не обвалил ? а чего обстрел мирного Мариуполя и крушение Малазийского боинга не обвалили ? опять таки а почему Путина должен интересовать курс ? допустим он просто хочет поиграть в войнушку
Востаннє редагувалось yama в Нед 22 вер, 2019 00:14, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав: С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.
200 рублей за доллар Почему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала)
а чего конфликт в Грузии не обвалил ? а чего обстрел мирного Мариуполя и крушение Малазийского боинга не обвалили ?
Конфликт в Грузии совпал в началом мирового финансового кризиса, поэтому нельзя утверждать, что не обвалил. Осенью 2008-го экономика РФ неслабо рухнула - вот это однозначный факт. А разобрать на молекулы, сколько в том падении чего уже не представляется возможным.
Что же касается агрессии против Украины (включая Боинг, Мариуполь и многое другое), то именно она стала причиной давления США на рынок нефти и введения санкций, что обрушило рубль и привело к рецессии российской экономики.
Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг
Путин и с дружественной Белоруссией толком разобраться не может 20 лет своего правления. А то что он захватил в других странах - это районы, где местное население в подавляющем большинстве его встречало радостно с хлебом-солью - Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО. По крайней мере в Украине все такие районы уже захвачены, и новых таких районов для захватов физически нет.
Путин и с дружественной Белоруссией толком разобраться не может 20 лет своего правления. А то что он захватил в других странах - это районы, где местное население в подавляющем большинстве его встречало радостно с хлебом-солью - Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО. По крайней мере в Украине все такие районы уже захвачены, и новых таких районов для захватов физически нет.
Я согласен, не решится. Я теоритизировал фантазию yama. По матрице рисков это кейс из разряда "минимальная вероятность - максимальное влияние"
zРадио написав:Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг
вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца. Это всего лишь мое оценочное субъективное мнение . Ой возможно даже не мое