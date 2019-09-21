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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4021402240234024 Додано: Суб 21 вер, 2019 21:51 Кремлеботи



https://petrimazepa.com/kak_rabotayut_r ... formagenty Цікава інформація про русіш-агітаторів. Нагадує декого з форуму Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20446 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 22:28 Re: Політичні дискусії Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text= Мизантрóп

Повідомлень: 2988 З нами з: 03.12.14 Подякував: 403 раз. Подякували: 408 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 22:32 zРадио написав: antey1969 написав: Похоже у них все случилось, как в нетленке Булгакова)))

Где же он сейчас? – перебил модератора взволнованный финдиректор.

– Ну, где ж ему быть, – ответил, криво ухмыльнувшись, модератор, – натурально, в вытрезвителе.

– Ну, ну! Ай, спасибо!

А Фейслес продолжал свое повествование. И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась длиннейшая цепь ФЛАЕВСКИХ хамств и безобразий, и всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего.

Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с графоманом ФРАНТОМ на лужайке перед пушкинским телеграфом под звуки какой-то праздношатающейся гармоники! Гонка за какими-то гражданками-форумчанками, визжащими от ужаса! Попытка подраться с буфетчиком в самой «Ялте»! Разбрасывание зеленого лука по полу той же «Ялты». Разбитие восьми бутылок белого сухого «Ай-Даниля». Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать ФЛАЮ машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить его форумные паскудства. Словом, темный ужас... Похоже у них все случилось, как в нетленке Булгакова)))Где же он сейчас? – перебил модератора взволнованный финдиректор.– Ну, где ж ему быть, – ответил, криво ухмыльнувшись, модератор, – натурально, в вытрезвителе.– Ну, ну! Ай, спасибо!А Фейслес продолжал свое повествование. И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась длиннейшая цепь ФЛАЕВСКИХ хамств и безобразий, и всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего.Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с графоманом ФРАНТОМ на лужайке перед пушкинским телеграфом под звуки какой-то праздношатающейся гармоники! Гонка за какими-то гражданками-форумчанками, визжащими от ужаса! Попытка подраться с буфетчиком в самой «Ялте»! Разбрасывание зеленого лука по полу той же «Ялты». Разбитие восьми бутылок белого сухого «Ай-Даниля». Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать ФЛАЮ машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить его форумные паскудства. Словом, темный ужас...



Ахаха )) Шедевр. А политическая ветка - нехорошая квартира Ири... то есть Анны Францевны Фужере? Ахаха )) Шедевр. А политическая ветка - нехорошая квартира Ири... то есть Анны Францевны Фужере?

Точно!

Здесь уже полгода, как люди пропадают.

Правда потом находятся... Кто в бане, кто из "Ялты" телеграфирует.

Того и гляди, кого-то в кровосиси определят, потому что врать не надо... на ветке, хамить не надо... на ветке.

Да, Булгаков - это воистину великий писатель. Цитаты на все случаи жизни. Точно!Здесь уже полгода, как люди пропадают.Правда потом находятся... Кто в бане, кто из "Ялты" телеграфирует.Того и гляди, кого-то в кровосиси определят, потому что врать не надо... на ветке, хамить не надо... на ветке.Да, Булгаков - это воистину великий писатель. Цитаты на все случаи жизни. antey1969 1

Повідомлень: 8763 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1031 раз. Подякували: 2313 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 22:33 Re: Політичні дискусії :

Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ?

Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность ....

К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так .... итак ближе к полуночи ловите правду маткуЯ вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ?Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность ....К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзитачто то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так .... 21грн=$1 ,а потом 32-36 yama Повідомлень: 1355 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2309 раз. Подякували: 235 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 23:28 yama написав: итак ближе к полуночи ловите правду матку :

Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ?

Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность ....

К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так .... итак ближе к полуночи ловите правду маткуЯ вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ?Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность ....К чему тут курс ?при таком отсутствии транзитачто то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так ....



С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.



200 рублей за доллар Почему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала) С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.200 рублей за долларПочему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала) zРадио

Повідомлень: 3555 З нами з: 02.05.18 Подякував: 792 раз. Подякували: 1878 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 23:50 zРадио написав:

С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.



200 рублей за доллар Почему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала) С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.200 рублей за долларПочему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала) а чего конфликт в Грузии не обвалил ? а чего обстрел мирного Мариуполя и крушение Малазийского боинга не обвалили ? опять таки а почему Путина должен интересовать курс ? допустим он просто хочет поиграть в войнушку а чего конфликт в Грузии не обвалил ? а чего обстрел мирного Мариуполя и крушение Малазийского боинга не обвалили ?опять таки а почему Путина должен интересовать курс ?он просто хочет поиграть в войнушку Востаннє редагувалось yama в Нед 22 вер, 2019 00:14, всього редагувалось 1 раз. 21грн=$1 ,а потом 32-36 yama Повідомлень: 1355 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2309 раз. Подякували: 235 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 23:58 yama написав: zРадио написав:

С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.



200 рублей за доллар Почему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала) С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.200 рублей за долларПочему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала) а чего конфликт в Грузии не обвалил ? а чего обстрел мирного Мариуполя и крушение Малазийского боинга не обвалили ? а чего конфликт в Грузии не обвалил ? а чего обстрел мирного Мариуполя и крушение Малазийского боинга не обвалили ?



Конфликт в Грузии совпал в началом мирового финансового кризиса, поэтому нельзя утверждать, что не обвалил. Осенью 2008-го экономика РФ неслабо рухнула - вот это однозначный факт. А разобрать на молекулы, сколько в том падении чего уже не представляется возможным.



Что же касается агрессии против Украины (включая Боинг, Мариуполь и многое другое), то именно она стала причиной давления США на рынок нефти и введения санкций, что обрушило рубль и привело к рецессии российской экономики.



Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг Конфликт в Грузии совпал в началом мирового финансового кризиса, поэтому нельзя утверждать, что не обвалил. Осенью 2008-го экономика РФ неслабо рухнула - вот это однозначный факт. А разобрать на молекулы, сколько в том падении чего уже не представляется возможным.Что же касается агрессии против Украины (включая Боинг, Мариуполь и многое другое), то именно она стала причиной давления США на рынок нефти и введения санкций, что обрушило рубль и привело к рецессии российской экономики.Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг zРадио

Повідомлень: 3555 З нами з: 02.05.18 Подякував: 792 раз. Подякували: 1878 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 00:09 zРадио написав: путен решится на захват Украины, путен решится на захват Украины,



Путин и с дружественной Белоруссией толком разобраться не может 20 лет своего правления. А то что он захватил в других странах - это районы, где местное население в подавляющем большинстве его встречало радостно с хлебом-солью - Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО. По крайней мере в Украине все такие районы уже захвачены, и новых таких районов для захватов физически нет. Путин и с дружественной Белоруссией толком разобраться не может 20 лет своего правления. А то что он захватил в других странах - это районы, где местное население в подавляющем большинстве его встречало радостно с хлебом-солью - Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО. По крайней мере в Украине все такие районы уже захвачены, и новых таких районов для захватов физически нет. freeze 4 Повідомлень: 12862 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3668 раз. Подякували: 5361 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 00:13 freeze написав: zРадио написав: путен решится на захват Украины, путен решится на захват Украины,



Путин и с дружественной Белоруссией толком разобраться не может 20 лет своего правления. А то что он захватил в других странах - это районы, где местное население в подавляющем большинстве его встречало радостно с хлебом-солью - Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО. По крайней мере в Украине все такие районы уже захвачены, и новых таких районов для захватов физически нет. Путин и с дружественной Белоруссией толком разобраться не может 20 лет своего правления. А то что он захватил в других странах - это районы, где местное население в подавляющем большинстве его встречало радостно с хлебом-солью - Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО. По крайней мере в Украине все такие районы уже захвачены, и новых таких районов для захватов физически нет.



Я согласен, не решится. Я теоритизировал фантазию yama. По матрице рисков это кейс из разряда "минимальная вероятность - максимальное влияние" Я согласен, не решится. Я теоритизировал фантазию. По матрице рисков это кейс из разряда "минимальная вероятность - максимальное влияние" zРадио

Повідомлень: 3555 З нами з: 02.05.18 Подякував: 792 раз. Подякували: 1878 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 00:20 zРадио написав: Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца.

Это всего лишь мое оценочное субъективное мнение . Ой возможно даже не мое вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца. 21грн=$1 ,а потом 32-36 yama Повідомлень: 1355 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2309 раз. Подякували: 235 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4021402240234024 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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