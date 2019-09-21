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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 06:04

  yama написав:
  zРадио написав:
С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.

200 рублей за доллар :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Почему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала)
а чего конфликт в Грузии не обвалил ? а чего обстрел мирного Мариуполя и крушение Малазийского боинга не обвалили ? :? опять таки а почему Путина должен интересовать курс ? допустим он просто хочет поиграть в войнушку

Місцеві ватніки - за Путіна і Росію. Тому довести їм щось неможливо.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 06:05

  freeze написав:
  zРадио написав:путен решится на захват Украины,


Путин и с дружественной Белоруссией толком разобраться не может 20 лет своего правления. А то что он захватил в других странах - это районы, где местное население в подавляющем большинстве его встречало радостно с хлебом-солью - Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО. По крайней мере в Украине все такие районы уже захвачены, и новых таких районов для захватов физически нет.

Вже розібрався. Там все йде, як по маслу. Тільки проросійські кадри цього не бачать. Їх більше цікавить дуплексно-триплексний зв'язок та кубічний кінь у сферичному вакуумі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 06:26

Re: Політичні дискусії

yama написав:
  zРадио написав:Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг
вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца.
Это всего лишь мое оценочное субъективное мнение . Ой возможно даже не мое :mrgreen:


https://youtu.be/ZpUKJ6-LMI8

Рекомендую для перегляду shapo і решті.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 06:32

  Первый написав:
yama написав:
  zРадио написав:Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг
вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца.
Это всего лишь мое оценочное субъективное мнение . Ой возможно даже не мое :mrgreen:


https://youtu.be/ZpUKJ6-LMI8

Рекомендую для перегляду shapo і решті.

Ладу, зРадіо - обов'язково!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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