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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4022402340244025
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 06:04

  yama написав:
  zРадио написав:
С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.

200 рублей за доллар :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Почему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала)
а чего конфликт в Грузии не обвалил ? а чего обстрел мирного Мариуполя и крушение Малазийского боинга не обвалили ? :? опять таки а почему Путина должен интересовать курс ? допустим он просто хочет поиграть в войнушку

Місцеві ватніки - за Путіна і Росію. Тому довести їм щось неможливо.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 06:05

  freeze написав:
  zРадио написав:путен решится на захват Украины,


Путин и с дружественной Белоруссией толком разобраться не может 20 лет своего правления. А то что он захватил в других странах - это районы, где местное население в подавляющем большинстве его встречало радостно с хлебом-солью - Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО. По крайней мере в Украине все такие районы уже захвачены, и новых таких районов для захватов физически нет.

Вже розібрався. Там все йде, як по маслу. Тільки проросійські кадри цього не бачать. Їх більше цікавить дуплексно-триплексний зв'язок та кубічний кінь у сферичному вакуумі.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 06:26

Re: Політичні дискусії

yama написав:
  zРадио написав:Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг
вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца.
Это всего лишь мое оценочное субъективное мнение . Ой возможно даже не мое :mrgreen:


https://youtu.be/ZpUKJ6-LMI8

Рекомендую для перегляду shapo і решті.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 06:32

  Первый написав:
yama написав:
  zРадио написав:Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг
вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца.
Это всего лишь мое оценочное субъективное мнение . Ой возможно даже не мое :mrgreen:


https://youtu.be/ZpUKJ6-LMI8

Рекомендую для перегляду shapo і решті.

Ладу, зРадіо - обов'язково!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:05

  yama написав:
  zРадио написав:Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг
вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца.
Это всего лишь мое оценочное субъективное мнение . Ой возможно даже не мое :mrgreen:

КНДР всё равно, пока их поддерживает Китай.
Куба не прогнулась благодаря поддержке Союза.
Что Иран "особо не волнует" ответа США достаточно сомнительное утверждение. То, что они не поднимают сразу лапки кверху, другой вопрос.
"Проблемы индейцев вождя не беспокоят" тоже ошибочное утверждение. Эти проблемы волновали даже Гитлера. И ему (как и Путину) удалось укрепиться у власти именщ благодаря решению этих проблем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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