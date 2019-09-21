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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4022402340244025 Додано: Нед 22 вер, 2019 06:04 yama написав: zРадио написав:

С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.



200 рублей за доллар Почему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала) С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.200 рублей за долларПочему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала) а чего конфликт в Грузии не обвалил ? а чего обстрел мирного Мариуполя и крушение Малазийского боинга не обвалили ? опять таки а почему Путина должен интересовать курс ? допустим он просто хочет поиграть в войнушку а чего конфликт в Грузии не обвалил ? а чего обстрел мирного Мариуполя и крушение Малазийского боинга не обвалили ?опять таки а почему Путина должен интересовать курс ?он просто хочет поиграть в войнушку

Місцеві ватніки - за Путіна і Росію. Тому довести їм щось неможливо. Місцеві ватніки - за Путіна і Росію. Тому довести їм щось неможливо. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20450 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 06:05 freeze написав: zРадио написав: путен решится на захват Украины, путен решится на захват Украины,



Путин и с дружественной Белоруссией толком разобраться не может 20 лет своего правления. А то что он захватил в других странах - это районы, где местное население в подавляющем большинстве его встречало радостно с хлебом-солью - Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО. По крайней мере в Украине все такие районы уже захвачены, и новых таких районов для захватов физически нет. Путин и с дружественной Белоруссией толком разобраться не может 20 лет своего правления. А то что он захватил в других странах - это районы, где местное население в подавляющем большинстве его встречало радостно с хлебом-солью - Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО. По крайней мере в Украине все такие районы уже захвачены, и новых таких районов для захватов физически нет.

Вже розібрався. Там все йде, як по маслу. Тільки проросійські кадри цього не бачать. Їх більше цікавить дуплексно-триплексний зв'язок та кубічний кінь у сферичному вакуумі. Вже розібрався. Там все йде, як по маслу. Тільки проросійські кадри цього не бачать. Їх більше цікавить дуплексно-триплексний зв'язок та кубічний кінь у сферичному вакуумі. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20450 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 06:26 Re: Політичні дискусії yama написав: zРадио написав: Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца.

Это всего лишь мое оценочное субъективное мнение . Ой возможно даже не мое вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца.



https://youtu.be/ZpUKJ6-LMI8



Рекомендую для перегляду shapo і решті. Рекомендую для перегляду shapo і решті. Всім процвітання! Первый Повідомлень: 14717 З нами з: 27.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 1924 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 06:32 Первый написав: yama написав: zРадио написав: Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца.

Это всего лишь мое оценочное субъективное мнение . Ой возможно даже не мое вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца.



https://youtu.be/ZpUKJ6-LMI8



Рекомендую для перегляду shapo і решті. Рекомендую для перегляду shapo і решті.

Ладу, зРадіо - обов'язково! Ладу, зРадіо - обов'язково! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20450 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 10:05 yama написав: zРадио написав: Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца.

Это всего лишь мое оценочное субъективное мнение . Ой возможно даже не мое вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца.

КНДР всё равно, пока их поддерживает Китай.

Куба не прогнулась благодаря поддержке Союза.

Что Иран "особо не волнует" ответа США достаточно сомнительное утверждение. То, что они не поднимают сразу лапки кверху, другой вопрос.

"Проблемы индейцев вождя не беспокоят" тоже ошибочное утверждение. Эти проблемы волновали даже Гитлера. И ему (как и Путину) удалось укрепиться у власти именщ благодаря решению этих проблем. КНДР всё равно, пока их поддерживает Китай.Куба не прогнулась благодаря поддержке Союза.Что Иран "особо не волнует" ответа США достаточно сомнительное утверждение. То, что они не поднимают сразу лапки кверху, другой вопрос."Проблемы индейцев вождя не беспокоят" тоже ошибочное утверждение. Эти проблемы волновали даже Гитлера. И ему (как и Путину) удалось укрепиться у власти именщ благодаря решению этих проблем. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14159 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4262 раз. Подякували: 3967 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 11:14



А ещё недавно этой аграрной сверхдержаве лили деньги под 100-летние облигации, чему Украина немного завидовала



Аргентина умирает от голода и нищеты: Россия — следующая?

Аргентина голодает — более 30% населения уже оказалось за чертой бедности. Местные жители каждый день устраивают акции протеста, требуя защиту для бездомных и безработных. Сенат одобрил закон о чрезвычайной продовольственной помощи — и она требуется срочно. Аргентину убивают высокая инфляция и экономический спад. Угроза дефолта стала дамокловым мечом. Что происходит за океаном и каковы риски для России?



https://www.gazeta.ru/business/2019/09/21/12648475.shtml Пишут что в Аргентине уже есть случаи смерти от голода.А ещё недавно этой аграрной сверхдержаве лили деньги под 100-летние облигации, чему Украина немного завидовала Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9349 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6261 раз. Подякували: 2510 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 11:16 Первый написав: https://youtu.be/ZpUKJ6-LMI8



Рекомендую для перегляду shapo і решті. Рекомендую для перегляду shapo і решті.



И что ты этим хотел мне показать?

В отличие от тебя я рос ,учился и даже дружил с корейцами высланными во время войны с ДВ в Казахстан. В 90-х и 2000-х пару раз имел дело с южными корейцами.

Это очень специфический, фантастически работоспособный и упорный народ.

Мир не черный и не белый как в мозгах евроинтеграторов по-украински.

И те же северные корейцы всегда очень умело играли с амерами,китайцами и русскими. И что ты этим хотел мне показать?В отличие от тебя я рос ,учился и даже дружил с корейцами высланными во время войны с ДВ в Казахстан. В 90-х и 2000-х пару раз имел дело с южными корейцами.Это очень специфический, фантастически работоспособный и упорный народ.Мир не черный и не белый как в мозгах евроинтеграторов по-украински.И те же северные корейцы всегда очень умело играли с амерами,китайцами и русскими. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1993 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 12:35 Frant написав: Ладу, зРадіо - обов'язково! Ладу, зРадіо - обов'язково!



Тролльчик, это не мне, а тебе нужно пересматривать данное видео время от времени. Чтоб ты снова не зашкварился и не начал проситься в путинскую РФ. Кроме тебя здесь никто об этом никогда не мечтал! Тролльчик, это не мне, а тебе нужно пересматривать данное видео время от времени. Чтоб ты снова не зашкварился и не начал проситься в путинскую РФ. Кроме тебя здесь никто об этом никогда не мечтал! zРадио

Повідомлень: 3555 З нами з: 02.05.18 Подякував: 792 раз. Подякували: 1880 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4022402340244025 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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