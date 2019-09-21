Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: С учетом того, что вы накреативили относительно движения колонн российских танков (что, сразу отмечу, я считаю крайне маловероятным), курс будет 200.
200 рублей за доллар Почему рублей, а не гривен - понятно, а почему 200, а не 65 - потому что эта вопиющая российская диверсия обвалит экономику РФ раза в 3 (для начала)
а чего конфликт в Грузии не обвалил ? а чего обстрел мирного Мариуполя и крушение Малазийского боинга не обвалили ? опять таки а почему Путина должен интересовать курс ? допустим он просто хочет поиграть в войнушку
Місцеві ватніки - за Путіна і Росію. Тому довести їм щось неможливо.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Путин и с дружественной Белоруссией толком разобраться не может 20 лет своего правления. А то что он захватил в других странах - это районы, где местное население в подавляющем большинстве его встречало радостно с хлебом-солью - Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО. По крайней мере в Украине все такие районы уже захвачены, и новых таких районов для захватов физически нет.
Вже розібрався. Там все йде, як по маслу. Тільки проросійські кадри цього не бачать. Їх більше цікавить дуплексно-триплексний зв'язок та кубічний кінь у сферичному вакуумі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
zРадио написав:Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг
вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца. Это всего лишь мое оценочное субъективное мнение . Ой возможно даже не мое
zРадио написав:Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг
вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца. Это всего лишь мое оценочное субъективное мнение . Ой возможно даже не мое
zРадио написав:Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг
вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца. Это всего лишь мое оценочное субъективное мнение . Ой возможно даже не мое
КНДР всё равно, пока их поддерживает Китай. Куба не прогнулась благодаря поддержке Союза. Что Иран "особо не волнует" ответа США достаточно сомнительное утверждение. То, что они не поднимают сразу лапки кверху, другой вопрос. "Проблемы индейцев вождя не беспокоят" тоже ошибочное утверждение. Эти проблемы волновали даже Гитлера. И ему (как и Путину) удалось укрепиться у власти именщ благодаря решению этих проблем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Пишут что в Аргентине уже есть случаи смерти от голода.
А ещё недавно этой аграрной сверхдержаве лили деньги под 100-летние облигации, чему Украина немного завидовала
Аргентина умирает от голода и нищеты: Россия — следующая?
Аргентина голодает — более 30% населения уже оказалось за чертой бедности. Местные жители каждый день устраивают акции протеста, требуя защиту для бездомных и безработных. Сенат одобрил закон о чрезвычайной продовольственной помощи — и она требуется срочно. Аргентину убивают высокая инфляция и экономический спад. Угроза дефолта стала дамокловым мечом. Что происходит за океаном и каковы риски для России?
И что ты этим хотел мне показать? В отличие от тебя я рос ,учился и даже дружил с корейцами высланными во время войны с ДВ в Казахстан. В 90-х и 2000-х пару раз имел дело с южными корейцами. Это очень специфический, фантастически работоспособный и упорный народ. Мир не черный и не белый как в мозгах евроинтеграторов по-украински. И те же северные корейцы всегда очень умело играли с амерами,китайцами и русскими.