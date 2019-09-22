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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4023402440254026> Додано: Нед 22 вер, 2019 10:05 yama написав: zРадио написав: Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг Инструментов достаточно. И если (не дай бог, конечно) путен решится на захват Украины, то ответка Запада будет в разы больше, чем таковая в 2014-2015 гг вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца.

Это всего лишь мое оценочное субъективное мнение . Ой возможно даже не мое вот Иран особо волнует ответка США ? До последнего времени и КНДР было все равно на ответку США и всего мира. Еще пример страны которая не прогнулась под санкицями Куба . И почему-то многие видят связь дружбу между этими странами и РФ , якобы РФ чуть ли не единственная страна которая дружит с выше перечисленными изгоями . Да и проблемы индейцев вождя не беспокоят. Ну страна будет в разрухе зато Путин в войнушку поиграет, удовлетворит свои амбиции императора и полководца.

КНДР всё равно, пока их поддерживает Китай.

Куба не прогнулась благодаря поддержке Союза.

Что Иран "особо не волнует" ответа США достаточно сомнительное утверждение. То, что они не поднимают сразу лапки кверху, другой вопрос.

"Проблемы индейцев вождя не беспокоят" тоже ошибочное утверждение. Эти проблемы волновали даже Гитлера. И ему (как и Путину) удалось укрепиться у власти именщ благодаря решению этих проблем. КНДР всё равно, пока их поддерживает Китай.Куба не прогнулась благодаря поддержке Союза.Что Иран "особо не волнует" ответа США достаточно сомнительное утверждение. То, что они не поднимают сразу лапки кверху, другой вопрос."Проблемы индейцев вождя не беспокоят" тоже ошибочное утверждение. Эти проблемы волновали даже Гитлера. И ему (как и Путину) удалось укрепиться у власти именщ благодаря решению этих проблем. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14159 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4262 раз. Подякували: 3967 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 11:14



А ещё недавно этой аграрной сверхдержаве лили деньги под 100-летние облигации, чему Украина немного завидовала



Аргентина умирает от голода и нищеты: Россия — следующая?

Аргентина голодает — более 30% населения уже оказалось за чертой бедности. Местные жители каждый день устраивают акции протеста, требуя защиту для бездомных и безработных. Сенат одобрил закон о чрезвычайной продовольственной помощи — и она требуется срочно. Аргентину убивают высокая инфляция и экономический спад. Угроза дефолта стала дамокловым мечом. Что происходит за океаном и каковы риски для России?



https://www.gazeta.ru/business/2019/09/21/12648475.shtml Пишут что в Аргентине уже есть случаи смерти от голода.А ещё недавно этой аграрной сверхдержаве лили деньги под 100-летние облигации, чему Украина немного завидовала Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9349 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6261 раз. Подякували: 2510 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 11:16 Первый написав: https://youtu.be/ZpUKJ6-LMI8



Рекомендую для перегляду shapo і решті. Рекомендую для перегляду shapo і решті.



И что ты этим хотел мне показать?

В отличие от тебя я рос ,учился и даже дружил с корейцами высланными во время войны с ДВ в Казахстан. В 90-х и 2000-х пару раз имел дело с южными корейцами.

Это очень специфический, фантастически работоспособный и упорный народ.

Мир не черный и не белый как в мозгах евроинтеграторов по-украински.

И те же северные корейцы всегда очень умело играли с амерами,китайцами и русскими. И что ты этим хотел мне показать?В отличие от тебя я рос ,учился и даже дружил с корейцами высланными во время войны с ДВ в Казахстан. В 90-х и 2000-х пару раз имел дело с южными корейцами.Это очень специфический, фантастически работоспособный и упорный народ.Мир не черный и не белый как в мозгах евроинтеграторов по-украински.И те же северные корейцы всегда очень умело играли с амерами,китайцами и русскими. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1997 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 12:35 Frant написав: Ладу, зРадіо - обов'язково! Ладу, зРадіо - обов'язково!



Тролльчик, это не мне, а тебе нужно пересматривать данное видео время от времени. Чтоб ты снова не зашкварился и не начал проситься в путинскую РФ. Кроме тебя здесь никто об этом никогда не мечтал! Тролльчик, это не мне, а тебе нужно пересматривать данное видео время от времени. Чтоб ты снова не зашкварился и не начал проситься в путинскую РФ. Кроме тебя здесь никто об этом никогда не мечтал! zРадио

Повідомлень: 3553 З нами з: 02.05.18 Подякував: 792 раз. Подякували: 1880 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 14:46 Hotab написав: Hotab написав: ЛАД написав: Согласитесь, что перехват беспилотника несколько отличается Согласитесь, что перехват беспилотника несколько отличается

Слушайте, сколько вы собираетесь юлить своим "согласитесь"?

Я вам доказал выдержками из документов вашу неправоту.

Вам давно пора просто признать, что вы ошиблись во фразе "авиация очень давно не принимает участия в боевых действиях" и все.

Ваши рассказы об очевидном отличии одних боевых действий от других не сделает внезапно вашу эту фразу правильной. Слушайте, сколько вы собираетесь юлить своим "согласитесь"?Я вам доказал выдержками из документов вашу неправоту.Вам давно пора просто признать, что вы ошиблись во фразе "авиация очень давно не принимает участия в боевых действиях" и все.Ваши рассказы об очевидном отличии одних боевых действий от других не сделает внезапно вашу эту фразу правильной.





ЛАД написав: Объективная оценка ситуации не означает пророссийскость.

: Объективная оценка ситуации не означает пророссийскость.

Объективной (или любой другой) оценки и не было. Он позволил себе высеомерно-пренебрежительный тон, нарвался на такой же, вот и все общение.

Такой тон по отношению к украинской армии (в лице украинского контингента миссии ООН) может себе позволить только ватан, потому ярлык он и выхватил. Объективной (или любой другой) оценки и не было. Он позволил себе высеомерно-пренебрежительный тон, нарвался на такой же, вот и все общение.Такой тон по отношению к украинской армии (в лице украинского контингента миссии ООН) может себе позволить только ватан, потому ярлык он и выхватил.

що ви намагаєтеся довести їм?

вони своє власне ІМХО називають "Объективная оценка ситуации".

корона на всю ватну голову у них. особливо у лада який полюбляє навішувати на інших ярлики а тільки скажи в його сторону щось то вереску такого що жах. інші не мають право нічого казати. тільки в нього таке право - оббрехати та ярликів навішати. що ви намагаєтеся довести їм?вони своє власне ІМХО називають "Объективная оценка ситуации".корона на всю ватну голову у них. особливо у лада який полюбляє навішувати на інших ярлики а тільки скажи в його сторону щось то вереску такого що жах. інші не мають право нічого казати. тільки в нього таке право - оббрехати та ярликів навішати. mephala Повідомлень: 5468 З нами з: 07.04.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 14:56 Волгарь написав: когда летчик выходит на цель, а цель эта - МИРНЫЙ город с 500-от тысячным населением, где 99,9% жителей НЕ ИМЕЮТ К ПОЛИТИКЕ ВООБЩЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, то запуск НУРС по жилым кварталам - ЭТО ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

А офицер (именно поэтому - если у него есть хоть малейшее понятие о чести), должен 1000 раз подумать, можно ли выполнять ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ, даже если цена отказа от него - собственная жизнь когда летчик выходит на цель, а цель эта - МИРНЫЙ город с 500-от тысячным населением, где 99,9% жителей НЕ ИМЕЮТ К ПОЛИТИКЕ ВООБЩЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, то запуск НУРС по жилым кварталам - ЭТО ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.А офицер (именно поэтому - если у него есть хоть малейшее понятие о чести), должен 1000 раз подумать, можно ли выполнять ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ, даже если цена отказа от него - собственная жизнь

місто вже було захвачене терористами. так що не вішайте лапшу про мирне місто.

і можу вам же нагадати грозний. скільки там дали жителям часу на покинути місто а потім всіх хто не вийшов оголосили терористами та заутюжили його?

чи може вам нагадати як ви валили з танків по парламенту у себе в мацкві? когось хвилювало хто там знаходиться?

так що валіть до себе в кацапію і там переживайте про свої міста та про злочинні накази. місто вже було захвачене терористами. так що не вішайте лапшу про мирне місто.і можу вам же нагадати грозний. скільки там дали жителям часу на покинути місто а потім всіх хто не вийшов оголосили терористами та заутюжили його?чи може вам нагадати як ви валили з танків по парламенту у себе в мацкві? когось хвилювало хто там знаходиться?так що валіть до себе в кацапію і там переживайте про свої міста та про злочинні накази. mephala Повідомлень: 5468 З нами з: 07.04.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 15:00 mephala написав: місто вже було захвачене терористами. так що не вішайте лапшу про мирне місто.

і можу вам же нагадати грозний. скільки там дали жителям часу на покинути місто а потім всіх хто не вийшов оголосили терористами та заутюжили його?

чи може вам нагадати як ви валили з танків по парламенту у себе в мацкві? когось хвилювало хто там знаходиться?

так що валіть до себе в кацапію і там переживайте про свої міста та про злочинні накази. місто вже було захвачене терористами. так що не вішайте лапшу про мирне місто.і можу вам же нагадати грозний. скільки там дали жителям часу на покинути місто а потім всіх хто не вийшов оголосили терористами та заутюжили його?чи може вам нагадати як ви валили з танків по парламенту у себе в мацкві? когось хвилювало хто там знаходиться?так що валіть до себе в кацапію і там переживайте про свої міста та про злочинні накази.



Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти.

А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня. Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти.А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1997 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 15:26 fokus написав: zРадио написав: Это все равно, что от компании отделить подразделение путем опроса сотрудников подразделения. Это все равно, что от компании отделить подразделение путем опроса сотрудников подразделения. Смешно сравнивать корпоративные отношения с международными. Там наемные работники нанятые хозяином, здесь - добровольное (или нет?) объединение людей.

Я бы скорее сравнил с женой, которая разлюбила мужа и ушла к другому. Да, конечно можно попытаться не отпускать, ссылаясь на закон и свидетельство о браке. Но можно ли считать это реальным аргументом для решения проблемы? Смешно сравнивать корпоративные отношения с международными. Там наемные работники нанятые хозяином, здесь - добровольное (или нет?) объединение людей.Я бы скорее сравнил с женой, которая разлюбила мужа и ушла к другому. Да, конечно можно попытаться не отпускать, ссылаясь на закон и свидетельство о браке. Но можно ли считать это реальным аргументом для решения проблемы?

Крим власність всіх жителів України а не персонально кримчан.

Якщо вам це не доходить до мізків то приведу приклад вашого ж рівня - жінка може піти сама а от майно спільне забрати самовільно ніхто не має права бо воно власність обох.

Так що якщо кримчани так вже хочуть до раші то можуть піти. Але без Криму. Крим власність всіх жителів України а не персонально кримчан.Якщо вам це не доходить до мізків то приведу приклад вашого ж рівня - жінка може піти сама а от майно спільне забрати самовільно ніхто не має права бо воно власність обох.Так що якщо кримчани так вже хочуть до раші то можуть піти. Але без Криму. mephala Повідомлень: 5468 З нами з: 07.04.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 15:47 mephala написав: МИРНЫЙ город с 500-от тысячным населением, где 99,9% жителей НЕ ИМЕЮТ К ПОЛИТИКЕ ВООБЩЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, то запуск НУРС по жилым кварталам - ЭТО ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

А офицер (именно поэтому - если у него есть хоть малейшее понятие о чести), должен 1000 раз подумать, можно ли выполнять ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ, даже если цена отказа от него - собственная жизнь МИРНЫЙ город с 500-от тысячным населением, где 99,9% жителей НЕ ИМЕЮТ К ПОЛИТИКЕ ВООБЩЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, то запуск НУРС по жилым кварталам - ЭТО ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.А офицер (именно поэтому - если у него есть хоть малейшее понятие о чести), должен 1000 раз подумать, можно ли выполнять ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ, даже если цена отказа от него - собственная жизнь А есть доказательства что это был украинский летчик а не роССийский?



И почему в ольгино не вспоминают как под командованием роССии дырявые оплаченцы обстреляли из Градов Мариуполь? Почему боты-волгари у себя на родине не подымают вопрос об этом преступлении? (про сбитый россиянами Боинг я вообще молчу..)



И в двойне забавно что бот из страны-автора печально знаменитой фразы "Дави их, бл.дь" вспоминает об офицерской чести. Вершина лицемерия! А есть доказательства что это был украинский летчик а не роССийский?И почему в ольгино не вспоминают как под командованием роССии дырявые оплаченцы обстреляли из Градов Мариуполь? Почему боты-волгари у себя на родине не подымают вопрос об этом преступлении? (про сбитый россиянами Боинг я вообще молчу..)И в двойне забавно что бот из страны-автора печально знаменитой фразы "Дави их, бл.дь" вспоминает об офицерской чести. Вершина лицемерия! Подолянин Повідомлень: 624 З нами з: 25.05.14 Подякував: 23 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 16:11 Re: Політичні дискусії mephala написав: Так що якщо кримчани так вже хочуть до раші то можуть піти. Але без Криму. Так що якщо кримчани так вже хочуть до раші то можуть піти. Але без Криму.

До ваших мозгов видимо так до сих пор и не дошло. Они уже ушли. Вместе с Крымом. Не спрашивая и не дожидаясь вашего разрешения.

А что касается доступного для вашего понимания примера, то о какой совместной собственности вы базикаете? Она приданое свое забрала, с которым папашка ее раньше замуж выдал. Вот назад к папашке с тем же и вернулась. До ваших мозгов видимо так до сих пор и не дошло. Они уже ушли. Вместе с Крымом. Не спрашивая и не дожидаясь вашего разрешения.А что касается доступного для вашего понимания примера, то о какой совместной собственности вы базикаете? Она приданое свое забрала, с которым папашка ее раньше замуж выдал. Вот назад к папашке с тем же и вернулась. fokus Повідомлень: 413 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4023402440254026> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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