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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4023402440254026 Додано: Нед 22 вер, 2019 16:22 Re: Політичні дискусії shapo написав: Первый написав: https://youtu.be/ZpUKJ6-LMI8



Рекомендую для перегляду shapo і решті. Рекомендую для перегляду shapo і решті.



И что ты этим хотел мне показать?

В отличие от тебя я рос ,учился и даже дружил с корейцами высланными во время войны с ДВ в Казахстан. В 90-х и 2000-х пару раз имел дело с южными корейцами.

Это очень специфический, фантастически работоспособный и упорный народ.

Мир не черный и не белый как в мозгах евроинтеграторов по-украински.

И те же северные корейцы всегда очень умело играли с амерами,китайцами и русскими. И что ты этим хотел мне показать?В отличие от тебя я рос ,учился и даже дружил с корейцами высланными во время войны с ДВ в Казахстан. В 90-х и 2000-х пару раз имел дело с южными корейцами.Это очень специфический, фантастически работоспособный и упорный народ.Мир не черный и не белый как в мозгах евроинтеграторов по-украински.И те же северные корейцы всегда очень умело играли с амерами,китайцами и русскими. Я не бажав, Я сказав. Подивись.





Всім процвітання! Я не бажав, Я сказав. Подивись.Всім процвітання! Всім процвітання! Первый Повідомлень: 14718 З нами з: 27.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 1924 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2019 16:51 shapo написав: mephala написав: місто вже було захвачене терористами. так що не вішайте лапшу про мирне місто.

і можу вам же нагадати грозний. скільки там дали жителям часу на покинути місто а потім всіх хто не вийшов оголосили терористами та заутюжили його?

чи може вам нагадати як ви валили з танків по парламенту у себе в мацкві? когось хвилювало хто там знаходиться?

так що валіть до себе в кацапію і там переживайте про свої міста та про злочинні накази. місто вже було захвачене терористами. так що не вішайте лапшу про мирне місто.і можу вам же нагадати грозний. скільки там дали жителям часу на покинути місто а потім всіх хто не вийшов оголосили терористами та заутюжили його?чи може вам нагадати як ви валили з танків по парламенту у себе в мацкві? когось хвилювало хто там знаходиться?так що валіть до себе в кацапію і там переживайте про свої міста та про злочинні накази.



Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти.

А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня. Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти.А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня.

Неправильный вывод.

Украина не утюжила авиацией ни Донецк, ни Луганск так, как Россия утюжила Грозный.

А один случай атаки на здание администрации, где сидели террористы, вы выдаете за бомбёжку мирного населения.

И в дополнение, я бросал много ссылок признаний бывших и нынешних боевиков-террористов о том, как они сами обстреливали Луганск, выдавая это за обстрелы ВСУ.

Так что, вот эта демагогия про европейское движение - всё мимо.



PS. Напоминание у кого амнезия

Неправильный вывод.Украина не утюжила авиацией ни Донецк, ни Луганск так, как Россия утюжила Грозный.А один случай атаки на здание администрации, где сидели террористы, вы выдаете за бомбёжку мирного населения.И в дополнение, я бросал много ссылок признаний бывших и нынешних боевиков-террористов о том, как они сами обстреливали Луганск, выдавая это за обстрелы ВСУ.Так что, вот эта демагогия про европейское движение - всё мимо.PS. Напоминание у кого амнезия "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2943 З нами з: 31.08.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 769 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 4023402440254026 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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