shapo написав: mephala написав:
місто вже було захвачене терористами. так що не вішайте лапшу про мирне місто.
і можу вам же нагадати грозний. скільки там дали жителям часу на покинути місто а потім всіх хто не вийшов оголосили терористами та заутюжили його?
чи може вам нагадати як ви валили з танків по парламенту у себе в мацкві? когось хвилювало хто там знаходиться?
так що валіть до себе в кацапію і там переживайте про свої міста та про злочинні накази.
Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти.
А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня.
Неправильный вывод.
Украина не утюжила авиацией ни Донецк, ни Луганск так, как Россия утюжила Грозный.
А один случай атаки на здание администрации, где сидели террористы, вы выдаете за бомбёжку мирного населения.
И в дополнение, я бросал много ссылок признаний бывших и нынешних боевиков-террористов о том, как они сами обстреливали Луганск, выдавая это за обстрелы ВСУ.
Так что, вот эта демагогия про европейское движение - всё мимо.
PS. Напоминание у кого амнезия