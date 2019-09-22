RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4023402440254026
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 16:22

Re: Політичні дискусії

shapo написав:
  Первый написав:https://youtu.be/ZpUKJ6-LMI8

Рекомендую для перегляду shapo і решті.


И что ты этим хотел мне показать?
В отличие от тебя я рос ,учился и даже дружил с корейцами высланными во время войны с ДВ в Казахстан. В 90-х и 2000-х пару раз имел дело с южными корейцами.
Это очень специфический, фантастически работоспособный и упорный народ.
Мир не черный и не белый как в мозгах евроинтеграторов по-украински.
И те же северные корейцы всегда очень умело играли с амерами,китайцами и русскими.
Я не бажав, Я сказав. Подивись.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14718
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1924 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 16:51

  shapo написав:
  mephala написав:місто вже було захвачене терористами. так що не вішайте лапшу про мирне місто.
і можу вам же нагадати грозний. скільки там дали жителям часу на покинути місто а потім всіх хто не вийшов оголосили терористами та заутюжили його?
чи може вам нагадати як ви валили з танків по парламенту у себе в мацкві? когось хвилювало хто там знаходиться?
так що валіть до себе в кацапію і там переживайте про свої міста та про злочинні накази.


Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти.
А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня.

Неправильный вывод.
Украина не утюжила авиацией ни Донецк, ни Луганск так, как Россия утюжила Грозный.
А один случай атаки на здание администрации, где сидели террористы, вы выдаете за бомбёжку мирного населения.
И в дополнение, я бросал много ссылок признаний бывших и нынешних боевиков-террористов о том, как они сами обстреливали Луганск, выдавая это за обстрелы ВСУ.
Так что, вот эта демагогия про европейское движение - всё мимо.

PS. Напоминание у кого амнезия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2943
З нами з: 31.08.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4023402440254026
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15012)
22.09.2019 18:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.