Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
И что ты этим хотел мне показать? В отличие от тебя я рос ,учился и даже дружил с корейцами высланными во время войны с ДВ в Казахстан. В 90-х и 2000-х пару раз имел дело с южными корейцами. Это очень специфический, фантастически работоспособный и упорный народ. Мир не черный и не белый как в мозгах евроинтеграторов по-украински. И те же северные корейцы всегда очень умело играли с амерами,китайцами и русскими.
mephala написав:місто вже було захвачене терористами. так що не вішайте лапшу про мирне місто. і можу вам же нагадати грозний. скільки там дали жителям часу на покинути місто а потім всіх хто не вийшов оголосили терористами та заутюжили його? чи може вам нагадати як ви валили з танків по парламенту у себе в мацкві? когось хвилювало хто там знаходиться? так що валіть до себе в кацапію і там переживайте про свої міста та про злочинні накази.
Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти. А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня.
Неправильный вывод. Украина не утюжила авиацией ни Донецк, ни Луганск так, как Россия утюжила Грозный. А один случай атаки на здание администрации, где сидели террористы, вы выдаете за бомбёжку мирного населения. И в дополнение, я бросал много ссылок признаний бывших и нынешних боевиков-террористов о том, как они сами обстреливали Луганск, выдавая это за обстрелы ВСУ. Так что, вот эта демагогия про европейское движение - всё мимо.
PS. Напоминание у кого амнезия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:80 лет назад, 22 сентября 1939 года, в Бресте прошел совместный парад вермахта и Красной армии по случаю передачи этого польского города от немецкой к советской оккупационной администрации. Парад принимают генерал Г.Гудериан и комбриг С.Кривошеин. Гудериан и Кривошеин познакомились еще в 1932 году в танковой школе «Кама» под Казанью.
Но виноват в сотрудничестве с нацистами один Бандера.
Кто в чем Бандеру винил? Не было здесь ничего такого. Лично я виню его сегодняшних неадекватных поклонников вроде взрывателей полицейских под зданием ВР, а не его самого.
pesikot написав:Хотя СССР Польшу с нацистами поделили и в дёсна с нацистами целовались.
Гитлер - поделил, Сталин - нет. Дальше исторических границ Украины на запад не пошел. Или ты украинофоб и сепар, считающий, что Львов у Польши отобрали, а не вернули?
mephala написав:місто вже було захвачене терористами. так що не вішайте лапшу про мирне місто.
shapo написав:Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти. А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня.
pesikot написав:Неправильный вывод. Украина не утюжила авиацией ни Донецк, ни Луганск так, как Россия утюжила Грозный. А один случай атаки на здание администрации, где сидели террористы, вы выдаете за бомбёжку мирного населения. И в дополнение, я бросал много ссылок признаний бывших и нынешних боевиков-террористов о том, как они сами обстреливали Луганск, выдавая это за обстрелы ВСУ. Так что, вот эта демагогия про европейское движение - всё мимо.
Я не собираюсь тут рассказывать сколько раз бомбили и обстреливали Донецк и Луганск украинские ВСУ, называется это "утюжили" или по-другому ,особенно после
Подолянин написав:А есть доказательства что это был украинский летчик а не роССийский?
и, самое главное потому, что объективной информации нет ни из чьих рассказов,ни роликов выложенных в ютьюб. Я всего-навсего обратил внимание на слова вашего коллеги на то, что для него это нормально.
Востаннє редагувалось shapo в Нед 22 вер, 2019 18:53, всього редагувалось 1 раз.
zРадио , прально!! И МИД ваш это подтверждает. А эти не с3.14здят...
Маньяк изнасиловал 13летнюю девочку Варю, но если бы этого не случилось - Варя не провела бы следующие 5 лет своей жизни дома плача, а гуляла бы по улице и её бы сбила машина. Сексуальные маньяки - это хорошо.(Логика русских).
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 вер, 2019 18:55, всього редагувалось 1 раз.