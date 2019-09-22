RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4024402540264027>
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 16:22

Re: Політичні дискусії

shapo написав:
  Первый написав:https://youtu.be/ZpUKJ6-LMI8

Рекомендую для перегляду shapo і решті.


И что ты этим хотел мне показать?
В отличие от тебя я рос ,учился и даже дружил с корейцами высланными во время войны с ДВ в Казахстан. В 90-х и 2000-х пару раз имел дело с южными корейцами.
Это очень специфический, фантастически работоспособный и упорный народ.
Мир не черный и не белый как в мозгах евроинтеграторов по-украински.
И те же северные корейцы всегда очень умело играли с амерами,китайцами и русскими.
Я не бажав, Я сказав. Подивись.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14719
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1924 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 16:51

  shapo написав:
  mephala написав:місто вже було захвачене терористами. так що не вішайте лапшу про мирне місто.
і можу вам же нагадати грозний. скільки там дали жителям часу на покинути місто а потім всіх хто не вийшов оголосили терористами та заутюжили його?
чи може вам нагадати як ви валили з танків по парламенту у себе в мацкві? когось хвилювало хто там знаходиться?
так що валіть до себе в кацапію і там переживайте про свої міста та про злочинні накази.


Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти.
А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня.

Неправильный вывод.
Украина не утюжила авиацией ни Донецк, ни Луганск так, как Россия утюжила Грозный.
А один случай атаки на здание администрации, где сидели террористы, вы выдаете за бомбёжку мирного населения.
И в дополнение, я бросал много ссылок признаний бывших и нынешних боевиков-террористов о том, как они сами обстреливали Луганск, выдавая это за обстрелы ВСУ.
Так что, вот эта демагогия про европейское движение - всё мимо.

PS. Напоминание у кого амнезия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2945
З нами з: 31.08.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:19

Re: Політичні дискусії

80 лет назад, 22 сентября 1939 года, в Бресте прошел совместный парад вермахта и Красной армии по случаю передачи этого польского города от немецкой к советской оккупационной администрации. Парад принимают генерал Г.Гудериан и комбриг С.Кривошеин. Гудериан и Кривошеин познакомились еще в 1932 году в танковой школе «Кама» под Казанью.
Но виноват в сотрудничестве с нацистами один Бандера.
Хотя СССР Польшу с нацистами поделили и в дёсна с нацистами целовались.
Тут даже не про соринку и бревно. Тут про целый лес.
СССР тех времен участвовал в развязывании ВМВ. Польша, затем Финляндия. Но потом, когда что-то пошло не так, в СССР придумали термин ВОВ, мол, мы не при делах, это Гитлер вероломно на нас напал.
Что никак не уменьшает героизм обычных людей, которые прошли эту войну.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2945
З нами з: 31.08.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:32

Re: Політичні дискусії

И немного мирных жителей Донбасса.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2945
З нами з: 31.08.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:41

  pesikot написав:80 лет назад, 22 сентября 1939 года, в Бресте прошел совместный парад вермахта и Красной армии по случаю передачи этого польского города от немецкой к советской оккупационной администрации. Парад принимают генерал Г.Гудериан и комбриг С.Кривошеин. Гудериан и Кривошеин познакомились еще в 1932 году в танковой школе «Кама» под Казанью.

Но виноват в сотрудничестве с нацистами один Бандера.


Кто в чем Бандеру винил? Не было здесь ничего такого. Лично я виню его сегодняшних неадекватных поклонников вроде взрывателей полицейских под зданием ВР, а не его самого.

  pesikot написав:Хотя СССР Польшу с нацистами поделили и в дёсна с нацистами целовались.


Гитлер - поделил, Сталин - нет. Дальше исторических границ Украины на запад не пошел. Или ты украинофоб и сепар, считающий, что Львов у Польши отобрали, а не вернули?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3554
З нами з: 02.05.18
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:52

  mephala написав:місто вже було захвачене терористами. так що не вішайте лапшу про мирне місто.


  shapo написав:Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти.
А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня.


  pesikot написав:Неправильный вывод.
Украина не утюжила авиацией ни Донецк, ни Луганск так, как Россия утюжила Грозный.
А один случай атаки на здание администрации, где сидели террористы, вы выдаете за бомбёжку мирного населения.
И в дополнение, я бросал много ссылок признаний бывших и нынешних боевиков-террористов о том, как они сами обстреливали Луганск, выдавая это за обстрелы ВСУ.
Так что, вот эта демагогия про европейское движение - всё мимо.


Я не собираюсь тут рассказывать сколько раз бомбили и обстреливали Донецк и Луганск украинские ВСУ, называется это "утюжили" или по-другому ,особенно после
  Подолянин написав:А есть доказательства что это был украинский летчик а не роССийский?


и, самое главное потому, что объективной информации нет ни из чьих рассказов,ни роликов выложенных в ютьюб.
Я всего-навсего обратил внимание на слова вашего коллеги на то, что для него это нормально.
Востаннє редагувалось shapo в Нед 22 вер, 2019 18:53, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2000
З нами з: 29.05.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:53

zРадио , прально!! И МИД ваш это подтверждает. А эти не с3.14здят...
Зображення


Маньяк изнасиловал 13летнюю девочку Варю, но если бы этого не случилось - Варя не провела бы следующие 5 лет своей жизни дома плача, а гуляла бы по улице и её бы сбила машина. Сексуальные маньяки - это хорошо.(Логика русских).
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 вер, 2019 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 15.02.09
Подякував: 39 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:54

  zРадио написав:
  Yuri_T написав:
  zРадио написав:...а первый мобильный телефон - в СССР...

когда-то была в обиходе поговорка о свинье, которая лужу свою обязательно найдёт


Вот ты и нашел ее :mrgreen: не различая широкое понятие мобильной (т.е. любой беспроводной) связи с узким понятием мобильной сотовой связи.

Первый мобильный телефон технологии дуплексной радиосвязи был изобретен в СССР в 1957-м. А первый мобильный телефон технологии сотовой связи был изобретен в США в 1973-м.

Не благодари. Лучше книги читай.

PS: да, и еще рекомендую для общего развития ознакомиться, за что получил Нобелевскую премию Жорес Алферов - в контексте обсуждаемого это крайне интересно...

ну зрадіо як завжди всрався
Уперше мобільний телефонний зв'язок використала в 1921 році Detroit Police Department (США)
mephala
 
Повідомлень: 5469
З нами з: 07.04.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:03

zРадио ,

Гитлер - поделил, Сталин - нет. Дальше исторических границ Украины на запад не пошел



Так может именно так и поделили? Вдвоем. Как это "Сталин нет"? Он не участвовал в дележе?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 15.02.09
Подякував: 39 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:29

  pesikot написав:Но виноват в сотрудничестве с нацистами один Бандера.


Вот даже унылые порохоботы начинают признавать, что сотрудничать с нацистам это моветон. Прямо очищение мозгов.
freeze
4
 
Повідомлень: 12865
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3668 раз.
Подякували: 5364 раз.
 
Профіль
19
2
4
  #<1 ... 4024402540264027>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.