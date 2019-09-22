shapo написав:

Первый написав: https://youtu.be/ZpUKJ6-LMI8



Рекомендую для перегляду shapo і решті. Рекомендую для перегляду shapo і решті.

И что ты этим хотел мне показать?В отличие от тебя я рос ,учился и даже дружил с корейцами высланными во время войны с ДВ в Казахстан. В 90-х и 2000-х пару раз имел дело с южными корейцами.Это очень специфический, фантастически работоспособный и упорный народ.Мир не черный и не белый как в мозгах евроинтеграторов по-украински.И те же северные корейцы всегда очень умело играли с амерами,китайцами и русскими.