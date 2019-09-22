Так а в Нюрнберге шо сказали? Сотрудничал он, чи не?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:33
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:34
Re: Політичні дискусії
Совкодрочери видохлись. Нарешті.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:42
В Нюрнберге его не судили.
Не, мужик может в целом неплохой, но пятна не отстирываются. Газеты в архивах - Приветствуем Великого Фюрера - удалить тяжело. А сейчас через 70-80 лет кого-то осуждать - это вещь глупейшая, было и было, и прошло, полезное надо принять - борьба с коммунизмом, негативное - принять к сведению.
Вообще копание в историческом нижнем белье в основном делается, чтобы отвлечь внимание пересичных от насущных проблем.
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