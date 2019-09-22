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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4024402540264027
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:33

  freeze написав:
  pesikot написав:Но виноват в сотрудничестве с нацистами один Бандера.


Вот даже унылые порохоботы начинают признавать, что сотрудничать с нацистам это моветон. Прямо очищение мозгов.

Так а в Нюрнберге шо сказали? Сотрудничал он, чи не?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:34

Re: Політичні дискусії

freeze написав:
  pesikot написав:Но виноват в сотрудничестве с нацистами один Бандера.


Вот даже унылые порохоботы начинают признавать, что сотрудничать с нацистам это моветон. Прямо очищение мозгов.
Совкодрочери видохлись. Нарешті.


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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:42

  Hotab написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:Но виноват в сотрудничестве с нацистами один Бандера.


Вот даже унылые порохоботы начинают признавать, что сотрудничать с нацистам это моветон. Прямо очищение мозгов.

Так а в Нюрнберге шо сказали? Сотрудничал он, чи не?


В Нюрнберге его не судили.
Не, мужик может в целом неплохой, но пятна не отстирываются. Газеты в архивах - Приветствуем Великого Фюрера - удалить тяжело. А сейчас через 70-80 лет кого-то осуждать - это вещь глупейшая, было и было, и прошло, полезное надо принять - борьба с коммунизмом, негативное - принять к сведению.
Вообще копание в историческом нижнем белье в основном делается, чтобы отвлечь внимание пересичных от насущных проблем.
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