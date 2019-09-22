Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
О боги, сколько же в мире безграмотных выскочек, которые считают себя экспертами, прочитав одну статью в Википедии, да и с той не разобравшись
Первый мобильный телефон (не радио и не рацию), т.е. устройство, имеющее абонентский номер, на который может позвонить любой, кто его знает, и кто владеет другим телефоном, был изобретен в СССР в 1957-м!!! Телефон носил название ЛК-1 и был оборудован аналоговым устройством набора номера - т.е. мобильный телефон с полным функционалом стационарного.
Радиосвязь же была изобретена в США и там осуществлена первая радиопередача.
Мефала, как и положено этой учетке, в очередной раз сел в лужу, доказав нулевые знания еще и в области технологий
В США численность бедных оценивается в 46 млн человек, что составляет 15% от всего населения, а талоны на еду получают более 33 миллионов человек...
Что-то за такой бедностью вся Латинская Америка прет в США аж гай шумит и бедному Трампу приходится строить стену на границе с Мексикой чтобы остановить этот поток и прибегать к прочим ограничениям от желающих попользоваться food stamps, включая таких, как бывший министр инфраструктуры Омельян отправляющий жену рожать в США
это лишь была иллюстрация того что какой-то процент населения может жить плохо и в достаточно богатых странах...
что же касается Аргентины, то возможно это в определённой мере последствия открытия рынка земли и возможный сценарий развития событий у нас...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Hotab написав:zРадио , прально!! И МИД ваш это подтверждает.
Ты кто такой, чтобы тыкать чужим мне российским МИДом? Думаешь, если держал в руках оружие, значит приватизировал любовь к Украине, и можешь рассказывать теперь, кто патриот, а кто нет?
Hotab написав:Маньяк изнасиловал 13летнюю девочку Варю, но если бы этого не случилось - Варя не провела бы следующие 5 лет своей жизни дома плача, а гуляла бы по улице и её бы сбила машина. Сексуальные маньяки - это хорошо.(Логика русских).
Ты лучше бы задавался украинскими проблемами - в моем родном Киеве твой коллега по профессии парализовал полгорода на 4 часа, и только чудом никто не пострадал!
Эти проблемы тебя не тревожат - тебе российский МИД интересней. А между тем, наркоману государство оружие в руки дало и сказало "стреляй"!
shapo написав: Что-то за такой бедностью вся Латинская Америка прет в США аж гай шумит и бедному Трампу приходится строить стену на границе с Мексикой чтобы остановить этот поток и прибегать к прочим ограничениям от желающих попользоваться food stamps, включая таких, как бывший министр инфраструктуры Омельян отправляющий жену рожать в США
это лишь была иллюстрация того что какой-то процент населения может жить плохо и в достаточно богатых странах...
что же касается Аргентины, то возможно это в определённой мере последствия открытия рынка земли и возможный сценарий развития событий у нас...
1) Понятие "плохо жить" сильно варьируется в разных странах. По крайней мере эмиграция из США идёт в основном временная, профессиональная, высокооплачиваемых специалистов не сидящих на велфере 2) Аргентина уже падала в 2001г и не только ниже плинтуса, они привычные