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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 402640274028402940304031>
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:16

  mephala написав:


О боги, сколько же в мире безграмотных выскочек, которые считают себя экспертами, прочитав одну статью в Википедии, да и с той не разобравшись :mrgreen:

Первый мобильный телефон (не радио и не рацию), т.е. устройство, имеющее абонентский номер, на который может позвонить любой, кто его знает, и кто владеет другим телефоном, был изобретен в СССР в 1957-м!!! Телефон носил название ЛК-1 и был оборудован аналоговым устройством набора номера - т.е. мобильный телефон с полным функционалом стационарного.

Зображення

Радиосвязь же была изобретена в США и там осуществлена первая радиопередача.

Мефала, как и положено этой учетке, в очередной раз сел в лужу, доказав нулевые знания еще и в области технологий
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:19

  shapo написав:
  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:https://www.gazeta.ru/business/2019/09/21/12648475.shtml

В США численность бедных оценивается в 46 млн человек, что составляет 15% от всего населения, а талоны на еду получают более 33 миллионов человек...


Что-то за такой бедностью вся Латинская Америка прет в США аж гай шумит и бедному Трампу приходится строить стену на границе с Мексикой чтобы остановить этот поток и прибегать к прочим ограничениям от желающих попользоваться food stamps, включая таких, как бывший министр инфраструктуры Омельян отправляющий жену рожать в США

это лишь была иллюстрация того что какой-то процент населения может жить плохо и в достаточно богатых странах...

что же касается Аргентины, то возможно это в определённой мере последствия открытия рынка земли и возможный сценарий развития событий у нас...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:22

  Hotab написав:zРадио , прально!! И МИД ваш это подтверждает.


Ты кто такой, чтобы тыкать чужим мне российским МИДом? Думаешь, если держал в руках оружие, значит приватизировал любовь к Украине, и можешь рассказывать теперь, кто патриот, а кто нет?

  Hotab написав:Маньяк изнасиловал 13летнюю девочку Варю, но если бы этого не случилось - Варя не провела бы следующие 5 лет своей жизни дома плача, а гуляла бы по улице и её бы сбила машина. Сексуальные маньяки - это хорошо.(Логика русских).


Ты лучше бы задавался украинскими проблемами - в моем родном Киеве твой коллега по профессии парализовал полгорода на 4 часа, и только чудом никто не пострадал!

Эти проблемы тебя не тревожат - тебе российский МИД интересней. А между тем, наркоману государство оружие в руки дало и сказало "стреляй"!
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:25

  Тракторист написав:
  shapo написав:
Что-то за такой бедностью вся Латинская Америка прет в США аж гай шумит и бедному Трампу приходится строить стену на границе с Мексикой чтобы остановить этот поток и прибегать к прочим ограничениям от желающих попользоваться food stamps, включая таких, как бывший министр инфраструктуры Омельян отправляющий жену рожать в США

это лишь была иллюстрация того что какой-то процент населения может жить плохо и в достаточно богатых странах...

что же касается Аргентины, то возможно это в определённой мере последствия открытия рынка земли и возможный сценарий развития событий у нас...


1) Понятие "плохо жить" сильно варьируется в разных странах. По крайней мере эмиграция из США идёт в основном временная, профессиональная, высокооплачиваемых специалистов не сидящих на велфере
2) Аргентина уже падала в 2001г и не только ниже плинтуса, они привычные
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:25

  zРадио написав:Радиосвязь же была изобретена в США и там осуществлена первая радиопередача.

это спорное утверждение, так как за титул изобретателя радио соперничают итальянец Гульельмо Маркони, серб Никола Тесла, немец Генрих Герц, британец Оливер Лодж и русский Александр Попов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:26

  pesikot написав:
  zРадио написав:Гитлер - поделил, Сталин - нет. Дальше исторических границ Украины на запад не пошел. Или ты украинофоб и сепар, считающий, что Львов у Польши отобрали, а не вернули?

Как тебя бомбануло.
Вы там часа 3 придумывали ответ :)
Но это не отменят тот факт, что сталинские соколы в дёсна с нацистами целовались :)
И Сталин делил Европу.


Бомбануло? Бомбит здесь тебя, ни с того, ни с сего начавшего причитать о гонениях (вымышленных в реальности!) Бандеры...

Что касается поцелуев с Гитлером - Сталин у него был не первым :mrgreen: Сначала взасос с ним целовались Чемберлен, Даладье и Рузвельт!
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:27

  shapo написав:
  pesikot написав:Ну и Нюрнберг. Бандера не признан виновным. В отличии от тех, с кем СССР парады устраивал


https://news.rambler.ru/other/37828107- ... yurnberge/

Рамблер))))))
Перестал читать, когда в одну строку с Бандерой вписали Галичина, к которой он не имел отношения . Дальше не стал, извини))
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:27

  Тракторист написав:
  zРадио написав:Радиосвязь же была изобретена в США и там осуществлена первая радиопередача.

это спорное утверждение, так как за титул изобретателя радио соперничают итальянец Гульельмо Маркони, серб Никола Тесла, немец Генрих Герц, британец Оливер Лодж и русский Александр Попов...


Я не о происхождении ученых, а о стране события
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:28

  pesikot написав:Сперва признай сам, что сотрудничать с нацистами - это плохо.


Дурачок, если ты найдешь у меня утверждение, что сотрудничать с нацистами - это хорошо или это нормально, я прямо сейчас переведу тебе на карточку 1000 гривен.
Давай, вперед, ищи.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:31

zРадио

Ты лучше бы задавался украинскими проблемами - в моем родном Киеве твой коллега по профессии парализовал полгорода на 4 часа, и только чудом никто не пострадал!



Т.е. если бы при*** оказался доктор, то все врачи форума должны были стыдливо опустить головы и извиниться перед зрадио?)))
Hotab
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