Я не могу осудить воссоединение Западной Украины и основной материнской части Украины, извини.
Если для тебя в радость западная Украина под властью поляков, ты упырёк обычный.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:31
Я не могу осудить воссоединение Западной Украины и основной материнской части Украины, извини.
Если для тебя в радость западная Украина под властью поляков, ты упырёк обычный.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 22 вер, 2019 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:32
если говорить о стране события, то в США жил и работал только серб Никола Тесла, а остальные изобретатели жили и работали в Европе, а первенство Теслы не является бесспорным...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:35
Что-то не припоминается ни одного доктора, чудящего похожим образом в мирных городах. А кейсы с АТО-шниками регулярны! Потому что за боевые заслуги им прощают любые преступления на гражданке, включая тяжкие и особо тяжкие
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:39
Кстати, примерно так ведёт свои блевотные видлсики Шарий. Несёт дерьмо на Украину, а когда ему говорят "так смотри, россия ведёт себя ещё хуже!" , он отвечает "а что мне россия,я украинец и меня волнует правда в Украине". При этом ложьюон тоже не брезгует.
Но на самом деле, это вот выглядит так. Вы слушаете боксерский поединок по радио, и комментатор замечает только фолы одного (украинского) боксера, а другого игнорит. Не посвященному слушателю формируется образ плохого и хорошего. На вопрос "что же ты свинья такая коментишь не объективно",то отвечает "а зачем мне чистота российского бокса. Я об украинском боксе пекусь.О его чистоте".
Кстати,это и Зрадио касается, который говорит "а что мне россия, меня Украина волнует.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 вер, 2019 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:41
Т.е. не может быть такого, что из всей массы убийств, ежедневно имеющих место в стране, резонанс вызывает именно АТО-ник? Остальные профессии убийц просто не упоминаются, как никому не интересные.
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:41
Не извиняйся, ничего другого от тебя и не ждал даже если бы ты и дочитал.
Вот только даже на домене ru написали основную причину почему не судили не только Бандеру, но и любых других колаборацианистов включая Власова - задачи были другие, осудить только нацистскую верхушку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:43
Може розставимо крапки над і?
1 Москалики за рахунок того що деди воєвалі- присвоїли собі Курили і Кенігсберг
2 Так як воювали не тільки москалики, а й українці і також перемогли-то останні повернули собі по праву переможця те ,що в них колись відібрали
Чи хтось вважає що вклад України і Українців в перемозі срср настільки малий що не вартий Львова?
3 Після Другої світої ніхто не має права оспорювати право України на Львів
4 А тепер питання
А в результаті якої перемоги росія забрала Крим і претендує на ОРДЛО?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:48
Причем здесь Шарий ? Когда идет предъява, ты не осуждаешь нацистов, и это примитивная ложь, то я культурно объясняю двуличному упырьку, что он не прав, и осуждать воссоединение Западной и остальной Украины выглядит цинично. Если у бухгалтера не хватает ума понять этого факта, то это его проблемы.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:58
Ще раз для історично ватноголових
1 У війні є переможці і переможені
2 У Другій світовій війні вклад українців в перемогу-настільки суттєвий,що їм за це треба було віддати не тільки Західну Україну - а й Кубань.
3 Не плутайте цілування взасос диктаторів сталіна-гітлера , з пошуками підтримки у визвольній боротьбі Бандери
4 Найкращим суддєю правильності того чи іншого політичного діяча-є кінцевий результат
Мазепа,....Бандера,....Ющенко,Порошенко - боролись за незалежну Україну
Станом на сьогодні ми живемо в окремій і незалежній Державі
Сталін боровся (пуйло бореться) за СРСР - і де тепер це утворення
А раз так-то хто Герой а хто Лузер?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:01
Еще раз Вы позволите ко мне обратится в подобном тоне, я пошлю Вас на три буквы.
Всё понятно ?
У меня утром умер тесть и у меня плохое настроение для вежливости.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 22 вер, 2019 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|