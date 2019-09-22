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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4028402940304031>
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:04

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Потому что за боевые заслуги им прощают любые преступления на гражданке, включая тяжкие и особо тяжкие
1 Не будь які
2 Я готовий пробачити всі порушення правил переходу через дорогу ,будь-якому АТОшнику який залишив частку свого здоровя в АТО
3 Я готовий пробачити більш серьозні проступки цим людям,тільки на тій підставі ,що вони не висуваючи претензій до мене чи моєї сімї-пішли ризикувати власним життям захищаючи Державу в якій і я живу
4 Тільки тому , що велика частина АТОшників розмовляє російською - я терплю тут диванних стратегів,які так і не вивчили Державну мову і під час російської агресії використовують у загальному спілкуванні мову агресора
Якби не це -я вважавби всіх використовуючих російську колаборантами і розумово відсталими..

Далі продовжувати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:06

:( _
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 22 вер, 2019 21:22, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:08

  budivelnik написав:
  freeze написав:
  budivelnik написав:Ще раз для історично ватноголових
Еще раз Вы позволите ко мне обратится в подобном тоне, я пошлю Вас на три буквы.
Всё понятно ?
Ще раз вякнеш щось про Бандеру+право України на Західну Україну-на своїй кацапській мові-підеш туди куди збирався послати.


Пошел нах, шавка тупая.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:09

  shapo написав:
  mephala написав:місто вже було захвачене терористами. так що не вішайте лапшу про мирне місто.
і можу вам же нагадати грозний. скільки там дали жителям часу на покинути місто а потім всіх хто не вийшов оголосили терористами та заутюжили його?
чи може вам нагадати як ви валили з танків по парламенту у себе в мацкві? когось хвилювало хто там знаходиться?
так що валіть до себе в кацапію і там переживайте про свої міста та про злочинні накази.


Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти.
А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня.

брехло покажи де Україна назвала ВСІХ терористами хто залишився в місті?
або коли Україна валила танками по власному парламенту коли там сидять депутати.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:11

del
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 22 вер, 2019 21:23, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:12

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Так як воювали не тільки москалики, а й українці і також перемогли-то останні повернули собі по праву переможця те ,що в них колись відібрали

Опа.. И сразу начались удивительные истории, что «деды воевали»..
Так дойдете до того, что памятники Ленину начнете востанавливать :mrgreen:

Из вас не только гибридный сепаратизм, из вас еще и латентный большевизм постоянно лезет..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:13

  budivelnik написав:3 Після Другої світої ніхто не має права оспорювати право України на Львів


Твой коллега песикот оспаривает. Расставляй точки ему - я не подвергаю сомнению возвращение Галичины, и не считаю это преступлением
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:14

  budivelnik написав:
  freeze написав:
  budivelnik написав:Ще раз вякнеш щось про Бандеру+право України на Західну Україну-на своїй кацапській мові-підеш туди куди збирався послати.
Пошел нах, шавка тупая.
Як показала історія-тупі виявились москалики
Почали бучу в Одесі-їх там посмажили їхні ж одесити
Так що можеш матюкатись і далі монгольським відгалуженням вЯлІкАгА рУскАгА
Тільки дивись ,щоб пейсики не підрізали.


Всё, пошел в бан, хамло, не достоин, чтобы я читал твои буквы и тратил своё время.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:16

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Всё, пошел в бан
Баба з возу-коням легше.
Я був би дуже радий ,якби мене в бан відправив ще й зет-дет-тед-лед
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:19

  fokus написав:
  mephala написав:Так що якщо кримчани так вже хочуть до раші то можуть піти. Але без Криму.

До ваших мозгов видимо так до сих пор и не дошло. Они уже ушли. Вместе с Крымом. Не спрашивая и не дожидаясь вашего разрешения.
А что касается доступного для вашего понимания примера, то о какой совместной собственности вы базикаете? Она приданое свое забрала, с которым папашка ее раньше замуж выдал. Вот назад к папашке с тем же и вернулась.

це не вони пішли. це раша вкрала Крим. як там проходило під дулами автоматів ми прекрасно знаємо.
і знову переходячи на ваш рівень - якщо придане зазнало суттєвих покращень під час сумісного проживання то це вже спільне майно. вивчайте закони навіть з приводу ваших тупих прикладів.
mephala
 
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