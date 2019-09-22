1 Мої два діди воювалиfokus написав:Опа.. И сразу начались удивительные истории, что «деды воевали»..budivelnik написав:Може розставимо крапки над і?
1 Москалики за рахунок того що деди воєвалі- присвоїли собі Курили і Кенігсберг
2 Так як воювали не тільки москалики, а й українці і також перемогли-то останні повернули собі по праву переможця те ,що в них колись відібрали
Чи хтось вважає що вклад України і Українців в перемозі срср настільки малий що не вартий Львова?
3 Після Другої світої ніхто не має права оспорювати право України на Львів
4 А тепер питання
А в результаті якої перемоги росія забрала Крим і претендує на ОРДЛО?
Один в складі РККА , другий в лісі проти першого
І один і другий боролись за Україну.просто кожен бачив її по своєму
2 Ленін ніколи не був прихильником України ,а тому не дивно що його памятники тут знищили
3 А в чому сепаратизм?
В тому що я проти того щоб Крим і ОРДЛО став російським?
Чи просто в методичках написали
Якщо людина права-перекручуй її слова і приписуй те що вона не говорила