RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4028402940304031
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:20

  fokus написав:
  budivelnik написав:Може розставимо крапки над і?
1 Москалики за рахунок того що деди воєвалі- присвоїли собі Курили і Кенігсберг
2 Так як воювали не тільки москалики, а й українці і також перемогли-то останні повернули собі по праву переможця те ,що в них колись відібрали
Чи хтось вважає що вклад України і Українців в перемозі срср настільки малий що не вартий Львова?
3 Після Другої світої ніхто не має права оспорювати право України на Львів
4 А тепер питання
А в результаті якої перемоги росія забрала Крим і претендує на ОРДЛО?
Опа.. И сразу начались удивительные истории, что «деды воевали»..
1 Мої два діди воювали
Один в складі РККА , другий в лісі проти першого
І один і другий боролись за Україну.просто кожен бачив її по своєму
  fokus написав:Так дойдете до того, что памятники Ленину начнете востанавливать :mrgreen:
2 Ленін ніколи не був прихильником України ,а тому не дивно що його памятники тут знищили
  fokus написав:Из вас не только гибридный сепаратизм, из вас еще и латентный большевизм постоянно лезет..
3 А в чому сепаратизм?
В тому що я проти того щоб Крим і ОРДЛО став російським?
Чи просто в методичках написали
Якщо людина права-перекручуй її слова і приписуй те що вона не говорила
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21410
З нами з: 15.01.09
Подякував: 148 раз.
Подякували: 2151 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4028402940304031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fokus, mephala і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.