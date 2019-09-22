zРадио написав:

О боги, сколько же в мире безграмотных выскочек, которые считают себя экспертами, прочитав одну статью в Википедии, да и с той не разобравшисьПервый мобильный телефон (не радио и не рацию), т.е. устройство, имеющее абонентский номер, на который может позвонить любой, кто его знает, и кто владеет другим телефоном, был изобретен в СССР в 1957-м!!! Телефон носил название ЛК-1 и был оборудован аналоговым устройством набора номера - т.е. мобильный телефон с полным функционалом стационарного.Радиосвязь же была изобретена в США и там осуществлена первая радиопередача., как и положено этой учетке, в очередной раз сел в лужу, доказав нулевые знания еще и в области технологий