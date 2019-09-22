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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4029403040314032>
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:20

  fokus написав:
  budivelnik написав:Може розставимо крапки над і?
1 Москалики за рахунок того що деди воєвалі- присвоїли собі Курили і Кенігсберг
2 Так як воювали не тільки москалики, а й українці і також перемогли-то останні повернули собі по праву переможця те ,що в них колись відібрали
Чи хтось вважає що вклад України і Українців в перемозі срср настільки малий що не вартий Львова?
3 Після Другої світої ніхто не має права оспорювати право України на Львів
4 А тепер питання
А в результаті якої перемоги росія забрала Крим і претендує на ОРДЛО?
Опа.. И сразу начались удивительные истории, что «деды воевали»..
1 Мої два діди воювали
Один в складі РККА , другий в лісі проти першого
І один і другий боролись за Україну.просто кожен бачив її по своєму
  fokus написав:Так дойдете до того, что памятники Ленину начнете востанавливать :mrgreen:
2 Ленін ніколи не був прихильником України ,а тому не дивно що його памятники тут знищили
  fokus написав:Из вас не только гибридный сепаратизм, из вас еще и латентный большевизм постоянно лезет..
3 А в чому сепаратизм?
В тому що я проти того щоб Крим і ОРДЛО став російським?
Чи просто в методичках написали
Якщо людина права-перекручуй її слова і приписуй те що вона не говорила
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:32

  zРадио написав:
  mephala написав:


О боги, сколько же в мире безграмотных выскочек, которые считают себя экспертами, прочитав одну статью в Википедии, да и с той не разобравшись :mrgreen:

Первый мобильный телефон (не радио и не рацию), т.е. устройство, имеющее абонентский номер, на который может позвонить любой, кто его знает, и кто владеет другим телефоном, был изобретен в СССР в 1957-м!!! Телефон носил название ЛК-1 и был оборудован аналоговым устройством набора номера - т.е. мобильный телефон с полным функционалом стационарного.

Зображення

Радиосвязь же была изобретена в США и там осуществлена первая радиопередача.

Мефала, как и положено этой учетке, в очередной раз сел в лужу, доказав нулевые знания еще и в области технологий

коли зрадіо всирається починає викрчуватися як може.
це як тоді коли всрався з роботою ГТС тільки на захід. :mrgreen:
цитую цього вумника:
"не различая широкое понятие мобильной (т.е. любой беспроводной) связи с узким понятием мобильной сотовой связи"
а тепер відмазується вже як може звужуючи трактування до зручних йому - тепер це в нього вже "устройство, имеющее абонентский номер, на который может позвонить любой" :lol:

ЗІ
зрадіо а чого видалив текст свого допису? щоб не було видно де ти всрався? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:35

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:це не вони пішли. це раша вкрала Крим. як там проходило під дулами автоматів ми прекрасно знаємо.

Откуда прекрасно знаете то? Присутствовали при процессе? :lol:
  mephala написав:і знову переходячи на ваш рівень - якщо придане зазнало суттєвих покращень під час сумісного проживання то це вже спільне майно. вивчайте закони навіть з приводу ваших тупих прикладів.

Совместное имущество наживала Украинская Советская Социалистическая Республика. Уверен, что из нее Крым бы не ушел. Там ни майданов, ни «поездов дружбы» не было.
А с Украиной совместного имущества не нажилось – не успели выйти на уровень 1991 года.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:40

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Ленін ніколи не був прихильником України
И тем не менее он первый создал такое государство.
  budivelnik написав:А в чому сепаратизм?
Ну вы же готовы отдать часть суверенитета Украины наднациональным органам Евросоюза – т.е. сепаратист. Правда одновременно не хотите отдавать суверенитет США (ну на словах по крайней мере) – поэтому гибридный.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:43

  fokus написав:
  mephala написав:це не вони пішли. це раша вкрала Крим. як там проходило під дулами автоматів ми прекрасно знаємо.

Откуда прекрасно знаете то? Присутствовали при процессе? :lol:
  mephala написав:і знову переходячи на ваш рівень - якщо придане зазнало суттєвих покращень під час сумісного проживання то це вже спільне майно. вивчайте закони навіть з приводу ваших тупих прикладів.

Совместное имущество наживала Украинская Советская Социалистическая Республика. Уверен, что из нее Крым бы не ушел. Там ни майданов, ни «поездов дружбы» не было.
А с Украиной совместного имущества не нажилось – не успели выйти на уровень 1991 года.

переходячи знову таки на ваш рівень - а на основі чого ви стверджуєте що кримчани сами проголосували за незалежність а не підрахуї намалювали скільки їм з мацкви сказали? були присутні при процесі?
і якщо ви вже перевели з УССР на Україну - так тоді у кримчан це не придане. Це спащина. А спадщина спільна на всіх дітей від батьків. Щось ваші приклади все тупіші й тупіші.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:45

  fokus написав:не успели выйти на уровень 1991 года

раньше была цель вернуться к уровню 1991 года, а сейчас мечтают вернуться к уровню 2013 года... :D
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:52

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:переходячи знову таки на ваш рівень - а на основі чого ви стверджуєте що кримчани сами проголосували за незалежність а не підрахуї намалювали скільки їм з мацкви сказали? були присутні при процесі?

Родственники там живут, рассказывали.
  mephala написав:і якщо ви вже перевели з УССР на Україну - так тоді у кримчан це не придане. Це спащина. А спадщина спільна на всіх дітей від батьків.
РСФСР передала Крым Украине, теперь Крым вернулся из Украины в Россию. Какое наследство? Не тупите так откровенно, приданое это.
  mephala написав:переходячи знову таки на ваш рівень
Не стоит, видно же, что вам трудно подниматься. Оставайтесь на своем, я спущусь.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:05

[quote="4752439:budivelnik

4 Тільки тому , що велика частина АТОшників розмовляє російською - я терплю тут диванних стратегів,які так і не вивчили Державну мову і під час російської агресії використовують у загальному спілкуванні мову агресора
Якби не це -я вважавби всіх використовуючих російську колаборантами і розумово відсталими..

Далі продовжувати?[/quote]


Конечно продолжайте!
Вы просто уникально демонстрируете многие советские принципы.
Точно также к немецкому языку относились во время ВОВ в совке.

Но там хоть говорящих на немецком было в обществе мизер, а тут целые регионы. И агрессор, разыгрывающий языковый вопрос для своих целей.

То есть помимо совкового подхода к языку Вы ещё и на руку врагу играете с такими заявлениями об использующих русский язык.
Русский, а не российский)))

Жах и средневековье...
Какая Европа? Совок в полный рост.
Особенно с правом победителя.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:10

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Вы просто уникально демонстрируете многие советские принципы.

Ага, говорю ж, латентный большевик. :mrgreen:
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:12

  mephala написав:
  shapo написав:
Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти.
А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня.

брехло покажи де Україна назвала ВСІХ терористами хто залишився в місті?
або коли Україна валила танками по власному парламенту коли там сидять депутати.

1) Украина не разбирала кто там террорист, а кто нет, и именно ты об этом написал
2) Украинские депутаты не пострадали в 2014г и остались живы в отличие от сотни с лишним других граждан без депутатского мандата
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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