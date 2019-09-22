Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:коли зрадіо всирається починає викрчуватися як може. це як тоді коли всрався з роботою ГТС тільки на захід. цитую цього вумника: "не различая широкое понятие мобильной (т.е. любой беспроводной) связи с узким понятием мобильной сотовой связи" а тепер відмазується вже як може звужуючи трактування до зручних йому - тепер це в нього вже "устройство, имеющее абонентский номер, на который может позвонить любой"
ЗІ зрадіо а чого видалив текст свого допису? щоб не було видно де ти всрався?
Ти, тролльчик, обгадился еще раз - я ничего не удалял. К твоему сведению, удаляя часть старых комментариев, об этом остается запись.
И с цитатой ты зашкварился - она о том, что твои друзья порохоботы (как и ты сам) не различают видов беспроводной связи, считая единственной таковой - сотовую. Я нигде не говорил, что беспроводную связь первой изобрели в СССР. Я говорил, что в СССР изобрели первый беспроводной телефон!
budivelnik написав:3 Я готовий пробачити більш серьозні проступки цим людям,тільки на тій підставі ,що вони не висуваючи претензій до мене чи моєї сімї-пішли ризикувати власним життям захищаючи Державу в якій і я живу
Это пока кто-то из них не взорвал гранату у тебя в магазине, или не начистил тебе лицо. Легко прощать преступления, совершенные в отношении других лиц! Правда? По уровню цинизма тебе на этой ветке нет равных!