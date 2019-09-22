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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4029403040314032
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:13

  mephala написав:коли зрадіо всирається починає викрчуватися як може.
це як тоді коли всрався з роботою ГТС тільки на захід. :mrgreen:
цитую цього вумника:
"не различая широкое понятие мобильной (т.е. любой беспроводной) связи с узким понятием мобильной сотовой связи"
а тепер відмазується вже як може звужуючи трактування до зручних йому - тепер це в нього вже "устройство, имеющее абонентский номер, на который может позвонить любой" :lol:

ЗІ
зрадіо а чого видалив текст свого допису? щоб не було видно де ти всрався? :lol:


Ти, тролльчик, обгадился еще раз - я ничего не удалял. К твоему сведению, удаляя часть старых комментариев, об этом остается запись.

И с цитатой ты зашкварился - она о том, что твои друзья порохоботы (как и ты сам) не различают видов беспроводной связи, считая единственной таковой - сотовую. Я нигде не говорил, что беспроводную связь первой изобрели в СССР. Я говорил, что в СССР изобрели первый беспроводной телефон!
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:17

  budivelnik написав:3 Я готовий пробачити більш серьозні проступки цим людям,тільки на тій підставі ,що вони не висуваючи претензій до мене чи моєї сімї-пішли ризикувати власним життям захищаючи Державу в якій і я живу


Это пока кто-то из них не взорвал гранату у тебя в магазине, или не начистил тебе лицо. Легко прощать преступления, совершенные в отношении других лиц! Правда? По уровню цинизма тебе на этой ветке нет равных!
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:21

  fokus написав:
  detroytred написав:Вы просто уникально демонстрируете многие советские принципы.

Ага, говорю ж, латентный большевик. :mrgreen:


Т.к. СССР он ненавидит, но весь остальной набор "ценностей" на месте, то самым правильным определением, ИМХО, будет ультра-правый радикал
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:30

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:2 Так як воювали не тільки москалики, а й українці і також перемогли-то останні повернули собі по праву переможця те ,що в них колись відібрали

Может все-таки не стоит так наивно пытаться переписать историю Львова?

1253-1349 (96 лет) - Галицко-Волынское княжество
1-21 ноября 1918 (20 дней) - ЗУНР
1939-1941 (2 года) - УССР
1944-1991 (47 лет) - УССР
1991-2019 (28 лет) - Украина
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1 ... 0%B2%D0%B0

Всего - 173 года из своей 766-летней истории.

А если считать по-вашему
повернули собі по праву переможця

то вообще только 99 лет из 766-ти:
1253-1349 (96 лет) - Галицко-Волынское княжество
1-21 ноября 1918 (20 дней) - ЗУНР
1939-1941 (2 года) - УССР
1944-1945 (1 год) - УССР
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:39

yanyura

у будивельника математика другая - в составе триклятой УССР 1 год за 10 :mrgreen: :mrgreen:
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