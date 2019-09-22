Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:коли зрадіо всирається починає викрчуватися як може. це як тоді коли всрався з роботою ГТС тільки на захід. цитую цього вумника: "не различая широкое понятие мобильной (т.е. любой беспроводной) связи с узким понятием мобильной сотовой связи" а тепер відмазується вже як може звужуючи трактування до зручних йому - тепер це в нього вже "устройство, имеющее абонентский номер, на который может позвонить любой"
ЗІ зрадіо а чого видалив текст свого допису? щоб не було видно де ти всрався?
Ти, тролльчик, обгадился еще раз - я ничего не удалял. К твоему сведению, удаляя часть старых комментариев, об этом остается запись.
И с цитатой ты зашкварился - она о том, что твои друзья порохоботы (как и ты сам) не различают видов беспроводной связи, считая единственной таковой - сотовую. Я нигде не говорил, что беспроводную связь первой изобрели в СССР. Я говорил, что в СССР изобрели первый беспроводной телефон!
budivelnik написав:3 Я готовий пробачити більш серьозні проступки цим людям,тільки на тій підставі ,що вони не висуваючи претензій до мене чи моєї сімї-пішли ризикувати власним життям захищаючи Державу в якій і я живу
Это пока кто-то из них не взорвал гранату у тебя в магазине, или не начистил тебе лицо. Легко прощать преступления, совершенные в отношении других лиц! Правда? По уровню цинизма тебе на этой ветке нет равных!
mephala написав:переходячи знову таки на ваш рівень - а на основі чого ви стверджуєте що кримчани сами проголосували за незалежність а не підрахуї намалювали скільки їм з мацкви сказали? були присутні при процесі?
Родственники там живут, рассказывали.
mephala написав:і якщо ви вже перевели з УССР на Україну - так тоді у кримчан це не придане. Це спащина. А спадщина спільна на всіх дітей від батьків.
РСФСР передала Крым Украине, теперь Крым вернулся из Украины в Россию. Какое наследство? Не тупите так откровенно, приданое это.
mephala написав:переходячи знову таки на ваш рівень
Не стоит, видно же, что вам трудно подниматься. Оставайтесь на своем, я спущусь.
так якщо ви самі не бачили то чому вимагаєте щоб я сам бачив? чи ви прихильник подвійних стандартів? мені також розказували знайомі.
РСФСР передавало Крим не Україні. а УССР. а Україна вже отримала спадок від УССР. так що згідно вашої ж фантазії мова вже про придане не йде. це спадщина. так що ви або труси вдіньте або крестик зніміть коли фантазуєте.
mephala написав:коли зрадіо всирається починає викрчуватися як може. це як тоді коли всрався з роботою ГТС тільки на захід. цитую цього вумника: "не различая широкое понятие мобильной (т.е. любой беспроводной) связи с узким понятием мобильной сотовой связи" а тепер відмазується вже як може звужуючи трактування до зручних йому - тепер це в нього вже "устройство, имеющее абонентский номер, на который может позвонить любой"
ЗІ зрадіо а чого видалив текст свого допису? щоб не було видно де ти всрався?
Ти, тролльчик, обгадился еще раз - я ничего не удалял. К твоему сведению, удаляя часть старых комментариев, об этом остается запись.
И с цитатой ты зашкварился - она о том, что твои друзья порохоботы (как и ты сам) не различают видов беспроводной связи, считая единственной таковой - сотовую. Я нигде не говорил, что беспроводную связь первой изобрели в СССР. Я говорил, что в СССР изобрели первый беспроводной телефон!
по перше докажи що я порохобот. інакше жуй краватку як і лад. обидва любителі навішувати ярлики. по друге - так любо дивитися як ти викручуєшся коли всрався і приведу ще раз цитату слів зрадіо щоб читач розумів як відмазується зрадіо спочатку кажучи про любий бездротовий зв’язок а тепер вже звужує до зручного йому кола
zРадио написав: не различая широкое понятие мобильной (т.е. любой беспроводной) связи с узким понятием мобильной сотовой связи.
Первый мобильный телефон технологии дуплексной радиосвязи был изобретен в СССР в 1957-м. А первый мобильный телефон технологии сотовой связи был изобретен в США в 1973-м.
Не благодари. Лучше книги читай.
PS: да, и еще рекомендую для общего развития ознакомиться, за что получил Нобелевскую премию Жорес Алферов - в контексте обсуждаемого это крайне интересно...
Я написал, что первый мобильный телефон изобрели в СССР. Привел название устройства и фото-факт.
Всех горе-оппонентов, пытавшихся спорить (или просто троллить), я рассадил по глубоким лужам - тебя разъяснением того факта, что телефон и рация - это разные устройства. Двух других - разъяснением того факта, что сотовая связь - не единственная беспроводная (которое ты и цитируешь, ошибочно считая, что подловил меня на чем-то).
А вообще правильно написал ЛАД, что вести с тобой, провокатором и софистом, дискуссию - это бесполезная трата времени