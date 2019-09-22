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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4030403140324033>
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:13

  mephala написав:коли зрадіо всирається починає викрчуватися як може.
це як тоді коли всрався з роботою ГТС тільки на захід. :mrgreen:
цитую цього вумника:
"не различая широкое понятие мобильной (т.е. любой беспроводной) связи с узким понятием мобильной сотовой связи"
а тепер відмазується вже як може звужуючи трактування до зручних йому - тепер це в нього вже "устройство, имеющее абонентский номер, на который может позвонить любой" :lol:

ЗІ
зрадіо а чого видалив текст свого допису? щоб не було видно де ти всрався? :lol:


Ти, тролльчик, обгадился еще раз - я ничего не удалял. К твоему сведению, удаляя часть старых комментариев, об этом остается запись.

И с цитатой ты зашкварился - она о том, что твои друзья порохоботы (как и ты сам) не различают видов беспроводной связи, считая единственной таковой - сотовую. Я нигде не говорил, что беспроводную связь первой изобрели в СССР. Я говорил, что в СССР изобрели первый беспроводной телефон!
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:17

  budivelnik написав:3 Я готовий пробачити більш серьозні проступки цим людям,тільки на тій підставі ,що вони не висуваючи претензій до мене чи моєї сімї-пішли ризикувати власним життям захищаючи Державу в якій і я живу


Это пока кто-то из них не взорвал гранату у тебя в магазине, или не начистил тебе лицо. Легко прощать преступления, совершенные в отношении других лиц! Правда? По уровню цинизма тебе на этой ветке нет равных!
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:21

  fokus написав:
  detroytred написав:Вы просто уникально демонстрируете многие советские принципы.

Ага, говорю ж, латентный большевик. :mrgreen:


Т.к. СССР он ненавидит, но весь остальной набор "ценностей" на месте, то самым правильным определением, ИМХО, будет ультра-правый радикал
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:30

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:2 Так як воювали не тільки москалики, а й українці і також перемогли-то останні повернули собі по праву переможця те ,що в них колись відібрали

Может все-таки не стоит так наивно пытаться переписать историю Львова?

1253-1349 (96 лет) - Галицко-Волынское княжество
1-21 ноября 1918 (20 дней) - ЗУНР
1939-1941 (2 года) - УССР
1944-1991 (47 лет) - УССР
1991-2019 (28 лет) - Украина
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1 ... 0%B2%D0%B0

Всего - 173 года из своей 766-летней истории.

А если считать по-вашему
повернули собі по праву переможця

то вообще только 99 лет из 766-ти:
1253-1349 (96 лет) - Галицко-Волынское княжество
1-21 ноября 1918 (20 дней) - ЗУНР
1939-1941 (2 года) - УССР
1944-1945 (1 год) - УССР
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:39

yanyura

у будивельника математика другая - в составе триклятой УССР 1 год за 10 :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:08

  fokus написав:......
Опа.. И сразу начались удивительные истории, что «деды воевали»..
Так дойдете до того, что памятники Ленину начнете востанавливать :mrgreen:

Из вас не только гибридный сепаратизм, из вас еще и латентный большевизм постоянно лезет..

Неверно.
Лезет элементарная ограниченность, полуграмотность + селянский национализм + пихатiсть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:11

  Тракторист написав:
  fokus написав:не успели выйти на уровень 1991 года

раньше была цель вернуться к уровню 1991 года, а сейчас мечтают вернуться к уровню 2013 года... :D

Хорошо, что не 1913. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:18

  fokus написав:
  mephala написав:переходячи знову таки на ваш рівень - а на основі чого ви стверджуєте що кримчани сами проголосували за незалежність а не підрахуї намалювали скільки їм з мацкви сказали? були присутні при процесі?

Родственники там живут, рассказывали.
  mephala написав:і якщо ви вже перевели з УССР на Україну - так тоді у кримчан це не придане. Це спащина. А спадщина спільна на всіх дітей від батьків.
РСФСР передала Крым Украине, теперь Крым вернулся из Украины в Россию. Какое наследство? Не тупите так откровенно, приданое это.
  mephala написав:переходячи знову таки на ваш рівень
Не стоит, видно же, что вам трудно подниматься. Оставайтесь на своем, я спущусь.

так якщо ви самі не бачили то чому вимагаєте щоб я сам бачив? чи ви прихильник подвійних стандартів? мені також розказували знайомі.

РСФСР передавало Крим не Україні. а УССР. а Україна вже отримала спадок від УССР.
так що згідно вашої ж фантазії мова вже про придане не йде. це спадщина.
так що ви або труси вдіньте або крестик зніміть коли фантазуєте.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:20

  zРадио написав:
  mephala написав:коли зрадіо всирається починає викрчуватися як може.
це як тоді коли всрався з роботою ГТС тільки на захід. :mrgreen:
цитую цього вумника:
"не различая широкое понятие мобильной (т.е. любой беспроводной) связи с узким понятием мобильной сотовой связи"
а тепер відмазується вже як може звужуючи трактування до зручних йому - тепер це в нього вже "устройство, имеющее абонентский номер, на который может позвонить любой" :lol:

ЗІ
зрадіо а чого видалив текст свого допису? щоб не було видно де ти всрався? :lol:


Ти, тролльчик, обгадился еще раз - я ничего не удалял. К твоему сведению, удаляя часть старых комментариев, об этом остается запись.

И с цитатой ты зашкварился - она о том, что твои друзья порохоботы (как и ты сам) не различают видов беспроводной связи, считая единственной таковой - сотовую. Я нигде не говорил, что беспроводную связь первой изобрели в СССР. Я говорил, что в СССР изобрели первый беспроводной телефон!

по перше докажи що я порохобот. інакше жуй краватку як і лад. обидва любителі навішувати ярлики.
по друге - так любо дивитися як ти викручуєшся коли всрався :lol:
і приведу ще раз цитату слів зрадіо щоб читач розумів як відмазується зрадіо спочатку кажучи про любий бездротовий зв’язок а тепер вже звужує до зручного йому кола
  zРадио написав:
не различая широкое понятие мобильной (т.е. любой беспроводной) связи с узким понятием мобильной сотовой связи.

Первый мобильный телефон технологии дуплексной радиосвязи был изобретен в СССР в 1957-м. А первый мобильный телефон технологии сотовой связи был изобретен в США в 1973-м.

Не благодари. Лучше книги читай.

PS: да, и еще рекомендую для общего развития ознакомиться, за что получил Нобелевскую премию Жорес Алферов - в контексте обсуждаемого это крайне интересно...
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:39

mephala

Ты придуpиваешься, или реально такой? :mrgreen:

Я написал, что первый мобильный телефон изобрели в СССР. Привел название устройства и фото-факт.

Всех горе-оппонентов, пытавшихся спорить (или просто троллить), я рассадил по глубоким лужам - тебя разъяснением того факта, что телефон и рация - это разные устройства. Двух других - разъяснением того факта, что сотовая связь - не единственная беспроводная (которое ты и цитируешь, ошибочно считая, что подловил меня на чем-то).

А вообще правильно написал ЛАД, что вести с тобой, провокатором и софистом, дискуссию - это бесполезная трата времени
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