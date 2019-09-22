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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4030403140324033
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:53

  zРадио написав:mephala

Ты придуpиваешься, или реально такой? :mrgreen:
....

Реально такой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:54

  zРадио написав:mephala

Ты придуpиваешься, или реально такой? :mrgreen:

Я написал, что первый мобильный телефон изобрели в СССР. Привел название устройства и фото-факт.

Всех горе-оппонентов, пытавшихся спорить (или просто троллить), я рассадил по глубоким лужам - тебя разъяснением того факта, что телефон и рация - это разные устройства. Двух других - разъяснением того факта, что сотовая связь - не единственная беспроводная (которое ты и цитируешь, ошибочно считая, что подловил меня на чем-то).

А вообще правильно написал ЛАД, что вести с тобой, провокатором и софистом, дискуссию - это бесполезная трата времени

ні. ти спочатку оббрехав співрозмовника що він не відрізняє поняття сотового зв’язку від широкого поняття мобільного зв’язку. ще й наголосив сам що це любий бездротовий зв’язок.
ну а далі вже за своєю сталою звичкою пішов все перекручувати собі як заманеться. :mrgreen:
не перекручуй і не оббріхуй інших - то і не будеш мене читати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:55

  ЛАД написав:
  zРадио написав:mephala

Ты придуpиваешься, или реально такой? :mrgreen:
....

Реально такой.

вп’ять два лайкуни один одного відлайкали.
як там краватка - не вдавився?
mephala
 
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  #<1 ... 4030403140324033
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