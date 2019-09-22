Ага, говорю ж, латентный большевик.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 22 вер, 2019 22:10
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 22 вер, 2019 22:12
1) Украина не разбирала кто там террорист, а кто нет, и именно ты об этом написал
2) Украинские депутаты не пострадали в 2014г и остались живы в отличие от сотни с лишним других граждан без депутатского мандата
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 22 вер, 2019 22:17
Это пока кто-то из них не взорвал гранату у тебя в магазине, или не начистил тебе лицо. Легко прощать преступления, совершенные в отношении других лиц! Правда? По уровню цинизма тебе на этой ветке нет равных!
Додано: Нед 22 вер, 2019 22:30
Re: Політичні дискусії
Может все-таки не стоит так наивно пытаться переписать историю Львова?
1253-1349 (96 лет) - Галицко-Волынское княжество
1-21 ноября 1918 (20 дней) - ЗУНР
1939-1941 (2 года) - УССР
1944-1991 (47 лет) - УССР
1991-2019 (28 лет) - Украина
Всего - 173 года из своей 766-летней истории.
А если считать по-вашему
то вообще только 99 лет из 766-ти:
1253-1349 (96 лет) - Галицко-Волынское княжество
1-21 ноября 1918 (20 дней) - ЗУНР
1939-1941 (2 года) - УССР
1944-1945 (1 год) - УССР
Додано: Нед 22 вер, 2019 22:39
yanyura
у будивельника математика другая - в составе триклятой УССР 1 год за 10
Додано: Нед 22 вер, 2019 23:08
Неверно.
Лезет элементарная ограниченность, полуграмотность + селянский национализм + пихатiсть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 22 вер, 2019 23:11
Хорошо, что не 1913.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 22 вер, 2019 23:18
так якщо ви самі не бачили то чому вимагаєте щоб я сам бачив? чи ви прихильник подвійних стандартів? мені також розказували знайомі.
РСФСР передавало Крим не Україні. а УССР. а Україна вже отримала спадок від УССР.
так що згідно вашої ж фантазії мова вже про придане не йде. це спадщина.
так що ви або труси вдіньте або крестик зніміть коли фантазуєте.
Додано: Нед 22 вер, 2019 23:39
mephala
Ты придуpиваешься, или реально такой?
Я написал, что первый мобильный телефон изобрели в СССР. Привел название устройства и фото-факт.
Всех горе-оппонентов, пытавшихся спорить (или просто троллить), я рассадил по глубоким лужам - тебя разъяснением того факта, что телефон и рация - это разные устройства. Двух других - разъяснением того факта, что сотовая связь - не единственная беспроводная (которое ты и цитируешь, ошибочно считая, что подловил меня на чем-то).
А вообще правильно написал ЛАД, что вести с тобой, провокатором и софистом, дискуссию - это бесполезная трата времени
Додано: Пон 23 вер, 2019 01:13
Во ВСЕХ цивилизованных странах граждане равны перед законом. За особые заслуги перед родиной можно получать льготы, привилегии, соцвыплаты. Но не право нарушать уголовный кодекс. Перед ним все граждане равны.
То, о чем вы написали - это кастовое общество, в котором существует особая привилегированная каста, у которой есть право нарушать закон. От проезда на красный до минирования моста в центре столицы. Я не хочу жить в стране, где меня может убить первый встречный и ему за это ничего не будет, потому что он был в АТО.
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