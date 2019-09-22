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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4028402940304031>
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:10

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Вы просто уникально демонстрируете многие советские принципы.

Ага, говорю ж, латентный большевик. :mrgreen:
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:12

  mephala написав:
  shapo написав:
Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти.
А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня.

брехло покажи де Україна назвала ВСІХ терористами хто залишився в місті?
або коли Україна валила танками по власному парламенту коли там сидять депутати.

1) Украина не разбирала кто там террорист, а кто нет, и именно ты об этом написал
2) Украинские депутаты не пострадали в 2014г и остались живы в отличие от сотни с лишним других граждан без депутатского мандата
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:17

  budivelnik написав:3 Я готовий пробачити більш серьозні проступки цим людям,тільки на тій підставі ,що вони не висуваючи претензій до мене чи моєї сімї-пішли ризикувати власним життям захищаючи Державу в якій і я живу


Это пока кто-то из них не взорвал гранату у тебя в магазине, или не начистил тебе лицо. Легко прощать преступления, совершенные в отношении других лиц! Правда? По уровню цинизма тебе на этой ветке нет равных!
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:30

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:2 Так як воювали не тільки москалики, а й українці і також перемогли-то останні повернули собі по праву переможця те ,що в них колись відібрали

Может все-таки не стоит так наивно пытаться переписать историю Львова?

1253-1349 (96 лет) - Галицко-Волынское княжество
1-21 ноября 1918 (20 дней) - ЗУНР
1939-1941 (2 года) - УССР
1944-1991 (47 лет) - УССР
1991-2019 (28 лет) - Украина
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1 ... 0%B2%D0%B0

Всего - 173 года из своей 766-летней истории.

А если считать по-вашему
повернули собі по праву переможця

то вообще только 99 лет из 766-ти:
1253-1349 (96 лет) - Галицко-Волынское княжество
1-21 ноября 1918 (20 дней) - ЗУНР
1939-1941 (2 года) - УССР
1944-1945 (1 год) - УССР
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:39

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у будивельника математика другая - в составе триклятой УССР 1 год за 10 :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:08

  fokus написав:......
Опа.. И сразу начались удивительные истории, что «деды воевали»..
Так дойдете до того, что памятники Ленину начнете востанавливать :mrgreen:

Из вас не только гибридный сепаратизм, из вас еще и латентный большевизм постоянно лезет..

Неверно.
Лезет элементарная ограниченность, полуграмотность + селянский национализм + пихатiсть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:11

  Тракторист написав:
  fokus написав:не успели выйти на уровень 1991 года

раньше была цель вернуться к уровню 1991 года, а сейчас мечтают вернуться к уровню 2013 года... :D

Хорошо, что не 1913. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:18

  fokus написав:
  mephala написав:переходячи знову таки на ваш рівень - а на основі чого ви стверджуєте що кримчани сами проголосували за незалежність а не підрахуї намалювали скільки їм з мацкви сказали? були присутні при процесі?

Родственники там живут, рассказывали.
  mephala написав:і якщо ви вже перевели з УССР на Україну - так тоді у кримчан це не придане. Це спащина. А спадщина спільна на всіх дітей від батьків.
РСФСР передала Крым Украине, теперь Крым вернулся из Украины в Россию. Какое наследство? Не тупите так откровенно, приданое это.
  mephala написав:переходячи знову таки на ваш рівень
Не стоит, видно же, что вам трудно подниматься. Оставайтесь на своем, я спущусь.

так якщо ви самі не бачили то чому вимагаєте щоб я сам бачив? чи ви прихильник подвійних стандартів? мені також розказували знайомі.

РСФСР передавало Крим не Україні. а УССР. а Україна вже отримала спадок від УССР.
так що згідно вашої ж фантазії мова вже про придане не йде. це спадщина.
так що ви або труси вдіньте або крестик зніміть коли фантазуєте.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:39

mephala

Ты придуpиваешься, или реально такой? :mrgreen:

Я написал, что первый мобильный телефон изобрели в СССР. Привел название устройства и фото-факт.

Всех горе-оппонентов, пытавшихся спорить (или просто троллить), я рассадил по глубоким лужам - тебя разъяснением того факта, что телефон и рация - это разные устройства. Двух других - разъяснением того факта, что сотовая связь - не единственная беспроводная (которое ты и цитируешь, ошибочно считая, что подловил меня на чем-то).

А вообще правильно написал ЛАД, что вести с тобой, провокатором и софистом, дискуссию - это бесполезная трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 01:13

  budivelnik написав:2 Я готовий пробачити всі порушення правил переходу через дорогу ,будь-якому АТОшнику який залишив частку свого здоровя в АТО
3 Я готовий пробачити більш серьозні проступки цим людям,тільки на тій підставі ,що вони не висуваючи претензій до мене чи моєї сімї-пішли ризикувати власним життям захищаючи Державу в якій і я живу

Во ВСЕХ цивилизованных странах граждане равны перед законом. За особые заслуги перед родиной можно получать льготы, привилегии, соцвыплаты. Но не право нарушать уголовный кодекс. Перед ним все граждане равны.
То, о чем вы написали - это кастовое общество, в котором существует особая привилегированная каста, у которой есть право нарушать закон. От проезда на красный до минирования моста в центре столицы. Я не хочу жить в стране, где меня может убить первый встречный и ему за это ничего не будет, потому что он был в АТО.
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