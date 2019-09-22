zРадио написав:mephala
Ты придуpиваешься, или реально такой?
Я написал, что первый мобильный телефон изобрели в СССР. Привел название устройства и фото-факт.
Всех горе-оппонентов, пытавшихся спорить (или просто троллить), я рассадил по глубоким лужам - тебя разъяснением того факта, что телефон и рация - это разные устройства. Двух других - разъяснением того факта, что сотовая связь - не единственная беспроводная (которое ты и цитируешь, ошибочно считая, что подловил меня на чем-то).
А вообще правильно написал ЛАД, что вести с тобой, провокатором и софистом, дискуссию - это бесполезная трата времени
ні. ти спочатку обвинуватив співрозмовника що він не відрізняє поняття сотового зв’язку від широкого поняття мобільного зв’язку. ще й наголосив сам що це любий бездротовий зв’язок. і тоді навів приклад який не відображає бездротовий зв’язок в цілому а є окремим випадком. тож ти сам же і не розумієш що таке бездротовий зв’язок.
взагалі йшов за своїм звичнім шаблоном - все перекрутити собі як заманеться та оббрехати.
не перекручуй і не оббріхуй інших - то і не будеш мене читати.