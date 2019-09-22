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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 вер, 2019 01:46
zРадио написав:mephala
Ты придуpиваешься, или реально такой?
Я написал, что первый мобильный телефон изобрели в СССР. Привел название устройства и фото-факт.
Всех горе-оппонентов, пытавшихся спорить (или просто троллить), я рассадил по глубоким лужам - тебя разъяснением того факта, что телефон и рация - это разные устройства. Двух других - разъяснением того факта, что сотовая связь - не единственная беспроводная (которое ты и цитируешь, ошибочно считая, что подловил меня на чем-то).
А вообще правильно написал ЛАД
, что вести с тобой, провокатором и софистом, дискуссию - это бесполезная трата времени
ні. ти спочатку обвинуватив співрозмовника що він не відрізняє поняття сотового зв’язку від широкого поняття мобільного зв’язку. ще й наголосив сам що це любий бездротовий зв’язок. і тоді навів приклад який не відображає бездротовий зв’язок в цілому а є окремим випадком. тож ти сам же і не розумієш що таке бездротовий зв’язок.
взагалі йшов за своїм звичнім шаблоном - все перекрутити собі як заманеться та оббрехати.
не перекручуй і не оббріхуй інших - то і не будеш мене читати.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 02:14
shapo написав: mephala написав: shapo написав:
Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти.
А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня.
брехло покажи де Україна назвала ВСІХ терористами хто залишився в місті?
або коли Україна валила танками по власному парламенту коли там сидять депутати.
1) Украина не разбирала кто там террорист, а кто нет, и именно ты об этом написал
2) Украинские депутаты не пострадали в 2014г и остались живы в отличие от сотни с лишним других граждан без депутатского мандата
1) Україна наносила удар по штабу терористів а не по цілому місту. І не прирівнювала звичайних громадян до терористів тільки тому що вони залишилися в місті.
2) а при чому розстріл танками расейського парламенту до незадоволення людей яке вилилось в протистояння на майдані?
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