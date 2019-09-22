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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4028402940304031 Додано: Пон 23 вер, 2019 01:46 zРадио написав: mephala



Ты придуpиваешься, или реально такой?



Я написал, что первый мобильный телефон изобрели в СССР. Привел название устройства и фото-факт.



Всех горе-оппонентов, пытавшихся спорить (или просто троллить), я рассадил по глубоким лужам - тебя разъяснением того факта, что телефон и рация - это разные устройства. Двух других - разъяснением того факта, что сотовая связь - не единственная беспроводная (которое ты и цитируешь, ошибочно считая, что подловил меня на чем-то).



А вообще правильно написал ЛАД, что вести с тобой, провокатором и софистом, дискуссию - это бесполезная трата времени Ты придуpиваешься, или реально такой?Я написал, что первый мобильный телефон изобрели в СССР. Привел название устройства и фото-факт.Всех горе-оппонентов, пытавшихся спорить (или просто троллить), я рассадил по глубоким лужам - тебя разъяснением того факта, что телефон и рация - это разные устройства. Двух других - разъяснением того факта, что сотовая связь - не единственная беспроводная (которое ты и цитируешь, ошибочно считая, что подловил меня на чем-то).А вообще правильно написал, что вести с тобой, провокатором и софистом, дискуссию - это бесполезная трата времени

ні. ти спочатку обвинуватив співрозмовника що він не відрізняє поняття сотового зв’язку від широкого поняття мобільного зв’язку. ще й наголосив сам що це любий бездротовий зв’язок. і тоді навів приклад який не відображає бездротовий зв’язок в цілому а є окремим випадком. тож ти сам же і не розумієш що таке бездротовий зв’язок.

взагалі йшов за своїм звичнім шаблоном - все перекрутити собі як заманеться та оббрехати.

не перекручуй і не оббріхуй інших - то і не будеш мене читати. ні. ти спочатку обвинуватив співрозмовника що він не відрізняє поняття сотового зв’язку від широкого поняття мобільного зв’язку. ще й наголосив сам що це любий бездротовий зв’язок. і тоді навів приклад який не відображає бездротовий зв’язок в цілому а є окремим випадком. тож ти сам же і не розумієш що таке бездротовий зв’язок.взагалі йшов за своїм звичнім шаблоном - все перекрутити собі як заманеться та оббрехати.не перекручуй і не оббріхуй інших - то і не будеш мене читати. mephala Повідомлень: 5475 З нами з: 07.04.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 02:14 shapo написав: mephala написав: shapo написав:

Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти.

А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня. Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти.А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня.

брехло покажи де Україна назвала ВСІХ терористами хто залишився в місті?

або коли Україна валила танками по власному парламенту коли там сидять депутати. брехло покажи де Україна назвала ВСІХ терористами хто залишився в місті?або коли Україна валила танками по власному парламенту коли там сидять депутати.

1) Украина не разбирала кто там террорист, а кто нет, и именно ты об этом написал

2) Украинские депутаты не пострадали в 2014г и остались живы в отличие от сотни с лишним других граждан без депутатского мандата 1) Украина не разбирала кто там террорист, а кто нет, и именно ты об этом написал2) Украинские депутаты не пострадали в 2014г и остались живы в отличие от сотни с лишним других граждан без депутатского мандата

1) Україна наносила удар по штабу терористів а не по цілому місту. І не прирівнювала звичайних громадян до терористів тільки тому що вони залишилися в місті.

2) а при чому розстріл танками расейського парламенту до незадоволення людей яке вилилось в протистояння на майдані? 1) Україна наносила удар по штабу терористів а не по цілому місту. І не прирівнювала звичайних громадян до терористів тільки тому що вони залишилися в місті.2) а при чому розстріл танками расейського парламенту до незадоволення людей яке вилилось в протистояння на майдані? mephala Повідомлень: 5475 З нами з: 07.04.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 05:05 mephala написав: 1) Україна наносила удар по штабу терористів а не по цілому місту. І не прирівнювала звичайних громадян до терористів тільки тому що вони залишилися в місті. 1) Україна наносила удар по штабу терористів а не по цілому місту. І не прирівнювала звичайних громадян до терористів тільки тому що вони залишилися в місті.

Удары наносились среди белого дня, по центру густонаселенных городов. Предвидеть, что пострадают и обычные граждане, было несложно.

Когда реальные террористы захватывают граждан в заложники, представители государства ведут с террористами переговоры, потому что жизни заложников - главный приоритет. И только когда переговоры проваливаются, и не остается другого выхода - идут на штурм, при этом опять же, главный приоритет - спасение заложников. Удары наносились среди белого дня, по центру густонаселенных городов. Предвидеть, что пострадают и обычные граждане, было несложно.Когда реальные террористы захватывают граждан в заложники, представители государства ведут с террористами переговоры, потому что жизни заложников - главный приоритет. И только когда переговоры проваливаются, и не остается другого выхода - идут на штурм, при этом опять же, главный приоритет - спасение заложников. Tegularius Повідомлень: 924 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4028402940304031 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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