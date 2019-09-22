Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я написал, что первый мобильный телефон изобрели в СССР. Привел название устройства и фото-факт.
Всех горе-оппонентов, пытавшихся спорить (или просто троллить), я рассадил по глубоким лужам - тебя разъяснением того факта, что телефон и рация - это разные устройства. Двух других - разъяснением того факта, что сотовая связь - не единственная беспроводная (которое ты и цитируешь, ошибочно считая, что подловил меня на чем-то).
А вообще правильно написал ЛАД, что вести с тобой, провокатором и софистом, дискуссию - это бесполезная трата времени
ні. ти спочатку обвинуватив співрозмовника що він не відрізняє поняття сотового зв’язку від широкого поняття мобільного зв’язку. ще й наголосив сам що це любий бездротовий зв’язок. і тоді навів приклад який не відображає бездротовий зв’язок в цілому а є окремим випадком. тож ти сам же і не розумієш що таке бездротовий зв’язок. взагалі йшов за своїм звичнім шаблоном - все перекрутити собі як заманеться та оббрехати. не перекручуй і не оббріхуй інших - то і не будеш мене читати.
shapo написав: Вы только что подтвердили, что Украина как шла в фарватере России, в т.ч. и пренебрежении жизнями собственных граждан. так и продолжает идти. А вся риторика про еропейское движение не более чем пустопорожняя болтовня.
брехло покажи де Україна назвала ВСІХ терористами хто залишився в місті? або коли Україна валила танками по власному парламенту коли там сидять депутати.
1) Украина не разбирала кто там террорист, а кто нет, и именно ты об этом написал 2) Украинские депутаты не пострадали в 2014г и остались живы в отличие от сотни с лишним других граждан без депутатского мандата
1) Україна наносила удар по штабу терористів а не по цілому місту. І не прирівнювала звичайних громадян до терористів тільки тому що вони залишилися в місті. 2) а при чому розстріл танками расейського парламенту до незадоволення людей яке вилилось в протистояння на майдані?
mephala написав:1) Україна наносила удар по штабу терористів а не по цілому місту. І не прирівнювала звичайних громадян до терористів тільки тому що вони залишилися в місті.
Удары наносились среди белого дня, по центру густонаселенных городов. Предвидеть, что пострадают и обычные граждане, было несложно. Когда реальные террористы захватывают граждан в заложники, представители государства ведут с террористами переговоры, потому что жизни заложников - главный приоритет. И только когда переговоры проваливаются, и не остается другого выхода - идут на штурм, при этом опять же, главный приоритет - спасение заложников.
mephala написав:1) Україна наносила удар по штабу терористів а не по цілому місту. І не прирівнювала звичайних громадян до терористів тільки тому що вони залишилися в місті.
Удары наносились среди белого дня, по центру густонаселенных городов. Предвидеть, что пострадают и обычные граждане, было несложно. Когда реальные террористы захватывают граждан в заложники, представители государства ведут с террористами переговоры, потому что жизни заложников - главный приоритет. И только когда переговоры проваливаются, и не остается другого выхода - идут на штурм, при этом опять же, главный приоритет - спасение заложников.
Ще один диванний промосковський "експерт." З Луганська чи з Донецька?
В боротьбі з проросійськими терористами, як і з будь якими іншими, придатні будь які методи.
Мені подобаються російські підходи: за антидержавну діяльність дають 15-20 років тюрми. І без поблажок. Українська влада до 2014 року мовчки спостерігала за русифікацією України і сприяла сепаратистським настроям в Криму в на Донбасі.
_ ЗеКоманда в дії.
"В У краине выбрали новую власть, чтобы бороть олигархов.
Олигарх #Коломойский таскает из ОРДЛО через Россию уголь. Само по себе это уже треш и угар. Но, говорят, он поставляет его государственным потребителям по цене дороже Роттердам+. Андрюша Герус, привет! Круто вы сделали олигархов!"
Какие-то люди заблокировали бабушкины гешефты, перекрыв железную дорогу. Какой-то черт этих людей повязал."
Я написал, что первый мобильный телефон изобрели в СССР. Привел название устройства и фото-факт.
Всех горе-оппонентов, пытавшихся спорить (или просто троллить), я рассадил по глубоким лужам - тебя разъяснением того факта, что телефон и рация - это разные устройства. Двух других - разъяснением того факта, что сотовая связь - не единственная беспроводная (которое ты и цитируешь, ошибочно считая, что подловил меня на чем-то).
А вообще правильно написал ЛАД, что вести с тобой, провокатором и софистом, дискуссию - это бесполезная трата времени
ні. ти спочатку обвинуватив співрозмовника що він не відрізняє поняття сотового зв’язку від широкого поняття мобільного зв’язку. ще й наголосив сам що це любий бездротовий зв’язок. і тоді навів приклад який не відображає бездротовий зв’язок в цілому а є окремим випадком. тож ти сам же і не розумієш що таке бездротовий зв’язок. взагалі йшов за своїм звичнім шаблоном - все перекрутити собі як заманеться та оббрехати. не перекручуй і не оббріхуй інших - то і не будеш мене читати.
Безробітна особа зРадіо, любитель глибоких калюж, вважає себе "експертом" з усього-усього. Дійсно, він полюбляє приписувати опоненту те, що той не говорив, а потім звинувачувати його у неправді. Крім того, величезні, довгі і нудні повідомлення зРадіо свідчать про нарцисизму, самозакозаність і відсутність академічних уявлень про стиль викладення матеріалу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
budivelnik написав:2 Я готовий пробачити всі порушення правил переходу через дорогу ,будь-якому АТОшнику який залишив частку свого здоровя в АТО 3 Я готовий пробачити більш серьозні проступки цим людям,тільки на тій підставі ,що вони не висуваючи претензій до мене чи моєї сімї-пішли ризикувати власним життям захищаючи Державу в якій і я живу
Во ВСЕХ цивилизованных странах граждане равны перед законом. За особые заслуги перед родиной можно получать льготы, привилегии, соцвыплаты. Но не право нарушать уголовный кодекс. Перед ним все граждане равны. То, о чем вы написали - это кастовое общество, в котором существует особая привилегированная каста, у которой есть право нарушать закон. От проезда на красный до минирования моста в центре столицы. Я не хочу жить в стране, где меня может убить первый встречный
Промосковитський тролль чітко описав Росію, яка є класичним кастовим суспільством. Невже ватному рускомірцу не подобається Росія???
mephala написав:1) Україна наносила удар по штабу терористів а не по цілому місту. І не прирівнювала звичайних громадян до терористів тільки тому що вони залишилися в місті. 2) а при чому розстріл танками расейського парламенту до незадоволення людей яке вилилось в протистояння на майдані?
1)Тем мирным жителям которых убили или ранили при обстреле безразлично кем их считали 2) В России переворот, а в Украине революция гидности. Вот только суть одна и результаты те же
mephala написав:1) Україна наносила удар по штабу терористів а не по цілому місту. І не прирівнювала звичайних громадян до терористів тільки тому що вони залишилися в місті. 2) а при чому розстріл танками расейського парламенту до незадоволення людей яке вилилось в протистояння на майдані?
1)Тем мирным жителям которых убили или ранили при обстреле безразлично кем их считали 2) В России переворот, а в Украине революция гидности. Вот только суть одна и результаты те же
Страждалець, чому ти не хочеш виїхати жити на Марс? Чи на Антарктиду? Чи хоча би в Хабаровський край? Там затишно, тихо, повсюди ватніки і ватнє ТВ. А ти живеш на Печерську (за легендою) і страждаєш від правосєків і українських націоналістів((((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
mephala написав:чи ви прихильник подвійних стандартів? мені також розказували знайомі.
пятый анал – ваши знакомые Поедьте и посмотрите сами тогда, раз до сих пор не понимаете реальную ситуацию. Поговорите с людьми, пригласите вернуться. Не бойтесь, вас не будут бить. Если, конечно, вы не станете оскорблять людей так, как делаете это здесь. Впрочем я уверен, вживую не станете
mephala написав:РСФСР передавало Крим не Україні. а УССР. а Україна вже отримала спадок від УССР.
Ну вот, опять заговорили про Украинскую советскую социалистическую республику Как памятники валять – так клятый совок и кровавые коммуняки, а чуть что – сразу спадщина Вы сами то для начала с трусами и крестиком определитесь, а потом уже начинайте свой бред нести. Если Украина правоприемница УССР то памятнички верните и цветочки положите (тогда, кстати, может и Крым начнет думать о возврате). А нет – вот УССР пусть к Крыму и предъявляет какие–то претензии. А..ее нет уже? Ну на нет и суда нет..
Украине же, в нынешнем ее виде и с нынешними «патриотами», нужны не люди, а территории. Наверное поэтому люди с нее и тикают. Иногда вместе с территориями, правда. Но и без территорий бегут, аж гай шумит..