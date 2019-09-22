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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4029403040314032
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 09:36

  Frant написав:
В боротьбі з проросійськими терористами, як і з будь якими іншими, придатні будь які методи.

Мені подобаються російські підходи: за антидержавну діяльність дають 15-20 років тюрми. І без поблажок.

:lol: :lol: :lol:
Без комментариев.

Чемодан, вокзал, рашка.
Особенно не пройди мимо Дубровки.

Вообще-то какой-то полный сюр.
Франт, постоянно голословно приписывающий оппонентнам симпатию к рашке, заявляет, что ему нравится российский подход (не американский, не европейский, а российский).

Буд, постоянно вешающий ярлык совкофильства оппонентам, которые лишь замечали, что, как и в любом предмете, в СССР были и позитивные элементы, сам недавно указал на это.
И сам!!! же тут не раз заявлявший, что думает о тех, кто затрагивает вопрос языка (религии и ещё пары вопросов), такое чебучит.

mephala сам обосновывает, опираясь на то, что Украина преемница УССР.

Hotab указывает на обязательную необходимость при рассмотрении вопросов Украины упоминать, как в рашке (не в развитых странах, в сторону которых стремиться развиваться Украина и на этом основании, собственно, и поднимаются недостатки-проблемы, а с рашкой).
При этом Sommer на уход к сравнению с проявлением негатива в других странах всегда! наголошуэ на знаметитое *А в Америке негров линчуют!*.

Я вот в упор не понимаю зачем сравнивать с рашкой (ещё бы с КНДР))) и почивать на лаврах достижений, если объективно по рейтингам и т.п. Украине и украинцам просто архинеобходимо, а с учётом угроз от такого соседа жизненно необходимо поднимать и устранять недостатки.
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