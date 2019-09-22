Без комментариев.
Чемодан, вокзал, рашка.
Особенно не пройди мимо Дубровки.
Вообще-то какой-то полный сюр.
Франт, постоянно голословно приписывающий оппонентнам симпатию к рашке, заявляет, что ему нравится российский подход (не американский, не европейский, а российский).
Буд, постоянно вешающий ярлык совкофильства оппонентам, которые лишь замечали, что, как и в любом предмете, в СССР были и позитивные элементы, сам недавно указал на это.
И сам!!! же тут не раз заявлявший, что думает о тех, кто затрагивает вопрос языка (религии и ещё пары вопросов), такое чебучит.
mephala сам обосновывает, опираясь на то, что Украина преемница УССР.
Hotab указывает на обязательную необходимость при рассмотрении вопросов Украины упоминать, как в рашке (не в развитых странах, в сторону которых стремиться развиваться Украина и на этом основании, собственно, и поднимаются недостатки-проблемы, а с рашкой).
При этом Sommer на уход к сравнению с проявлением негатива в других странах всегда! наголошуэ на знаметитое *А в Америке негров линчуют!*.
Я вот в упор не понимаю зачем сравнивать с рашкой (ещё бы с КНДР))) и почивать на лаврах достижений, если объективно по рейтингам и т.п. Украине и украинцам просто архинеобходимо, а с учётом угроз от такого соседа жизненно необходимо поднимать и устранять недостатки.