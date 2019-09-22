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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4029403040314032 Додано: Пон 23 вер, 2019 10:09 detroytred ,







Я вот в упор не понимаю зачем сравнивать с рашкой





Я расскажу. Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война. Когда вы замечаете и акцентируете внимание на проблемы только Украины, вы играете на руку непосредственному врагу - России. Я Вам приводил пример с боксерским комментатором, видящим проблемы и фолы только одного бойца. Не понятно? Я расскажу. Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война. Когда вы замечаете и акцентируете внимание на проблемы только Украины, вы играете на руку непосредственному врагу - России. Я Вам приводил пример с боксерским комментатором, видящим проблемы и фолы только одного бойца. Не понятно? Hotab

Повідомлень: 2506 З нами з: 15.02.09 Подякував: 39 раз. Подякували: 907 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 10:10 Frant написав: shapo написав: 1)Тем мирным жителям которых убили или ранили при обстреле безразлично кем их считали

2) В России переворот, а в Украине революция гидности. Вот только суть одна и результаты те же 1)Тем мирным жителям которых убили или ранили при обстреле безразлично кем их считали2) В России переворот, а в Украине революция гидности. Вот только суть одна и результаты те же

Страждалець, чому ти не хочеш виїхати жити на Марс? Чи на Антарктиду? Чи хоча би в Хабаровський край? Там затишно, тихо, повсюди ватніки і ватнє ТВ. А ти живеш на Печерську (за легендою) і страждаєш від правосєків і українських націоналістів(((( Страждалець, чому ти не хочеш виїхати жити на Марс? Чи на Антарктиду? Чи хоча би в Хабаровський край? Там затишно, тихо, повсюди ватніки і ватнє ТВ. А ти живеш на Печерську (за легендою) і страждаєш від правосєків і українських націоналістів((((

Для тебя, убогого, Печерск это недосягаемая мечта и легенда.

Это ты страдаешь тут, а я всего-навсего констатирую чушь таких порохоботов как ты Для тебя, убогого, Печерск это недосягаемая мечта и легенда.Это ты страдаешь тут, а я всего-навсего констатирую чушь таких порохоботов как ты Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2005 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 10:49 Hotab написав: detroytred ,







Я вот в упор не понимаю зачем сравнивать с рашкой





Я расскажу. Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война. Когда вы замечаете и акцентируете внимание на проблемы только Украины, вы играете на руку непосредственному врагу - России. Я Вам приводил пример с боксерским комментатором, видящим проблемы и фолы только одного бойца. Не понятно? Я расскажу. Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война. Когда вы замечаете и акцентируете внимание на проблемы только Украины, вы играете на руку непосредственному врагу - России. Я Вам приводил пример с боксерским комментатором, видящим проблемы и фолы только одного бойца. Не понятно?



Ухаха)) А когда житель Израиля критикует свою власть по экономическим, или социальным вопросам, он автоматом признается агентом Ирана, потому что, якобы, видит проблемы только одной стороны?



Ты понимаешь, какую чушь написал? Здесь украинский форум! Украинский, Карл! Поэтому 95% комментаторов интересует Украина, а не РФ, Польша, Канада, КНДР и т.д.!



Поэтому логично, что здесь будут обсуждаться украинские проблемы. Порошенко выдрессировал за 5 лет свои "8%" любую критику в адрес его власти понимать как акт информационной войны против Украины. Но это же чушь!



Эмиграция усиливает Украину, или ослабляет? Ослабляет!



А коррупция с электроэнергией, газодобычей, госзакупками (включая военные) усиливает Украину, или ослабляет? Ослабляет!



То то же! Я бы сказал, что скорее на стороне врага играют те, кто предлагает замалчивать проблемы! Ведь от замалчивания проблема не исчезнет - наоборот, за ее решение возьмутся позже и с меньшим рвением... Ухаха)) А когда житель Израиля критикует свою власть по экономическим, или социальным вопросам, он автоматом признается агентом Ирана, потому что, якобы, видит проблемы только одной стороны?Ты понимаешь, какую чушь написал? Здесь украинский форум! Украинский, Карл! Поэтому 95% комментаторов интересует Украина, а не РФ, Польша, Канада, КНДР и т.д.!Поэтому логично, что здесь будут обсуждаться украинские проблемы. Порошенко выдрессировал за 5 лет свои "8%" любую критику в адрес его власти понимать как акт информационной войны против Украины. Но это же чушь!Эмиграция усиливает Украину, или ослабляет? Ослабляет!А коррупция с электроэнергией, газодобычей, госзакупками (включая военные) усиливает Украину, или ослабляет? Ослабляет!То то же! Я бы сказал, что скорее на стороне врага играют те, кто предлагает замалчивать проблемы! Ведь от замалчивания проблема не исчезнет - наоборот, за ее решение возьмутся позже и с меньшим рвением... zРадио

Повідомлень: 3562 З нами з: 02.05.18 Подякував: 793 раз. Подякували: 1880 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 10:51 Hotab написав: detroytred ,







Я вот в упор не понимаю зачем сравнивать с рашкой





Я расскажу. Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война. Когда вы замечаете и акцентируете внимание на проблемы только Украины, вы играете на руку непосредственному врагу - России. Я Вам приводил пример с боксерским комментатором, видящим проблемы и фолы только одного бойца. Не понятно? Я расскажу. Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война. Когда вы замечаете и акцентируете внимание на проблемы только Украины, вы играете на руку непосредственному врагу - России. Я Вам приводил пример с боксерским комментатором, видящим проблемы и фолы только одного бойца. Не понятно?

Как знакомо - льете воду на мельницу врага , как любили выражаться штатные пропагандисты советского Агитпропа. Кстати, на сайте, который здесь запрещено цицировать, нашел большую статью об украинских вертолетчиках в ДР КОНГО. О том, как аж 4 геликоптера НУРСАми обстреливают джунгли. Даже видео есть - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА. Как знакомо -, как любили выражаться штатные пропагандисты советского Агитпропа. Кстати, на сайте, который здесь запрещено цицировать, нашел большую статью об украинских вертолетчиках в ДР КОНГО. О том, как аж 4 геликоптера НУРСАми обстреливают джунгли. Даже видео есть - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА. Волгарь Повідомлень: 7153 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 743 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 10:58 Re: Політичні дискусії https://ubr.ua/finances/taxes/deputaty- ... 86798.html

Парламент продолжает активную работу по реформированию налогового законодательства. Дискуссионные законопроекты №1073 и №1053-1 окончательно приняты Верховной Радой 20 сентября 2019 года.

Декларируемой целью законопроектов является детенизация экономики и упрощение ведения хозяйственной деятельности в рамках глобальной диджитализации.



Руководитель практики корпоративного права ЮК «Юскутум» Руслан Редька рассказал UBR.ua какие изменения внедрили для украинского бизнеса законодатели.



Депутаты декриминализовали фиктивное предпринимательство. Что это даст бизнесу



Законопроект №1053-1 «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг»:



Изменение регулятора – порядок работы РРО будет регулироваться не НБУ, а Минфином.



Что это означает для бизнеса:



Все транзакции с их детализацией станут открытой информацией для налоговой службы в момент их проведения, поскольку не защищаются банковской тайной. То есть реформа означает тотальный контроль за бизнесом со стороны налоговиков.



Обязательность выдачи полного фискального чека при проведении операции.



Что это означает для бизнеса:



Онлайн расчеты в интернет-магазинах, почтовые отправления с наложенным платежом, ставших таким удобным и надежным инструментом для миллионов украинцев, окажутся вне закона.



Ежедневный учет остатков.



Что это означает для бизнеса:



Осложнения ведения хозяйственных процессов и пополнение бюджета за счет штрафных санкций для бизнеса (100% от стоимости товара по реализационной цене).



Изменение штрафных санкций.



Незначительное снижение штрафов за отсутствие чеков и других штрафов, однако одновременно возрастет количество штрафов (остались штрафы за несоблюдение требований в работе с контрольными лентами, КУРО, отсутствие программирования товара и т.п.), а также добавился ряд новых штрафов.



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Уменьшение штрафов будет проводиться в переходный период: до 1 октября 2020 - штрафы за невыдачу чека 10-50% стоимости товара, затем – 100-150%.



Что это означает для бизнеса:



Прессинг со стороны налоговой службы, рост количества внеплановых проверок и штрафов за несвоевременное или неправильное представление отчетности (количество «бумажек» также увеличивается).



Законопроект №1073 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» является производным и взаимодополняющим к законопроекту №1053-1.



Данный документ предусматривает имплементацию нового механизма для потребителей, так называемый государственный кэшбек.



Потери бизнеса от введения «е-чеков» и «кэшбеков» оценили в 22 млрд грн



Потребитель через электронный кабинет вправе проверить подлинность полученного покупателем в пункте продажи товаров (услуг) расчетного документа.



В случае выявления расхождений с налоговой, потребитель через тот же электронный кабинет формирует заявку/жалобу о несоответствии и автоматически претендует на компенсацию (процент от купленного товара).



Компенсация происходит за счет предприятия, к которому налоговая применяет ответственность.



Все обращения и жалобы от потребителей проходят двухуровневую систему проверок, а именно:



На первом уровне проводится камеральная проверка представленного обращения.

На втором уровне, в случае подтверждения продавцом факта продажи товаров (услуг) покупателю в ходе камеральной проверки или его неявки для ее проведения, назначат фактическую проверку соблюдения всех требований о применении РРО, оприходования товаров и учета их движения, соблюдении порядка ведения кассовых операций.



«Данные законопроекты имеют целью борьбу с теневым оборотом товаров, введение тотального контроля за сферой расчетов и разрушению отдельных схем уклонения от уплаты налогов, уменьшению коррупционных рисков при администрировании налогов и сборов, расширение фискализации расчетных операций», — резюмировал Руслан Редька.

кто растолкует ... как это делать ? как так не будет наложки ? а Liq PAY будет работать ? кто растолкует ... как это делать ? как так не будет наложки ? а Liq PAY будет работать ? 21грн=$1 ,а потом 32-36 yama Повідомлень: 1366 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2316 раз. Подякували: 239 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4029403040314032 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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