Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я расскажу. Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война. Когда вы замечаете и акцентируете внимание на проблемы только Украины, вы играете на руку непосредственному врагу - России. Я Вам приводил пример с боксерским комментатором, видящим проблемы и фолы только одного бойца. Не понятно?
shapo написав:1)Тем мирным жителям которых убили или ранили при обстреле безразлично кем их считали 2) В России переворот, а в Украине революция гидности. Вот только суть одна и результаты те же
Страждалець, чому ти не хочеш виїхати жити на Марс? Чи на Антарктиду? Чи хоча би в Хабаровський край? Там затишно, тихо, повсюди ватніки і ватнє ТВ. А ти живеш на Печерську (за легендою) і страждаєш від правосєків і українських націоналістів((((
Для тебя, убогого, Печерск это недосягаемая мечта и легенда. Это ты страдаешь тут, а я всего-навсего констатирую чушь таких порохоботов как ты
Я расскажу. Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война. Когда вы замечаете и акцентируете внимание на проблемы только Украины, вы играете на руку непосредственному врагу - России. Я Вам приводил пример с боксерским комментатором, видящим проблемы и фолы только одного бойца. Не понятно?
Ухаха)) А когда житель Израиля критикует свою власть по экономическим, или социальным вопросам, он автоматом признается агентом Ирана, потому что, якобы, видит проблемы только одной стороны?
Ты понимаешь, какую чушь написал? Здесь украинский форум! Украинский, Карл! Поэтому 95% комментаторов интересует Украина, а не РФ, Польша, Канада, КНДР и т.д.!
Поэтому логично, что здесь будут обсуждаться украинские проблемы. Порошенко выдрессировал за 5 лет свои "8%" любую критику в адрес его власти понимать как акт информационной войны против Украины. Но это же чушь!
Эмиграция усиливает Украину, или ослабляет? Ослабляет!
А коррупция с электроэнергией, газодобычей, госзакупками (включая военные) усиливает Украину, или ослабляет? Ослабляет!
То то же! Я бы сказал, что скорее на стороне врага играют те, кто предлагает замалчивать проблемы! Ведь от замалчивания проблема не исчезнет - наоборот, за ее решение возьмутся позже и с меньшим рвением...
Я расскажу. Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война. Когда вы замечаете и акцентируете внимание на проблемы только Украины, вы играете на руку непосредственному врагу - России. Я Вам приводил пример с боксерским комментатором, видящим проблемы и фолы только одного бойца. Не понятно?
Как знакомо - льете воду на мельницу врага, как любили выражаться штатные пропагандисты советского Агитпропа. Кстати, на сайте, который здесь запрещено цицировать, нашел большую статью об украинских вертолетчиках в ДР КОНГО. О том, как аж 4 геликоптера НУРСАми обстреливают джунгли. Даже видео есть - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.
Парламент продолжает активную работу по реформированию налогового законодательства. Дискуссионные законопроекты №1073 и №1053-1 окончательно приняты Верховной Радой 20 сентября 2019 года. Декларируемой целью законопроектов является детенизация экономики и упрощение ведения хозяйственной деятельности в рамках глобальной диджитализации.
Руководитель практики корпоративного права ЮК «Юскутум» Руслан Редька рассказал UBR.ua какие изменения внедрили для украинского бизнеса законодатели.
Депутаты декриминализовали фиктивное предпринимательство. Что это даст бизнесу
Законопроект №1053-1 «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг»:
Изменение регулятора – порядок работы РРО будет регулироваться не НБУ, а Минфином.
Что это означает для бизнеса:
Все транзакции с их детализацией станут открытой информацией для налоговой службы в момент их проведения, поскольку не защищаются банковской тайной. То есть реформа означает тотальный контроль за бизнесом со стороны налоговиков.
Обязательность выдачи полного фискального чека при проведении операции.
Что это означает для бизнеса:
Онлайн расчеты в интернет-магазинах, почтовые отправления с наложенным платежом, ставших таким удобным и надежным инструментом для миллионов украинцев, окажутся вне закона.
Ежедневный учет остатков.
Что это означает для бизнеса:
Осложнения ведения хозяйственных процессов и пополнение бюджета за счет штрафных санкций для бизнеса (100% от стоимости товара по реализационной цене).
Изменение штрафных санкций.
Незначительное снижение штрафов за отсутствие чеков и других штрафов, однако одновременно возрастет количество штрафов (остались штрафы за несоблюдение требований в работе с контрольными лентами, КУРО, отсутствие программирования товара и т.п.), а также добавился ряд новых штрафов.
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Уменьшение штрафов будет проводиться в переходный период: до 1 октября 2020 - штрафы за невыдачу чека 10-50% стоимости товара, затем – 100-150%.
Что это означает для бизнеса:
Прессинг со стороны налоговой службы, рост количества внеплановых проверок и штрафов за несвоевременное или неправильное представление отчетности (количество «бумажек» также увеличивается).
Законопроект №1073 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» является производным и взаимодополняющим к законопроекту №1053-1.
Данный документ предусматривает имплементацию нового механизма для потребителей, так называемый государственный кэшбек.
Потери бизнеса от введения «е-чеков» и «кэшбеков» оценили в 22 млрд грн
Потребитель через электронный кабинет вправе проверить подлинность полученного покупателем в пункте продажи товаров (услуг) расчетного документа.
В случае выявления расхождений с налоговой, потребитель через тот же электронный кабинет формирует заявку/жалобу о несоответствии и автоматически претендует на компенсацию (процент от купленного товара).
Компенсация происходит за счет предприятия, к которому налоговая применяет ответственность.
Все обращения и жалобы от потребителей проходят двухуровневую систему проверок, а именно:
На первом уровне проводится камеральная проверка представленного обращения. На втором уровне, в случае подтверждения продавцом факта продажи товаров (услуг) покупателю в ходе камеральной проверки или его неявки для ее проведения, назначат фактическую проверку соблюдения всех требований о применении РРО, оприходования товаров и учета их движения, соблюдении порядка ведения кассовых операций.
«Данные законопроекты имеют целью борьбу с теневым оборотом товаров, введение тотального контроля за сферой расчетов и разрушению отдельных схем уклонения от уплаты налогов, уменьшению коррупционных рисков при администрировании налогов и сборов, расширение фискализации расчетных операций», — резюмировал Руслан Редька.
кто растолкует ... как это делать ? как так не будет наложки ? а Liq PAY будет работать ?
zРадио написав:Ты понимаешь, какую чушь написал? Здесь украинский форум! Украинский, Карл! Поэтому 95% комментаторов интересует Украина, а не РФ, Польша, Канада, КНДР и т.д.!
Поэтому логично, что здесь будут обсуждаться украинские проблемы. Порошенко выдрессировал за 5 лет свои "8%" любую критику в адрес его власти понимать как акт информационной войны против Украины. Но это же чушь!
Только 99% твоих постов слово в слово совпадает с российской пропагандой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Ты понимаешь, какую чушь написал? Здесь украинский форум! Украинский, Карл! Поэтому 95% комментаторов интересует Украина, а не РФ, Польша, Канада, КНДР и т.д.!
Поэтому логично, что здесь будут обсуждаться украинские проблемы. Порошенко выдрессировал за 5 лет свои "8%" любую критику в адрес его власти понимать как акт информационной войны против Украины. Но это же чушь!
Только 99% твоих постов слово в слово совпадает с российской пропагандой
Ты врешь!
Российская пропаганда говорит о возвращении Крыма - я говорю о незаконной его аннексии.
Российская пропаганда говорит о нацистах-убийцах мирных жителей Донбасса - я говорю о российских террористах-убийцах украинцев и о местных сепаратистах.
Российская пропаганда говорит о нарушении Украиной Минских соглашений - я говорю о провокациях обострений так называемыми ЛДНР.
То, где мое мнение может совпадать с линией российских СМИ - это экономическое фиаско Соглашения об Ассоциации и тотальная коррупция в рядах украинской власти. Но ведь это неопровержимый факт! В данном случае российские СМИ не пропагандируют, а освещают факт, замалчиваемый нашими СМИ, контролируемыми представителями этой самой власти!
zРадио написав:Ты понимаешь, какую чушь написал? Здесь украинский форум! Украинский, Карл! Поэтому 95% комментаторов интересует Украина, а не РФ, Польша, Канада, КНДР и т.д.!
Поэтому логично, что здесь будут обсуждаться украинские проблемы. Порошенко выдрессировал за 5 лет свои "8%" любую критику в адрес его власти понимать как акт информационной войны против Украины. Но это же чушь!
Только 99% твоих постов слово в слово совпадает с российской пропагандой
Это вполне естественно - любая пропаганда использует реально существующие проблемывот для борьбы с этой пропагандой надо решать проблемы, а не замалчивать их. От того, что их замалчивать, они не исчезнут, а люди будут больше верить росс. пропаганде, кот. говорит о них, чем украинской, кот. рассказывает сказки, что проблем нет. Так и было в Союзе - Волгарь правильно напомнил.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
то вообще только 99 лет из 766-ти: 1253-1349 (96 лет) - Галицко-Волынское княжество 1-21 ноября 1918 (20 дней) - ЗУНР 1939-1941 (2 года) - УССР 1944-1945 (1 год) - УССР
Скільки часу Кенігсберг і Курильська гряда знаходились у володінні російської імперії ? Як я розумію менше ніж Львів був в складі Держав попередників нинішньої України Але при цьому совкофіли і ватники чомусь це питання до москаликів не піднімають Їм хочеться довести що Львів не Україна.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:3 Я готовий пробачити більш серьозні проступки цим людям,тільки на тій підставі ,що вони не висуваючи претензій до мене чи моєї сімї-пішли ризикувати власним життям захищаючи Державу в якій і я живу
Это пока кто-то из них не взорвал гранату у тебя в магазине, или не начистил тебе лицо. Легко прощать преступления, совершенные в отношении других лиц! Правда? По уровню цинизма тебе на этой ветке нет равных!
Стандартна ольгінська практика Спочатку придумати брехню ,потім приписати цю брехню опоненту,потім почати хвилю засудженння.... 1 Де я писав про гранати? 2 Чи вміють ольгінці аналізувати? Фраза - більш серьозний злочин... після фрази про перехід вулиці...- це обовязково граната - чи є ще тисяча мілких порушень законодавства ( нахамив в автобусі мудельману який розповсюджує думку що сепаратизм це добре,не вчасно здав декларацію , не в тій графі записав витрати, силовим методом змусив чиновника поважати свої права і так далі)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69