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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4030403140324033
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:53

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Поэтому 95% комментаторов интересует Украина
Мене також цікавить Україна
Мене цікавить - чому частина носіїв російської мови воює в окопах в ОРДЛО , а фокуси,тегаліруси,дейтройти,зетрадіо,лад,тракторист - на всі сторони російською хають Україну.
Кожен по своєму
Дейтройт розповідає що влада погана на протязі всього часу незалежності...
Лад -на всі сторони хвалить совок бо тоді працювали заводи-те що росія ще задовго до Майданів організовувала Тузлу і обмеження поставок наших товарів в росію-він чогось замовчує
Зрадіо-це взагалі проплачений , бє постійно тільки по хворих точках при чому бреше і не маскується
фокус,тракторист,теларіус - 80%-жителі ОРДЛО або ольгіно
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:16

Волгарь ,


Кстати, на сайте, который здесь запрещено цицировать, нашел большую статью об украинских вертолетчиках в ДР КОНГО. О том, как аж 4 геликоптера НУРСАми обстреливают джунгли. Даже видео есть - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.



Потому твоя звездливая пропагандонская Звязда и запрещена)))
А ООНия награждает украинских летчиков за результат))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:31

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Поэтому 95% комментаторов интересует Украина
Мене також цікавить Україна
Мене цікавить - чому частина носіїв російської мови воює в окопах в ОРДЛО , а фокуси,тегаліруси,дейтройти,зетрадіо,лад,тракторист - на всі сторони російською хають Україну.
Кожен по своєму
Дейтройт розповідає що влада погана на протязі всього часу незалежності...
Лад -на всі сторони хвалить совок бо тоді працювали заводи-те що росія ще задовго до Майданів організовувала Тузлу і обмеження поставок наших товарів в росію-він чогось замовчує
Зрадіо-це взагалі проплачений , бє постійно тільки по хворих точках при чому бреше і не маскується
фокус,тракторист,теларіус - 80%-жителі ОРДЛО або ольгіно


А не много ли взял на себя диванный порохобот с признаками нарушений душевного здоровья - ярлыки на всех развешивать? Ну как, нравится?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:05

  Hotab написав:Волгарь ,


Кстати, на сайте, который здесь запрещено цицировать, нашел большую статью об украинских вертолетчиках в ДР КОНГО. О том, как аж 4 геликоптера НУРСАми обстреливают джунгли. Даже видео есть - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.



Потому твоя звездливая пропагандонская Звязда и запрещена)))
А ООНия награждает украинских летчиков за результат))

А, тоже видели? А то, что ООН награждает - ну, так деньги уплочены, нужно показать результат. А РЕЗУЛЬТАТА КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ, И НЕ БУДЕТ. Повстанческое движение не подавлено, хаос продолжается. Да и бесполезно стрелять по джунглям ракетами, выпущенными 30 лет назад. Нужна наземная операция, котрой нет и не будет.
Волгарь
 
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