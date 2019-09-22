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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4030403140324033 Додано: Пон 23 вер, 2019 12:53 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Поэтому 95% комментаторов интересует Украина Поэтому 95% комментаторов интересует Украина Мене також цікавить Україна

Мене цікавить - чому частина носіїв російської мови воює в окопах в ОРДЛО , а фокуси,тегаліруси,дейтройти,зетрадіо,лад,тракторист - на всі сторони російською хають Україну.

Кожен по своєму

Дейтройт розповідає що влада погана на протязі всього часу незалежності...

Лад -на всі сторони хвалить совок бо тоді працювали заводи-те що росія ще задовго до Майданів організовувала Тузлу і обмеження поставок наших товарів в росію-він чогось замовчує

Зрадіо-це взагалі проплачений , бє постійно тільки по хворих точках при чому бреше і не маскується

фокус,тракторист,теларіус - 80%-жителі ОРДЛО або ольгіно Мене також цікавить УкраїнаМене цікавить - чому частина носіїв російської мови воює в окопах в ОРДЛО , а фокуси,тегаліруси,дейтройти,зетрадіо,лад,тракторист - на всі сторони російською хають Україну.Кожен по своємуДейтройт розповідає що влада погана на протязі всього часу незалежності...Лад -на всі сторони хвалить совок бо тоді працювали заводи-те що росія ще задовго до Майданів організовувала Тузлу і обмеження поставок наших товарів в росію-він чогось замовчуєЗрадіо-це взагалі проплачений , бє постійно тільки по хворих точках при чому бреше і не маскуєтьсяфокус,тракторист,теларіус - 80%-жителі ОРДЛО або ольгіно в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21411 З нами з: 15.01.09 Подякував: 148 раз. Подякували: 2151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 13:16 Волгарь ,





Кстати, на сайте, который здесь запрещено цицировать, нашел большую статью об украинских вертолетчиках в ДР КОНГО. О том, как аж 4 геликоптера НУРСАми обстреливают джунгли. Даже видео есть - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.







Потому твоя звездливая пропагандонская Звязда и запрещена)))

А ООНия награждает украинских летчиков за результат)) Потому твоя звездливая пропагандонская Звязда и запрещена)))А ООНия награждает украинских летчиков за результат)) Hotab

Повідомлень: 2507 З нами з: 15.02.09 Подякував: 39 раз. Подякували: 907 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 13:31 budivelnik написав: zРадио написав: Поэтому 95% комментаторов интересует Украина Поэтому 95% комментаторов интересует Украина Мене також цікавить Україна

Мене цікавить - чому частина носіїв російської мови воює в окопах в ОРДЛО , а фокуси,тегаліруси,дейтройти,зетрадіо,лад,тракторист - на всі сторони російською хають Україну.

Кожен по своєму

Дейтройт розповідає що влада погана на протязі всього часу незалежності...

Лад -на всі сторони хвалить совок бо тоді працювали заводи-те що росія ще задовго до Майданів організовувала Тузлу і обмеження поставок наших товарів в росію-він чогось замовчує

Зрадіо-це взагалі проплачений , бє постійно тільки по хворих точках при чому бреше і не маскується

фокус,тракторист,теларіус - 80%-жителі ОРДЛО або ольгіно Мене також цікавить УкраїнаМене цікавить - чому частина носіїв російської мови воює в окопах в ОРДЛО , а фокуси,тегаліруси,дейтройти,зетрадіо,лад,тракторист - на всі сторони російською хають Україну.Кожен по своємуДейтройт розповідає що влада погана на протязі всього часу незалежності...Лад -на всі сторони хвалить совок бо тоді працювали заводи-те що росія ще задовго до Майданів організовувала Тузлу і обмеження поставок наших товарів в росію-він чогось замовчуєЗрадіо-це взагалі проплачений , бє постійно тільки по хворих точках при чому бреше і не маскуєтьсяфокус,тракторист,теларіус - 80%-жителі ОРДЛО або ольгіно



А не много ли взял на себя диванный порохобот с признаками нарушений душевного здоровья - ярлыки на всех развешивать? Ну как, нравится? А не много ли взял на себя диванный порохобот с признаками нарушений душевного здоровья - ярлыки на всех развешивать? Ну как, нравится? zРадио

Повідомлень: 3564 З нами з: 02.05.18 Подякував: 793 раз. Подякували: 1880 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 14:05 Hotab написав: Волгарь ,





Кстати, на сайте, который здесь запрещено цицировать, нашел большую статью об украинских вертолетчиках в ДР КОНГО. О том, как аж 4 геликоптера НУРСАми обстреливают джунгли. Даже видео есть - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.







Потому твоя звездливая пропагандонская Звязда и запрещена)))

А ООНия награждает украинских летчиков за результат)) Потому твоя звездливая пропагандонская Звязда и запрещена)))А ООНия награждает украинских летчиков за результат))

А, тоже видели? А то, что ООН награждает - ну, так деньги уплочены, нужно показать результат. А РЕЗУЛЬТАТА КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ, И НЕ БУДЕТ. Повстанческое движение не подавлено, хаос продолжается. Да и бесполезно стрелять по джунглям ракетами, выпущенными 30 лет назад. Нужна наземная операция, котрой нет и не будет. А, тоже видели? А то, что ООН награждает - ну, так деньги уплочены, нужно показать результат. А РЕЗУЛЬТАТА КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ, И НЕ БУДЕТ. Повстанческое движение не подавлено, хаос продолжается. Да и бесполезно стрелять по джунглям ракетами, выпущенными 30 лет назад. Нужна наземная операция, котрой нет и не будет. Волгарь Повідомлень: 7154 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 743 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4030403140324033 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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