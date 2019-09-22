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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:53
zРадио написав:
Поэтому 95% комментаторов интересует Украина
Мене також цікавить Україна
Мене цікавить - чому частина носіїв російської мови воює в окопах в ОРДЛО , а фокуси,тегаліруси,дейтройти,зетрадіо,лад,тракторист - на всі сторони російською хають Україну.
Кожен по своєму
Дейтройт розповідає що влада погана на протязі всього часу незалежності...
Лад -на всі сторони хвалить совок бо тоді працювали заводи-те що росія ще задовго до Майданів організовувала Тузлу і обмеження поставок наших товарів в росію-він чогось замовчує
Зрадіо-це взагалі проплачений , бє постійно тільки по хворих точках при чому бреше і не маскується
фокус,тракторист,теларіус - 80%-жителі ОРДЛО або ольгіно
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 23 вер, 2019 13:16
Волгарь
,
Кстати, на сайте, который здесь запрещено цицировать, нашел большую статью об украинских вертолетчиках в ДР КОНГО. О том, как аж 4 геликоптера НУРСАми обстреливают джунгли. Даже видео есть - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.
Потому твоя звездливая пропагандонская Звязда и запрещена)))
А ООНия награждает украинских летчиков за результат))
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Hotab
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:05
Hotab написав:Волгарь
,
Кстати, на сайте, который здесь запрещено цицировать, нашел большую статью об украинских вертолетчиках в ДР КОНГО. О том, как аж 4 геликоптера НУРСАми обстреливают джунгли. Даже видео есть - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.
Потому твоя звездливая пропагандонская Звязда и запрещена)))
А ООНия награждает украинских летчиков за результат))
А, тоже видели? А то, что ООН награждает - ну, так деньги уплочены, нужно показать результат. А РЕЗУЛЬТАТА КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ, И НЕ БУДЕТ. Повстанческое движение не подавлено, хаос продолжается. Да и бесполезно стрелять по джунглям ракетами, выпущенными 30 лет назад. Нужна наземная операция, котрой нет и не будет.
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Волгарь
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:22
Волгарь написав:
А, тоже видели? А то, что ООН награждает - ну, так деньги уплочены, нужно показать результат. А РЕЗУЛЬТАТА КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ, И НЕ БУДЕТ. Повстанческое движение не подавлено, хаос продолжается. Да и бесполезно стрелять по джунглям ракетами, выпущенными 30 лет назад. Нужна наземная операция, котрой нет и не будет.
Даже на фоне Соловьева-Скабеевой-Московского комсомольца-Комсомольской правды сайт ТВ Звезда, между прочим, официальный от Министерства обороны РФ - это просто пропагандисткое днище. Которое совершенно не брезгует фейками.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:41
budivelnik написав: zРадио написав:
Поэтому 95% комментаторов интересует Украина
Мене також цікавить Україна
Мене цікавить - чому частина носіїв російської мови воює в окопах в ОРДЛО , а фокуси,тегаліруси,дейтройти,зетрадіо,лад,тракторист - на всі сторони російською хають Україну.
Кожен по своєму
Дейтройт розповідає що влада погана на протязі всього часу незалежності...
Лад -на всі сторони хвалить совок бо тоді працювали заводи-те що росія ще задовго до Майданів організовувала Тузлу і обмеження поставок наших товарів в росію-він чогось замовчує
Зрадіо-це взагалі проплачений , бє постійно тільки по хворих точках при чому бреше і не маскується
фокус,тракторист,теларіус - 80%-жителі ОРДЛО або ольгіно
Вы гиперболизировали.
И не просто гиперболизировали, а преувеличили до лжи.
То есть солгали.
При этом точно также лжёт песикот, заявляя о 99% лжи.
Ну а уж категории *погана* (влада) -- это уровень, на который недавно Вам указал ЛАД.
Смотрите рейтинги, смотрите результаты выборов - они отлично демонстрируют удовлетворительный или неудовлетворительный результат работы власть имущих.
Майданы наверное, по-Вашему, от удовлетворительной работы власти вытекают?))
Также, как и реванши, и выбор комика президентом воюющей страны.
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detroytred
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:54
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:02
Hotab написав:detroytred
,
Я вот в упор не понимаю зачем сравнивать с рашкой
Я расскажу. Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война. Когда вы замечаете и акцентируете внимание на проблемы только Украины, вы играете на руку непосредственному врагу - России. Я Вам приводил пример с боксерским комментатором, видящим проблемы и фолы только одного бойца. Не понятно?
Сравнение с комментированием поединка некорректно. Ведь обсуждение проблем - это совершенно иное.
Комментирование поединка имеет целью объективное и полное его освещение. Которое, как Вы точно отметили, невозможно без обзора обеих сторон.
Но анализ и обсуждение проблем, трудностей в развитии Украины украинцами на украинском форуме -- имеет другие цели.
Оказывает ли оно влияние на обороноспособность?
В данном формате. Где участники поднимают проблему с целью желания ее скорейшего позитивного решения или банального обсуждения, что есть целью форума.
Кроме того, Вы исказили общую картину. На ветке, форуме -- есть кому, кто вполне достаточно освещает и *освещает* позитив Украины и раскрывает негатив рфии.
Зачем повторяться-то?!!!
Поэтому неудивительно, что другая часть участников больше внимания уделяет тому, на чём первые не сосредотачивают внимание.
Ветка вполне сбалансирована. И не имеет упомянутой однобокости. Поэтому претензии к уделяющим внимание проблемам беспочвенны.
Ну а уж обвинение в помощи этим врагу -- мягко говоря, утрирование до ...
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detroytred
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:32
Волгарь написав:
А, тоже видели? .
Конечно нет!))))))
Я такое говнище не смотрю. Да и , скорее всего, оно у нас заблочено. Просто не сложно догадаться, что наибольший звездеж на украинскую армию будет звучать на звязде)))
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Hotab
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:33
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
,
Я вот в упор не понимаю зачем сравнивать с рашкой
Я расскажу. Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война. Когда вы замечаете и акцентируете внимание на проблемы только Украины, вы играете на руку непосредственному врагу - России. Я Вам приводил пример с боксерским комментатором, видящим проблемы и фолы только одного бойца. Не понятно?
Сравнение с комментированием поединка некорректно. Ведь обсуждение проблем - это совершенно иное.
Комментирование поединка имеет целью объективное и полное его освещение. Которое, как Вы точно отметили, невозможно без обзора обеих сторон.
Но анализ и обсуждение проблем, трудностей в развитии Украины украинцами на украинском форуме -- имеет другие цели.
Оказывает ли оно влияние на обороноспособность?
В данном формате. Где участники поднимают проблему с целью желания ее скорейшего позитивного решения или банального обсуждения, что есть целью форума.Кроме того, Вы исказили общую картину. На ветке, форуме -- есть кому, кто вполне достаточно освещает и *освещает* позитив Украины и раскрывает негатив рфии.
Зачем повторяться-то?!!!
Поэтому неудивительно, что другая часть участников больше внимания уделяет тому, на чём первые не сосредотачивают внимание.
Ветка вполне сбалансирована. И не имеет упомянутой однобокости. Поэтому претензии к уделяющим внимание проблемам беспочвенны.
Ну а уж обвинение в помощи этим врагу -- мягко говоря, утрирование до ...
Любопытно. Кроме декоммунизации и украинизации, я за почти 7 лет на форуме, НИКАКОГО ПОЗИТИВА НЕ УВИДЕЛ - откровенно говоря, по всем показателям, развитие идет от ПЛОХОГО К ХУДШЕМУ. В России, несомненно, есть немало негативного, но форумные комментаторы НИ РАЗУ реально не затронули эту тему.
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Волгарь
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:40
Волгарь
Ну здрасьте, приехали))
А кому и почему Вы так часто выкладывали об *успехах* своей страны? Начиная с построенного жилья и заканчивая шустрыми ракетами.
Потому что Вам указывали на - начиная с малого обеспечения сортирами и заканчивая ржавым Кузнецовым.
Развитие Украины идёт *низенько-низенько*. Не хорошо, но и не плохо.
Речь о том, что хотелось бы лучше. Потенциал огромен. Да и с Вашей державой необходимо бороться.
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detroytred
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