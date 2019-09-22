Додано: Пон 23 вер, 2019 15:02

Hotab написав: detroytred ,







Я вот в упор не понимаю зачем сравнивать с рашкой





Я расскажу. Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война. Когда вы замечаете и акцентируете внимание на проблемы только Украины, вы играете на руку непосредственному врагу - России. Я Вам приводил пример с боксерским комментатором, видящим проблемы и фолы только одного бойца. Не понятно? Я расскажу. Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война. Когда вы замечаете и акцентируете внимание на проблемы только Украины, вы играете на руку непосредственному врагу - России. Я Вам приводил пример с боксерским комментатором, видящим проблемы и фолы только одного бойца. Не понятно?

Сравнение с комментированием поединка некорректно. Ведь обсуждение проблем - это совершенно иное.Комментирование поединка имеет целью объективное и полное его освещение. Которое, как Вы точно отметили, невозможно без обзора обеих сторон.Но анализ и обсуждение проблем, трудностей в развитии Украины украинцами на украинском форуме -- имеет другие цели.Оказывает ли оно влияние на обороноспособность?В данном формате. Где участники поднимают проблему с целью желания ее скорейшего позитивного решения или банального обсуждения, что есть целью форума.Кроме того, Вы исказили общую картину. На ветке, форуме -- есть кому, кто вполне достаточно освещает и *освещает* позитив Украины и раскрывает негатив рфии.Зачем повторяться-то?!!!Поэтому неудивительно, что другая часть участников больше внимания уделяет тому, на чём первые не сосредотачивают внимание.Ветка вполне сбалансирована. И не имеет упомянутой однобокости. Поэтому претензии к уделяющим внимание проблемам беспочвенны.Ну а уж обвинение в помощи этим врагу -- мягко говоря, утрирование до ...