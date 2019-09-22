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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4032403340344035> Додано: Пон 23 вер, 2019 15:55 detroytred написав:

Смотрите рейтинги, смотрите результаты выборов - они отлично демонстрируют удовлетворительный или неудовлетворительный результат работы власть имущих.

Смотрите рейтинги, смотрите результаты выборов - они отлично демонстрируют удовлетворительный или неудовлетворительный результат работы власть имущих.



Результаты выборов и общественное мнение уже давно не интересуют ура-патриотов - самоназванную группу "правильных" любителей Украины.



Большинство и другие меньшинства они считают биомассой, которой нельзя доверить право выбирать, а уж тем более - быть выбранными.



Собственно, поэтому и происходят майданы. Ни одного раза в истории ура-патриоты не приводили к власти своих представителей на очередных выборах - это признается даже в их кругах (Airmax, например). Оба раза (Ющенко и Порошенко) для этого требовались заворушки.



И сейчас, я уверен, 8% не смирились с потерей власти на 5 лет вперед. С (неизбежной) потерей рейтинга Зеленского будут провокации и попытки ненормативного приближения следующих выборов. Результаты выборов и общественное мнение уже давно не интересуют ура-патриотов - самоназванную группу "правильных" любителей Украины.Большинство и другие меньшинства они считают биомассой, которой нельзя доверить право выбирать, а уж тем более - быть выбранными.Собственно, поэтому и происходят майданы. Ни одного раза в истории ура-патриоты не приводили к власти своих представителей на очередных выборах - это признается даже в их кругах (Airmax, например). Оба раза (Ющенко и Порошенко) для этого требовались заворушки.И сейчас, я уверен, 8% не смирились с потерей власти на 5 лет вперед. С (неизбежной) потерей рейтинга Зеленского будут провокации и попытки ненормативного приближения следующих выборов. zРадио

Повідомлень: 3566 З нами з: 02.05.18 Подякував: 795 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 15:57 Hotab написав: Волгарь написав: А, тоже видели? . А, тоже видели? .

Конечно нет!))))))

Я такое говнище не смотрю. Да и , скорее всего, оно у нас заблочено. Просто не сложно догадаться, что наибольший звездеж на украинскую армию будет звучать на звязде))) Конечно нет!))))))Я такое говнище не смотрю. Да и , скорее всего, оно у нас заблочено. Просто не сложно догадаться, что наибольший звездеж на украинскую армию будет звучать на звязде)))

Прошу прощения, Вы имели в иду ТВ Звезда? Я -совершенно иное. Но, видимо, наслышаны - на этом телеканале действительно есть вечерняя передача - полтора часа ненависти. Я всегда удивлялся тому, кто ее смотрит (как и идиотские ток-шоу на 1/2-ом канале)....Теперь понятно. Что немного удивительно - ведь РоссТВ на Украине запрещено. Прошу прощения, Вы имели в иду ТВ Звезда? Я -совершенно иное. Но, видимо, наслышаны - на этом телеканале действительно есть вечерняя передача - полтора часа ненависти. Я всегда удивлялся тому, кто ее смотрит (как и идиотские ток-шоу на 1/2-ом канале)....Теперь понятно. Что немного удивительно - ведь РоссТВ на Украине запрещено. Волгарь Повідомлень: 7158 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 743 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 16:00

Просматривал пропушенные страницы форума и наткнулся.



Будивельник 29 августа (то есть меньше месяца назад) заявляет с потолка о том, что я не заперечую, что хотел бы назад в СССР.

Вот взял и прямо солгал.



Я могу ему хоть десяток цитат за несколько лет привести о том, как я лично ему указывал об однозначности и безальтернативности своего личного желания европейского выбора Украиной.

И даже не раз подчеркивал - до вплоть любой ценой (хоть жертвой ГТС, хоть чем и как).

Хоть чушкой, хоть чучелом.



Но людина продолжает нагло лгать и лгать.

И не стыдится...



Воо вопрос: ну как так можно-то?

Есть хоть крохи какой-то порядочности, себяважения?!



Цитата:

budivelnik написав: Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитати

які б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією....

Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитатиякі б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією.... Пример лжи в адрес оппонента.Просматривал пропушенные страницы форума и наткнулся.Будивельник 29 августа (то есть меньше месяца назад) заявляет с потолка о том, что я не заперечую, что хотел бы назад в СССР.Вот взял и прямо солгал.Я могу ему хоть десяток цитат за несколько лет привести о том, как я лично ему указывал об однозначности и безальтернативности своего личного желания европейского выбора Украиной.И даже не раз подчеркивал - до вплоть любой ценой (хоть жертвой ГТС, хоть чем и как).Хоть чушкой, хоть чучелом.Но людина продолжает нагло лгать и лгать.И не стыдится...Воо вопрос: ну как так можно-то?Есть хоть крохи какой-то порядочности, себяважения?!Цитата: detroytred

Повідомлень: 22061 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 16:23 detroytred написав: Волгарь

Ну здрасьте, приехали))



А кому и почему Вы так часто выкладывали об *успехах* своей страны? Начиная с построенного жилья и заканчивая шустрыми ракетами.



Потому что Вам указывали на - начиная с малого обеспечения сортирами и заканчивая ржавым Кузнецовым.





Развитие Украины идёт *низенько-низенько*. Не хорошо, но и не плохо.

Речь о том, что хотелось бы лучше. Потенциал огромен. Да и с Вашей державой необходимо бороться. ВолгарьНу здрасьте, приехали))А кому и почему Вы так часто выкладывали об *успехах* своей страны? Начиная с построенного жилья и заканчивая шустрыми ракетами.Потому что Вам указывали на - начиная с малого обеспечения сортирами и заканчивая ржавым Кузнецовым.Развитие Украины идёт *низенько-низенько*. Не хорошо, но и не плохо.Речь о том, что хотелось бы лучше. Потенциал огромен. Да и с Вашей державой необходимо бороться.

Вы, простите, хотя бы подозреваете, что в РФ 78% жилищ присоединены к системе канализации, а на Украине всего 60? ТАРК Кузнецов, конечно, не совершенен, но в отличии от Гетмана Сагайдачного ОН ПЛАВАЕТ. Что вообще представляет ВМС ВСУ весь мир наглядно увидел в Керченском проливе, когда беззащитные КАТЕРКИ послали против корветов и авиации.

Касательно развития - Украина всего за 28 лет потеряла 1/3 населения/55% экономики, 2/3 промышленности, 90% хайтека и занимает малопочетное АБСОЛЮТНОЕ 1-ое место в мире по темпам депопуляции и общей смертности населения. Причем последний показатель практически сравнялся с уровнем 1929-го года. И это Вы называете огромным потенциалом? Если Вы имеете ввиду, что нынешняя смертность в 600+ тыс. в год на 32,5 млн. наличного населения скоро сменится 650-ю на 30 млн., то потенциал в этом направлении несомненно огромен. НО И ТОЛЬКО. Вы, простите, хотя бы подозреваете, что в РФ 78% жилищ присоединены к системе канализации, а на Украине всего 60? ТАРК Кузнецов, конечно, не совершенен, но в отличии от Гетмана Сагайдачного ОН ПЛАВАЕТ. Что вообще представляет ВМС ВСУ весь мир наглядно увидел в Керченском проливе, когда беззащитные КАТЕРКИ послали против корветов и авиации.Касательно развития - Украина всего за 28 лет потеряла 1/3 населения/55% экономики, 2/3 промышленности, 90% хайтека и занимает малопочетное АБСОЛЮТНОЕ 1-ое место в мире по темпам депопуляции и общей смертности населения. Причем последний показатель практически сравнялся с уровнем 1929-го года. И это Вы называете огромным потенциалом? Если Вы имеете ввиду, что нынешняя смертность в 600+ тыс. в год на 32,5 млн. наличного населения скоро сменится 650-ю на 30 млн., то потенциал в этом направлении несомненно огромен. НО И ТОЛЬКО. Волгарь Повідомлень: 7158 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 743 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 16:28 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Результаты выборов и общественное мнение уже давно не интересуют ура-патриотов - самоназванную группу "правильных" любителей Украины.



Большинство и другие меньшинства они считают биомассой, которой нельзя доверить право выбирать, а уж тем более - быть выбранными. Результаты выборов и общественное мнение уже давно не интересуют ура-патриотов - самоназванную группу "правильных" любителей Украины.Большинство и другие меньшинства они считают биомассой, которой нельзя доверить право выбирать, а уж тем более - быть выбранными.

Яника хто вибрав? Зелю хто вибрав?

«Если и третий муж бьёт по морде, может, дело не в мужьях, а в морде?»

Незважаючи на воплі ватомаси, Україна рухається в правильному напрямку від Азіопи до Європи, тому і новий, вже зелений, відкат, ми переживемо. І не таке переживали. Яника хто вибрав? Зелю хто вибрав?«Если и третий муж бьёт по морде, может, дело не в мужьях, а в морде?»Незважаючи на воплі ватомаси, Україна рухається в правильному напрямку від Азіопи до Європи, тому і новий, вже зелений, відкат, ми переживемо. І не таке переживали. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8332 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1069 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 16:35

Я утверждал, что на форуме регулярно указываются негативы в стране-агрессоре, то есть вполне достаточно уделяется внимание для баланса.

Если что цитаты могу привести.

Их полно.

Навскидку:

search.php?keywords=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&t=221395&sf=msgonly

И о сланцевом, и о Маске ракетах, и о Кузнецова, и о катерах.

Політичні дискусії



А ещё есть другие темы. ООН... ВолгарьЯ утверждал, что на форуме регулярно указываются негативы в стране-агрессоре, то есть вполне достаточно уделяется внимание для баланса.Если что цитаты могу привести.Их полно.Навскидку:И о сланцевом, и о Маске ракетах, и о Кузнецова, и о катерах.А ещё есть другие темы. ООН... detroytred

Повідомлень: 22061 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 16:37 detroytred написав: Пример лжи в адрес оппонента.

Просматривал пропушенные страницы форума и наткнулся.



Цитата:

budivelnik написав: Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитати

які б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією....

Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитатиякі б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією.... Пример лжи в адрес оппонента.Просматривал пропушенные страницы форума и наткнулся.Цитата:



Я уже тыкал его носом в эту ложь - как обычно, отбрехался... Я уже тыкал его носом в эту ложь - как обычно, отбрехался... zРадио

Повідомлень: 3566 З нами з: 02.05.18 Подякував: 795 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 16:45 lapay написав: zРадио написав: Результаты выборов и общественное мнение уже давно не интересуют ура-патриотов - самоназванную группу "правильных" любителей Украины.



Большинство и другие меньшинства они считают биомассой, которой нельзя доверить право выбирать, а уж тем более - быть выбранными. Результаты выборов и общественное мнение уже давно не интересуют ура-патриотов - самоназванную группу "правильных" любителей Украины.Большинство и другие меньшинства они считают биомассой, которой нельзя доверить право выбирать, а уж тем более - быть выбранными.

Яника хто вибрав? Зелю хто вибрав?

«Если и третий муж бьёт по морде, может, дело не в мужьях, а в морде?»

Незважаючи на воплі ватомаси, Україна рухається в правильному напрямку від Азіопи до Європи, тому і новий, вже зелений, відкат, ми переживемо. І не таке переживали. Яника хто вибрав? Зелю хто вибрав?«Если и третий муж бьёт по морде, может, дело не в мужьях, а в морде?»Незважаючи на воплі ватомаси, Україна рухається в правильному напрямку від Азіопи до Європи, тому і новий, вже зелений, відкат, ми переживемо. І не таке переживали.

Во-во)))

Вам же на это и указали.

На исключительно СВОЮ правильность (и неправильность других).



Я тоже за европейский вектор или ещё что, но не считаю, что это все должны считать правильным.

И не считаю выбор-вкусы других неправильными. Вон много желающих самостийности, многовекторности. Нравится им ... это их право.



Кстати, Украина движется в Европу скорее вопреки так разбазарившим доверие померанчевим власть имущим.

Партнёры ... дай им Бог здоровья. Убедительно подталкивают.

Да и несчастье в виде рашки помогло. Во-во)))Вам же на это и указали.На исключительно СВОЮ правильность (и неправильность других).Я тоже за европейский вектор или ещё что, но не считаю, что это все должны считать правильным.И не считаю выбор-вкусы других неправильными. Вон много желающих самостийности, многовекторности. Нравится им ... это их право.Кстати, Украина движется в Европу скорее вопреки так разбазарившим доверие померанчевим власть имущим.Партнёры ... дай им Бог здоровья. Убедительно подталкивают.Да и несчастье в виде рашки помогло. Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 вер, 2019 16:52, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22061 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 16:51 lapay написав: zРадио написав: Результаты выборов и общественное мнение уже давно не интересуют ура-патриотов - самоназванную группу "правильных" любителей Украины.



Большинство и другие меньшинства они считают биомассой, которой нельзя доверить право выбирать, а уж тем более - быть выбранными. Результаты выборов и общественное мнение уже давно не интересуют ура-патриотов - самоназванную группу "правильных" любителей Украины.Большинство и другие меньшинства они считают биомассой, которой нельзя доверить право выбирать, а уж тем более - быть выбранными.

Яника хто вибрав? Зелю хто вибрав? Яника хто вибрав? Зелю хто вибрав?



Дык тут нужно спросить не кто выбрал, а кто убрал - ты стрелки не переводи! Я говорил, что ура-патриот не побеждал ни на одних срочных выборах. Ющенко - т.н. 3-й тур, Порошенко - внеочередные выборы.



lapay написав: «Если и третий муж бьёт по морде, может, дело не в мужьях, а в морде?»

Незважаючи на воплі ватомаси, Україна рухається в правильному напрямку від Азіопи до Європи, тому і новий, вже зелений, відкат, ми переживемо. І не таке переживали. «Если и третий муж бьёт по морде, может, дело не в мужьях, а в морде?»Незважаючи на воплі ватомаси, Україна рухається в правильному напрямку від Азіопи до Європи, тому і новий, вже зелений, відкат, ми переживемо. І не таке переживали.



Не было отката при Яныке и нет отката при Зеленском - не нужно здесь порохоботской пропаганды. Откат - это майдан, обезглавливающий страну и тем самым открывающий двери внешним и внутренним стервятником, желающим наловить рыбки в мутной воде! Дык тут нужно спросить не кто выбрал, а кто убрал - ты стрелки не переводи! Я говорил, что ура-патриот не побеждал ни на однихвыборах. Ющенко - т.н. 3-й тур, Порошенко - внеочередные выборы.Не было отката при Яныке и нет отката при Зеленском - не нужно здесь порохоботской пропаганды. Откат - это майдан, обезглавливающий страну и тем самым открывающий двери внешним и внутренним стервятником, желающим наловить рыбки в мутной воде! zРадио

Повідомлень: 3566 З нами з: 02.05.18 Подякував: 795 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 16:52 Волгарь написав: Любопытно. Кроме декоммунизации и украинизации, я за почти 7 лет на форуме, НИКАКОГО ПОЗИТИВА НЕ УВИДЕЛ - откровенно говоря, по всем показателям, развитие идет от ПЛОХОГО К ХУДШЕМУ. В России, несомненно, есть немало негативного, но форумные комментаторы НИ РАЗУ реально не затронули эту тему. Любопытно. Кроме декоммунизации и украинизации, я за почти 7 лет на форуме, НИКАКОГО ПОЗИТИВА НЕ УВИДЕЛ - откровенно говоря, по всем показателям, развитие идет от ПЛОХОГО К ХУДШЕМУ. В России, несомненно, есть немало негативного, но форумные комментаторы НИ РАЗУ реально не затронули эту тему.

А что ты увидеть можешь ? Когда у тебя только "росте процент жирів у маслє" в России.

Но в 2014 году ты активно скупал доллары по советам с этого форума А что ты увидеть можешь ? Когда у тебя только "росте процент жирів у маслє" в России.Но в 2014 году ты активно скупал доллары по советам с этого форума "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2950 З нами з: 31.08.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 769 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 4032403340344035> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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