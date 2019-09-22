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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:55
detroytred написав:
Смотрите рейтинги, смотрите результаты выборов - они отлично демонстрируют удовлетворительный или неудовлетворительный результат работы власть имущих.
Результаты выборов и общественное мнение уже давно не интересуют ура-патриотов - самоназванную группу "правильных" любителей Украины.
Большинство и другие меньшинства они считают биомассой, которой нельзя доверить право выбирать, а уж тем более - быть выбранными.
Собственно, поэтому и происходят майданы. Ни одного раза в истории ура-патриоты не приводили к власти своих представителей на очередных выборах - это признается даже в их кругах (Airmax, например). Оба раза (Ющенко и Порошенко) для этого требовались заворушки.
И сейчас, я уверен, 8% не смирились с потерей власти на 5 лет вперед. С (неизбежной) потерей рейтинга Зеленского будут провокации и попытки ненормативного приближения следующих выборов.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:57
Hotab написав: Волгарь написав:
А, тоже видели? .
Конечно нет!))))))
Я такое говнище не смотрю. Да и , скорее всего, оно у нас заблочено. Просто не сложно догадаться, что наибольший звездеж на украинскую армию будет звучать на звязде)))
Прошу прощения, Вы имели в иду ТВ Звезда? Я -совершенно иное. Но, видимо, наслышаны - на этом телеканале действительно есть вечерняя передача - полтора часа ненависти. Я всегда удивлялся тому, кто ее смотрит (как и идиотские ток-шоу на 1/2-ом канале)....Теперь понятно. Что немного удивительно - ведь РоссТВ на Украине запрещено.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:00
Пример лжи в адрес оппонента.
Просматривал пропушенные страницы форума и наткнулся.
Будивельник 29 августа (то есть меньше месяца назад) заявляет с потолка о том, что я не заперечую, что хотел бы назад в СССР.
Вот взял и прямо солгал.
Я могу ему хоть десяток цитат за несколько лет привести о том, как я лично ему указывал об однозначности и безальтернативности своего личного желания европейского выбора Украиной.
И даже не раз подчеркивал - до вплоть любой ценой (хоть жертвой ГТС, хоть чем и как).
Хоть чушкой, хоть чучелом.
Но людина продолжает нагло лгать и лгать.
И не стыдится...
Воо вопрос: ну как так можно-то?
Есть хоть крохи какой-то порядочности, себяважения?!
Цитата:
budivelnik написав:
Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитати
які б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією....
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:23
detroytred написав:
Волгарь
Ну здрасьте, приехали))
А кому и почему Вы так часто выкладывали об *успехах* своей страны? Начиная с построенного жилья и заканчивая шустрыми ракетами.
Потому что Вам указывали на - начиная с малого обеспечения сортирами и заканчивая ржавым Кузнецовым.
Развитие Украины идёт *низенько-низенько*. Не хорошо, но и не плохо.
Речь о том, что хотелось бы лучше. Потенциал огромен. Да и с Вашей державой необходимо бороться.
Вы, простите, хотя бы подозреваете, что в РФ 78% жилищ присоединены к системе канализации, а на Украине всего 60? ТАРК Кузнецов, конечно, не совершенен, но в отличии от Гетмана Сагайдачного ОН ПЛАВАЕТ. Что вообще представляет ВМС ВСУ весь мир наглядно увидел в Керченском проливе, когда беззащитные КАТЕРКИ послали против корветов и авиации.
Касательно развития - Украина всего за 28 лет потеряла 1/3 населения/55% экономики, 2/3 промышленности, 90% хайтека и занимает малопочетное АБСОЛЮТНОЕ 1-ое место в мире по темпам депопуляции и общей смертности населения. Причем последний показатель практически сравнялся с уровнем 1929-го года. И это Вы называете огромным потенциалом? Если Вы имеете ввиду, что нынешняя смертность в 600+ тыс. в год на 32,5 млн. наличного населения скоро сменится 650-ю на 30 млн., то потенциал в этом направлении несомненно огромен. НО И ТОЛЬКО.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:28
zРадио написав:
Результаты выборов и общественное мнение уже давно не интересуют ура-патриотов - самоназванную группу "правильных" любителей Украины.
Большинство и другие меньшинства они считают биомассой, которой нельзя доверить право выбирать, а уж тем более - быть выбранными.
Яника хто вибрав? Зелю хто вибрав?
«Если и третий муж бьёт по морде, может, дело не в мужьях, а в морде?»
Незважаючи на воплі ватомаси, Україна рухається в правильному напрямку від Азіопи до Європи, тому і новий, вже зелений, відкат, ми переживемо. І не таке переживали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:35
Волгарь
Я утверждал, что на форуме регулярно указываются негативы в стране-агрессоре, то есть вполне достаточно уделяется внимание для баланса.
Если что цитаты могу привести.
Их полно.
Навскидку:search.php?keywords=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&t=221395&sf=msgonly
И о сланцевом, и о Маске ракетах, и о Кузнецова, и о катерах.Політичні дискусії
А ещё есть другие темы. ООН...
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:37
detroytred написав:
Пример лжи в адрес оппонента.
Просматривал пропушенные страницы форума и наткнулся.
Цитата:
budivelnik написав:
Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитати
які б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією....
Я уже тыкал его носом в эту ложь - как обычно, отбрехался...
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:45
lapay написав: zРадио написав:
Результаты выборов и общественное мнение уже давно не интересуют ура-патриотов - самоназванную группу "правильных" любителей Украины.
Большинство и другие меньшинства они считают биомассой, которой нельзя доверить право выбирать, а уж тем более - быть выбранными.
Яника хто вибрав? Зелю хто вибрав?
«Если и третий муж бьёт по морде, может, дело не в мужьях, а в морде?»
Незважаючи на воплі ватомаси, Україна рухається в правильному напрямку від Азіопи до Європи, тому і новий, вже зелений, відкат, ми переживемо. І не таке переживали.
Во-во)))
Вам же на это и указали.
На исключительно СВОЮ правильность (и неправильность других).
Я тоже за европейский вектор или ещё что, но не считаю, что это все должны считать правильным.
И не считаю выбор-вкусы других неправильными. Вон много желающих самостийности, многовекторности. Нравится им ... это их право.
Кстати, Украина движется в Европу скорее вопреки так разбазарившим доверие померанчевим власть имущим.
Партнёры ... дай им Бог здоровья. Убедительно подталкивают.
Да и несчастье в виде рашки помогло.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 23 вер, 2019 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:51
lapay написав: zРадио написав:
Результаты выборов и общественное мнение уже давно не интересуют ура-патриотов - самоназванную группу "правильных" любителей Украины.
Большинство и другие меньшинства они считают биомассой, которой нельзя доверить право выбирать, а уж тем более - быть выбранными.
Яника хто вибрав? Зелю хто вибрав?
Дык тут нужно спросить не кто выбрал, а кто убрал - ты стрелки не переводи! Я говорил, что ура-патриот не побеждал ни на одних срочных
выборах. Ющенко - т.н. 3-й тур, Порошенко - внеочередные выборы.
lapay написав:
«Если и третий муж бьёт по морде, может, дело не в мужьях, а в морде?»
Незважаючи на воплі ватомаси, Україна рухається в правильному напрямку від Азіопи до Європи, тому і новий, вже зелений, відкат, ми переживемо. І не таке переживали.
Не было отката при Яныке и нет отката при Зеленском - не нужно здесь порохоботской пропаганды. Откат - это майдан, обезглавливающий страну и тем самым открывающий двери внешним и внутренним стервятником, желающим наловить рыбки в мутной воде!
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:52
Волгарь написав:
Любопытно. Кроме декоммунизации и украинизации, я за почти 7 лет на форуме, НИКАКОГО ПОЗИТИВА НЕ УВИДЕЛ - откровенно говоря, по всем показателям, развитие идет от ПЛОХОГО К ХУДШЕМУ. В России, несомненно, есть немало негативного, но форумные комментаторы НИ РАЗУ реально не затронули эту тему.
А что ты увидеть можешь ? Когда у тебя только "росте процент жирів у маслє" в России.
Но в 2014 году ты активно скупал доллары по советам с этого форума
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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