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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 вер, 2019 16:57
zРадио написав:
Дык тут нужно спросить не кто выбрал, а кто убрал - ты стрелки не переводи! Я говорил, что ура-патриот не побеждал ни на одних срочных
выборах. Ющенко - т.н. 3-й тур, Порошенко - внеочередные выборы.
Ложь, трындёж и провокация.
Не ура-патриот, а проукраинский политик.
Ющенко победил, хоть и в третьем туре, но на выборах по сроку. Так что ты соврал.
Про Порошенко - чистый софизм. Да, на внеочередных, но вот что привело к внеочередным выборам, может вспомнишь таки ? Я тебе напомню, некий легитимный Президент сбежал в Ростов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 23 вер, 2019 17:09
detroytred написав:
Во-во)))
Вам же на это и указали.
На исключительно СВОЮ правильность (и неправильность других).
Ідейні всі такі, незалежно від кольорів. Інакше вони буди б не ідейні, а хамелеонами, як більшість влади, які змінюють колір залежно від напрямку вітру з вершини.
detroytred написав:
Я тоже за европейский вектор или ещё что, но не считаю, что это все должны считать правильным.
И не считаю выбор-вкусы других неправильными. Вон много желающих самостийности, многовекторности. Нравится им ... это их право.
Кстати, Украина движется в Европу скорее вопреки так разбазарившим доверие померанчевим власть имущим.
Більшість далеко не завжди права. Це не означає, що більшість не має право вибирати. До речі, померанчеві (Кравчук, Ющенко, Порошенко) легко віддавали владу, а Кучма, Яник, Зеля - тримались і тримаються зубами.
Це і відрізняє Азіопу від Європи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 17:12
zРадио написав:
Не было отката при Яныке и нет отката при Зеленском - не нужно здесь порохоботской пропаганды. Откат - это майдан, обезглавливающий страну и тем самым открывающий двери внешним и внутренним стервятником, желающим наловить рыбки в мутной воде!
Відкат - це коли, замість реформ, набирають боргів. Таке закінчується перевиборами, коли Пахан цього не дає зробити - Майданом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 17:25
pesikot написав: Волгарь написав:
А, тоже видели? А то, что ООН награждает - ну, так деньги уплочены, нужно показать результат. А РЕЗУЛЬТАТА КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ, И НЕ БУДЕТ. Повстанческое движение не подавлено, хаос продолжается. Да и бесполезно стрелять по джунглям ракетами, выпущенными 30 лет назад. Нужна наземная операция, котрой нет и не будет.
Даже на фоне Соловьева-Скабеевой-Московского комсомольца-Комсомольской правды сайт ТВ Звезда, между прочим, официальный от Министерства обороны РФ - это просто пропагандисткое днище. Которое совершенно не брезгует фейками.
Лад, Волгарь, зРадІо та інші адепти ватної пропаганди з задоволенням чавкають агатацію "Звєзди" і тому подібної русіш-фашистської пропаганди.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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