Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Дык тут нужно спросить не кто выбрал, а кто убрал - ты стрелки не переводи! Я говорил, что ура-патриот не побеждал ни на одних срочных выборах. Ющенко - т.н. 3-й тур, Порошенко - внеочередные выборы.
Ложь, трындёж и провокация. Не ура-патриот, а проукраинский политик. Ющенко победил, хоть и в третьем туре, но на выборах по сроку. Так что ты соврал. Про Порошенко - чистый софизм. Да, на внеочередных, но вот что привело к внеочередным выборам, может вспомнишь таки ? Я тебе напомню, некий легитимный Президент сбежал в Ростов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав:Во-во))) Вам же на это и указали. На исключительно СВОЮ правильность (и неправильность других).
Ідейні всі такі, незалежно від кольорів. Інакше вони буди б не ідейні, а хамелеонами, як більшість влади, які змінюють колір залежно від напрямку вітру з вершини.
detroytred написав:Я тоже за европейский вектор или ещё что, но не считаю, что это все должны считать правильным. И не считаю выбор-вкусы других неправильными. Вон много желающих самостийности, многовекторности. Нравится им ... это их право.
Кстати, Украина движется в Европу скорее вопреки так разбазарившим доверие померанчевим власть имущим.
Більшість далеко не завжди права. Це не означає, що більшість не має право вибирати. До речі, померанчеві (Кравчук, Ющенко, Порошенко) легко віддавали владу, а Кучма, Яник, Зеля - тримались і тримаються зубами. Це і відрізняє Азіопу від Європи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Не было отката при Яныке и нет отката при Зеленском - не нужно здесь порохоботской пропаганды. Откат - это майдан, обезглавливающий страну и тем самым открывающий двери внешним и внутренним стервятником, желающим наловить рыбки в мутной воде!
Відкат - це коли, замість реформ, набирають боргів. Таке закінчується перевиборами, коли Пахан цього не дає зробити - Майданом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Волгарь написав:А, тоже видели? А то, что ООН награждает - ну, так деньги уплочены, нужно показать результат. А РЕЗУЛЬТАТА КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ, И НЕ БУДЕТ. Повстанческое движение не подавлено, хаос продолжается. Да и бесполезно стрелять по джунглям ракетами, выпущенными 30 лет назад. Нужна наземная операция, котрой нет и не будет.
Даже на фоне Соловьева-Скабеевой-Московского комсомольца-Комсомольской правды сайт ТВ Звезда, между прочим, официальный от Министерства обороны РФ - это просто пропагандисткое днище. Которое совершенно не брезгует фейками.
Лад, Волгарь, зРадІо та інші адепти ватної пропаганди з задоволенням чавкають агітацію "Звєзди" і тому подібної русіш-фашистської пропаганди. Ще й сюди її тягнуть.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
zРадио написав:Не было отката при Яныке и нет отката при Зеленском - не нужно здесь порохоботской пропаганды. Откат - это майдан, обезглавливающий страну и тем самым открывающий двери внешним и внутренним стервятником, желающим наловить рыбки в мутной воде!
Відкат - це коли, замість реформ, набирають боргів. Таке закінчується перевиборами, коли Пахан цього не дає зробити - Майданом.
pesikot написав:А потом "я ничего подписывать не буду" и в Ростов.
Так а что ты хотел, чтобы Янукович погиб как Сальвадор Альенде, отстреливаясь от штурмующих его резиденцию активистов. Гопник не дурак. Сбежал и сбежал, жалко не сидит в тюрьме, но шестой год продолжается пережевывание этих разговоров, в следующем году дети пойдут в школу, которые никогда не жили при Януковиче.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Так а что ты хотел, чтобы Янукович погиб как Сальвадор Альенде, отстреливаясь от штурмующих его резиденцию активистов. Гопник не дурак.
Ты хотел пошутить, но у тебя не вышло. Это только в твоей параллельной реальности был штурм резиденции Януковича. Не уводи от темы разговора. Янукович сам согласился на досрочные выборы и сбежал. Хотя ему ничего не угрожало. Даже не появился на "съезде" депутатов всех уровней в Харькове, который инициировал Добкин.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Так и знал, что порохоботы всем скопом набегут... Тема прихода к власти Порошенко для них настолько темная и деликатная, что не отбрехаться было ну просто нельзя
песикот, ага, овощ сам убежал. Встал томным февральским утром и, такой, "а ну его это президентство - проведу остаток дней в Ростове" Не позорься - люди так не лижут.
лапай, кредитная нагрузка при Овоще лишь снизилась. Смотри показатели внешний госдолг / экспорт и общий госдолг / ВВП. Именно они показывают, сколько государство может себе позволить долгов! При Порошенко эти показатели в 1.5 раза выше (т.е. хуже).
Юрий_Т, победителей не судят (с) - спроси у будивельника, он не далее, как вчера фонтанировал на эту тему