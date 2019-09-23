Додано: Пон 23 вер, 2019 17:31

Александр Дубинский



Выяснил по своим каналам, что Аваков ещё неделю назад подписал рапорт об увольнению Князеву, экс-жена которого днями попалась с 0.5 (0.65) млн € на польской границе.



То есть, имеем классический пример вывоза кэша перед публичным заявлением об отставке.



Типа, успеть протащить 0.5 под полой мундира.



Сферический экземпляр мусора в вакууме.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин