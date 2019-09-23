Додано: Пон 23 вер, 2019 18:33

Врёшь здесь ты и навешиваешь ярлыки про порохоботов.Опять повторяешь тезисы российской пропаганды, что Янукович не сам сбежал, а его свергли. Я тебе ссылки привёл тех событий. Но ты мыслишь только методичками. Почитай ссылки, подумай. И не пиши о том, кто и что лижет. А то себя выдаешь.И объясни, что делал при Януковиче Лукин ? Который, сперва, "я не вылетел в Киев", а потом оказался в Киеве. И который был при Януковиче постоянно. Поищи "меня развели как лоха"А также напряги свой мозг, почему на медали в РФ за Крым стоит дата 20.02.2014.Ссылки событий в Украине я тебе привёл. С датами