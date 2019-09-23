Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио Врёшь здесь ты и навешиваешь ярлыки про порохоботов. Опять повторяешь тезисы российской пропаганды, что Янукович не сам сбежал, а его свергли. Я тебе ссылки привёл тех событий. Но ты мыслишь только методичками. Почитай ссылки, подумай. И не пиши о том, кто и что лижет. А то себя выдаешь. И объясни, что делал при Януковиче Лукин ? Который, сперва, "я не вылетел в Киев", а потом оказался в Киеве. И который был при Януковиче постоянно. Поищи "меня развели как лоха" А также напряги свой мозг, почему на медали в РФ за Крым стоит дата 20.02.2014. Медаль «За возвращение Крыма»
Ссылки событий в Украине я тебе привёл. С датами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Так а что ты хотел, чтобы Янукович погиб как Сальвадор Альенде, отстреливаясь от штурмующих его резиденцию активистов. Гопник не дурак.
Ты хотел пошутить, но у тебя не вышло. Это только в твоей параллельной реальности был штурм резиденции Януковича. Не уводи от темы разговора. Янукович сам согласился на досрочные выборы и сбежал. Хотя ему ничего не угрожало. Даже не появился на "съезде" депутатов всех уровней в Харькове, который инициировал Добкин.
Не было штурма, Янукович всех опередил и удрал, но если бы он остался, то штурм наверняка бы был, достаточно посмотреть на одухотворенные лица Парасюка, Тани Черновол, вопли Яценюка про кулю в лоб.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.