Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио Врёшь здесь ты и навешиваешь ярлыки про порохоботов. Опять повторяешь тезисы российской пропаганды, что Янукович не сам сбежал, а его свергли. Я тебе ссылки привёл тех событий. Но ты мыслишь только методичками. Почитай ссылки, подумай. И не пиши о том, кто и что лижет. А то себя выдаешь. И объясни, что делал при Януковиче Лукин ? Который, сперва, "я не вылетел в Киев", а потом оказался в Киеве. И который был при Януковиче постоянно. Поищи "меня развели как лоха" А также напряги свой мозг, почему на медали в РФ за Крым стоит дата 20.02.2014. Медаль «За возвращение Крыма»
Ссылки событий в Украине я тебе привёл. С датами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Так а что ты хотел, чтобы Янукович погиб как Сальвадор Альенде, отстреливаясь от штурмующих его резиденцию активистов. Гопник не дурак.
Ты хотел пошутить, но у тебя не вышло. Это только в твоей параллельной реальности был штурм резиденции Януковича. Не уводи от темы разговора. Янукович сам согласился на досрочные выборы и сбежал. Хотя ему ничего не угрожало. Даже не появился на "съезде" депутатов всех уровней в Харькове, который инициировал Добкин.
Не было штурма, Янукович всех опередил и удрал, но если бы он остался, то штурм наверняка бы был, достаточно посмотреть на одухотворенные лица Парасюка, Тани Черновол, вопли Яценюка про кулю в лоб.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
pesikot написав:zРадио Врёшь здесь ты и навешиваешь ярлыки про порохоботов. Опять повторяешь тезисы российской пропаганды, что Янукович не сам сбежал, а его свергли. Я тебе ссылки привёл тех событий. Но ты мыслишь только методичками. Почитай ссылки, подумай.
Твои пропагандистские ссылки мне ни к чему - я работаю в километре от Майдана, живу - в 6. Я прекрасно видел все своими глазами. Дым от шин поднимался каждое утро, накануне которого достигались мирные договоренности.
Пропаганда не в том, что Януковича свергли, а в том, что он сам убежал. Было бы это его решением, он бы публично отказался от власти и уехал бы в полной безопасности. А так - тикал от "мирных протестующих", аж пятки сверкали!
Да, и еще непонятно, зачем тогда ему были переговоры о выборах в декабре 2014-го, если он сам решил убежать в феврале 2014-го... Можешь не отвечать - это сложный для тебя вопрос Особенно, когда в методичке написано другое...
pesikot написав:И объясни, что делал при Януковиче Лукин ? Который, сперва, "я не вылетел в Киев", а потом оказался в Киеве. И который был при Януковиче постоянно. Поищи "меня развели как лоха"
Один Лукин на Качинского, Протасевича, Брока, Бузека, Эштон, Нуланд, Пайетта, Мерфи, Пейджа, Маккейна... Порохобот не задается вопросом, что делали все перечисленные чиновники ЕС и США не просто в Киеве, а на сцене майдана - ему какой-то Лукин с непонятным мандатом покоя не дает...
pesikot написав:А также напряги свой мозг, почему на медали в РФ за Крым стоит дата 20.02.2014. Ссылки событий в Украине я тебе привёл
Вероятно, потому что уже 20-го, видя, что происходит в Киеве, путин решил брать Крым и мобилизовал там сначала свою агентуру гражданских, а затем уже, якобы в поддержку митингов якобы угнетаемых крымчан передислоцировал зеленых человечков из Севастополя в Симферополь
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 23 вер, 2019 19:00, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Не было штурма, Янукович всех опередил и удрал, но если бы он остался, то штурм наверняка бы был, достаточно посмотреть на одухотворенные лица Парасюка, Тани Черновол, вопли Яценюка про кулю в лоб.
Если бы у бабушки был хер, то был бы дедушка. "Дурак ты боцман и шутки у тебя дурацкие"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Пропаганда не в том, что Януковича свергли, а в том, что он сам убежал. Было бы это его решением, он бы публично отказался от власти и уехал бы в полной безопасности. А так - тикал от "мирных протестующих", аж пятки сверкали!
В більшості випадків вбивці тікають з місця злочину, навіть коли вбивають одного, а не небесну сотню. Тікають не тільки виконавці, але й замовники вбивства.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Не было штурма, Янукович всех опередил и удрал, но если бы он остался, то штурм наверняка бы был, достаточно посмотреть на одухотворенные лица Парасюка, Тани Черновол, вопли Яценюка про кулю в лоб.
Если бы у бабушки был хер, то был бы дедушка. "Дурак ты боцман и шутки у тебя дурацкие"
Отрицать очевидное развитие событий один из признаков надвигающейся шизофрении.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
lapay написав:Більшість далеко не завжди права. Це не означає, що більшість не має право вибирати. До речі, померанчеві (Кравчук, Ющенко, Порошенко) легко віддавали владу, а Кучма, Яник, Зеля - тримались і тримаються зубами.
Странная классификация. Коммуняку Кравчука причислили в помаранчевым, а Зелю почему-то определили к Кучме и Яныку. Зеленский вполне себе тоже помаранчевый, его жена активно поддерживала майдан, а он сам поддерживал АТО еще не будучи политиком. Напомню тем, кто забыл, что у помаранчевых майдановцев всегда было два крыла - бандеровско-националистическое и либертарианское. Они объединялись против общих врагов, но сами по себе совершенно разные идеологически. Зеленский - представитель либертарианского крыла майдановцев. Тогда как Порошенко сделал ставку на националистическое крыло. Что-до противников майдана, "бело-синих", то их сейчас представляют Бойко с Медведуком и их партия "ЗаЖо".
lapay написав:В більшості випадків вбивці тікають з місця злочину, навіть коли вбивають одного, а не небесну сотню. Тікають не тільки виконавці, але й замовники вбивства.
"cui prodest". Иногда убийцы никуда не убегают, а в убийстве обвиняются посторонние лица, а стадо баранов назначается сакральной жертвой с пафосным идиотским названием, с плюшками родственникам и на скорую руку склепаным мифом. Ведь есть еще много баранов, для них такие сказки будут в самый раз.
pesikot написав:zРадио Российская пропаганда в каждом слове. Ты сам всё подтвердил
Прекращай троллить - уже года 3 как даже убежденные майдановцы не ведутся на клишированные обвинения в российской пропаганде.
Я понимаю, что аргумент об участии Нуланд, Пайетта, Маккейна и прочих порохоботам неприятен. Но от этого он не становится слабее.
Более того, даже записи их телефонных разговоров есть. Это тебе не голословная пропаганда о российской пропаганде Это аудио-факт.
И он не единственный - сотни часов видеофактов, как "мирные демонстранты" мирно бросали коктейли Молотова в беркутов, вооруженных аж щитами и дубинками... Там море всего - стрелки на крыше Консерватории, стрелки из окон 4-го этажа гостиницы Украина, винтовка Пашинского, "флейты" Правого Сектора...
Было бы желание разобраться!
Кстати, вот тебе вопрос куда интересней медалек за Крым - что там с расследованием расстрела Небесной Сотни? За 5 лет полной власти бенефициаров майдана так и не названы заказчики и исполнители этого преступления. Почему? Разве не выгодно было бы лидерам майдана поставить точки в этом дискуссионном вопросе, если бы заказчиком был Янукович, а не они?..