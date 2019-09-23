Додано: Пон 23 вер, 2019 18:58

pesikot написав: zРадио

Врёшь здесь ты и навешиваешь ярлыки про порохоботов.

Опять повторяешь тезисы российской пропаганды, что Янукович не сам сбежал, а его свергли.

Я тебе ссылки привёл тех событий. Но ты мыслишь только методичками. Почитай ссылки, подумай.

Врёшь здесь ты и навешиваешь ярлыки про порохоботов.Опять повторяешь тезисы российской пропаганды, что Янукович не сам сбежал, а его свергли.Я тебе ссылки привёл тех событий. Но ты мыслишь только методичками. Почитай ссылки, подумай.

pesikot написав: И объясни, что делал при Януковиче Лукин ? Который, сперва, "я не вылетел в Киев", а потом оказался в Киеве. И который был при Януковиче постоянно. Поищи "меня развели как лоха" И объясни, что делал при Януковиче Лукин ? Который, сперва, "я не вылетел в Киев", а потом оказался в Киеве. И который был при Януковиче постоянно. Поищи "меня развели как лоха"

pesikot написав: А также напряги свой мозг, почему на медали в РФ за Крым стоит дата 20.02.2014. Ссылки событий в Украине я тебе привёл А также напряги свой мозг, почему на медали в РФ за Крым стоит дата 20.02.2014. Ссылки событий в Украине я тебе привёл

Твои пропагандистские ссылки мне ни к чему - я работаю в километре от Майдана, живу - в 6. Я прекрасно видел все своими глазами. Дым от шин поднимался каждое утро, накануне которого достигались мирные договоренности.Пропаганда не в том, что Януковича свергли, а в том, что он сам убежал. Было бы это его решением, он бы публично отказался от власти и уехал бы в полной безопасности. А так - тикал от "мирных протестующих", аж пятки сверкали!Да, и еще непонятно, зачем тогда ему были переговоры о выборах в декабре 2014-го, если он сам решил убежать в феврале 2014-го... Можешь не отвечать - это сложный для тебя вопросОсобенно, когда в методичке написано другое...Один Лукин на Качинского, Протасевича, Брока, Бузека, Эштон, Нуланд, Пайетта, Мерфи, Пейджа, Маккейна... Порохобот не задается вопросом, что делали все перечисленные чиновники ЕС и США не просто в Киеве, а на сцене майдана - ему какой-то Лукин с непонятным мандатом покоя не дает...Вероятно, потому что уже 20-го, видя, что происходит в Киеве, путин решил брать Крым и мобилизовал там сначала свою агентуру гражданских, а затем уже, якобы в поддержку митингов якобы угнетаемых крымчан передислоцировал зеленых человечков из Севастополя в Симферополь