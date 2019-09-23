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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4035403640374038>
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:20

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Странная классификация. Коммуняку Кравчука причислили в помаранчевым, а Зелю почему-то определили к Кучме и Яныку.
Зеленский вполне себе тоже помаранчевый, его жена активно поддерживала майдан, а он сам поддерживал АТО еще не будучи политиком.
Напомню тем, кто забыл, что у помаранчевых майдановцев всегда было два крыла - бандеровско-националистическое и либертарианское. Они объединялись против общих врагов, но сами по себе совершенно разные идеологически. Зеленский - представитель либертарианского крыла майдановцев. Тогда как Порошенко сделал ставку на националистическое крыло. Что-до противников майдана, "бело-синих", то их сейчас представляют Бойко с Медведуком и их партия "ЗаЖо".

Померанчеві, в першу чергу, націоналісти. Лібералом Кравчук не був, Ющенко тільки балакав, Порошенко балакав і трохи робив, з під палки Заходу.
Реваншисти лібетаріанство парили і парять тільки для Заходу, в реалі йде концентрація влади і грошових потоків в одні руки чи своїй "сім'ї". Ідеологія одна - хто грошей більше дасть, тому і будемо лизати дупу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:29

  lapay написав:Померанчеві, в першу чергу, націоналісти.


Майдан поддержали сотни тысяч мелких предпринимателей, какое они имеют отношение к националистам. Я тоже поддерживал майдан в ноябре-феврале, и даже ходил на местные митинги, какой я националист на фиг, мне просто Янукович не нравился, оборзел в конец, примерно как Порошенко оборзел в последний год каденции.

Майдан подобен голосованию за Зеленского во втором туре, больше протестный характер.
Янукович не нравился многим, даже бывшим близким соратникам Януковича, которых стала вытеснять молодая команда Арбузова-Стоматолога.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 23 вер, 2019 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:31

  lapay написав:Померанчеві, в першу чергу, націоналісти..

Нет, потому что в таком случае они бы никогда не получили такой большой поддержки в народе. Потолок поддержки националистов - 10%, которые в 2012 набрала "Свобода", а в 2019 совокупно ПЕС и "Объединенные правые".
Ющенко в 2014 не афишировал национализм, скорее позиционировался как либерал-антикоррупционер. Аналогично - Порошенко в 2014 победил на умеренной риторике. Националистическая повестка - с массовыми переименованиями, языковыми квотами и пр. никогда не была в Украине популярной, за исключением 3-4 областей.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:32

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Майдан поддержали сотни тысяч мелких предпринимателей, какое они имеют отношение к националистам. Я тоже поддерживал майдан в ноябре-феврале, и даже ходил на местные митинги, какой я националист на фиг, мне просто Янукович не нравился, оборзел в конец, примерно как Порошенко оборзел в последний год каденции.

Мова була про трьох конкретних президентів. Вони були і є націоналістами, навіть Кравчук.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:34

  lapay написав:
  freeze написав:Майдан поддержали сотни тысяч мелких предпринимателей, какое они имеют отношение к националистам. Я тоже поддерживал майдан в ноябре-феврале, и даже ходил на местные митинги, какой я националист на фиг, мне просто Янукович не нравился, оборзел в конец, примерно как Порошенко оборзел в последний год каденции.

Мова була про трьох конкретних президентів. Вони були і є націоналістами, навіть Кравчук.


Насчёт Кравчука не уверен, может ли быть ярый коммунист одновременно ярым националистом. Обычный классический перевёртыш. Не случайно потом в одной команде с Медведчуком баллотировался в НеТак.
Да и национализм Порошенко я бы не преувеличивал , достаточно посмотреть на его лозунги, когда он избирался в 2014 году, и защита русского языка, и море популизма. Тоже обычный классический перевертыш. Достаточно посмотреть поведение ПЕС в Раде, много из того, что они критиковали будучи при власти, они теперь яростно поддерживают.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 23 вер, 2019 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:35

  Tegularius написав:
  lapay написав:Померанчеві, в першу чергу, націоналісти..

Нет, потому что в таком случае они бы никогда не получили такой большой поддержки в народе. Потолок поддержки националистов - 10%, которые в 2012 набрала "Свобода", а в 2019 совокупно ПЕС и "Объединенные правые".
Ющенко в 2014 не афишировал национализм, скорее позиционировался как либерал-антикоррупционер. Аналогично - Порошенко в 2014 победил на умеренной риторике. Националистическая повестка - с массовыми переименованиями, языковыми квотами и пр. никогда не была в Украине популярной, за исключением 3-4 областей.

Зеленський теж багато чого казав перед виборами, а реальні справи геть інші. Така політика, тут нічого не зміниш. Важливо те, що ці президенти кажуть після свого строку, робили під час свого строку, а не те, що обіцяли перед ним.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:37

  lapay написав:Важливо те, що ці президенти кажуть після свого строку, робили під час свого строку, а не те, що обіцяли перед ним.

Да. Те, кто пришел на умеренных либеральных декларациях и переделался в националиста после выборов - быстро теряли поддержку и скатывались в маргинес. Ющенко, Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:38

  freeze написав:Да и национализм Порошенко я бы не преувеличивал , достаточно посмотреть на его лозунги, когда он избирался в 2014 году, и защита русского языка, и море популизма. Тоже обычный классический перевертыш. Достаточно посмотреть поведение ПЕС в Раде, много из того, что они критиковали будучи при власти, они теперь яростно поддерживают.


Плюс роль Порошенко в Партии Регионов и Кабмине Азарова. Согласен с оценкой.

Единственный убежденный националист (причем, умеренный, нерадикальный - редкое сочетание) среди президентов - это Ющенко
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:51

  freeze написав:Да и национализм Порошенко я бы не преувеличивал , достаточно посмотреть на его лозунги, когда он избирался в 2014 году, и защита русского языка, и море популизма. Тоже обычный классический перевертыш.

Если судить по делам, а не по словам, то именно Порошенко оказался наиболее последовательным националистом. По-сути, он реализовал всё, к чему всегда призывала "Свобода". В результате чего он увёл электорат этой партии. И в отличие от Ющенко, продолжил политическую карьеру после проигранных выборов, имея за спиной 10% железобетонного националистического электората.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:53

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Насчёт Кравчука не уверен, может ли быть ярый коммунист одновременно ярым националистом. Обычный классический перевёртыш. Не случайно потом в одной команде с Медведчуком баллотировался в НеТак.
Да и национализм Порошенко я бы не преувеличивал , достаточно посмотреть на его лозунги, когда он избирался в 2014 году, и защита русского языка, и море популизма. Тоже обычный классический перевертыш. Достаточно посмотреть поведение ПЕС в Раде, много из того, что они критиковали будучи при власти, они теперь яростно поддерживают.

Дивіться не на слова, а на справи, на те, куди рухається Україна. При Кравчуку відкололись від СРСР, при Ющенко почався рух в ЄС, при Порошенко Асоціація, безвіз, реформи.
При Кучмі була і українізація освіти, розпаювання колгоспів і приватизація (непрозора, яка і породила нашу незнищенну олігархію), але було і інше - допомога США змінилась ізоляцією. Кучма працював, так би мовити, на обидва фронта, точніше - де більше давали грошей.
З Яником і так все ясно, Зеленський почав з неотримання кредита МВФ, а закінчити може, як і Янукович.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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