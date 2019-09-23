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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4035403640374038
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:56

Отлично сказал! Подписываюсь

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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:12

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Отлично сказал! Подписываюсь

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Пока Зеленский идет по протоптанной дорожке Януковича и Порошенко, всех надул.
Его спасает оголтелый популизм, который хорошо бодрит охлократию - сократил число депутатов, отменил не свою неприкосновенность, в стиле Лукашенко разогнал на совещаниях таможенников.
Ну это на полгода радости охлосу.
Допустим потом посадит Порошенко, Кононенко и Пашинского, еще полгода охлос будет радоваться и набивать Зе рейтинги.
Но впереди после этого еще много времени.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:15

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Отлично сказал! Подписываюсь

Вова популіст, він не піде проти більшості. Більшість підтримує і розкуркулення 5-ти відсоткових, і закон про Мову, а те що ватани очікували повноцінного реванша від Зелі - то хто їм лікар?
https://www.rbc.ua/ukr/news/bolshinstvo ... 89269.html
Переважна більшість населення України (83%) добре обізнані або дещо знають про закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набирає чинності 16 липня. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.

За даними опитування, з тих, хто знає про закон, 59% загалом підтримує його ухвалення, тоді як проти 27%.

На Заході України підтримка закон сягає 85%, на Півночі - 71%, в Києві - 67%, в Центрі - 57%.

У той же час на Півдні та Сході більшість виступають проти закону. Підтримують на Півдні 26%, на Сході - 29%.


До речі, земельну реформу теж почали гальмувати, бо більшість проти. Не можуть популісти робити реформи, ну не можуть, тим більше такі
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:21

  lapay написав:Вова популіст, він не піде проти більшості. Більшість підтримує і розкуркулення 5-ти відсоткових, і закон про Мову,

Насчет языкового закона - не думаю, что большинство.
Инфо Сапиенс - порохоботская контора. Например, перед парламентскими выборами они прогнозировали, что партия Порошенко обойдет Оппоплатформу
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/u-radu-prohodyat-5-partij-rezultati-svizhogo-opituvannya.htm
Результат мы знаем.
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