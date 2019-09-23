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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 вер, 2019 20:12
Re: Політичні дискусії
Пока Зеленский идет по протоптанной дорожке Януковича и Порошенко, всех надул.
Его спасает оголтелый популизм, который хорошо бодрит охлократию - сократил число депутатов, отменил не свою неприкосновенность, в стиле Лукашенко разогнал на совещаниях таможенников.
Ну это на полгода радости охлосу.
Допустим потом посадит Порошенко, Кононенко и Пашинского, еще полгода охлос будет радоваться и набивать Зе рейтинги.
Но впереди после этого еще много времени.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 23 вер, 2019 20:15
Re: Політичні дискусії
Вова популіст, він не піде проти більшості. Більшість підтримує і розкуркулення 5-ти відсоткових, і закон про Мову, а те що ватани очікували повноцінного реванша від Зелі - то хто їм лікар?
До речі, земельну реформу теж почали гальмувати, бо більшість проти. Не можуть популісти робити реформи, ну не можуть, тим більше такі
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 23 вер, 2019 20:21
Насчет языкового закона - не думаю, что большинство.
Инфо Сапиенс - порохоботская контора. Например, перед парламентскими выборами они прогнозировали, что партия Порошенко обойдет Оппоплатформу
Результат мы знаем.
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