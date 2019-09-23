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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4036403740384039>
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:56

Отлично сказал! Подписываюсь

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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:12

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Отлично сказал! Подписываюсь

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Пока Зеленский идет по протоптанной дорожке Януковича и Порошенко, всех надул.
Его спасает оголтелый популизм, который хорошо бодрит охлократию - сократил число депутатов, отменил не свою неприкосновенность, в стиле Лукашенко разогнал на совещаниях таможенников.
Ну это на полгода радости охлосу.
Допустим потом посадит Порошенко, Кононенко и Пашинского, еще полгода охлос будет радоваться и набивать Зе рейтинги.
Но впереди после этого еще много времени.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:15

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Отлично сказал! Подписываюсь

Вова популіст, він не піде проти більшості. Більшість підтримує і розкуркулення 5-ти відсоткових, і закон про Мову, а те що ватани очікували повноцінного реванша від Зелі - то хто їм лікар?
https://www.rbc.ua/ukr/news/bolshinstvo ... 89269.html
Переважна більшість населення України (83%) добре обізнані або дещо знають про закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набирає чинності 16 липня. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.

За даними опитування, з тих, хто знає про закон, 59% загалом підтримує його ухвалення, тоді як проти 27%.

На Заході України підтримка закон сягає 85%, на Півночі - 71%, в Києві - 67%, в Центрі - 57%.

У той же час на Півдні та Сході більшість виступають проти закону. Підтримують на Півдні 26%, на Сході - 29%.


До речі, земельну реформу теж почали гальмувати, бо більшість проти. Не можуть популісти робити реформи, ну не можуть, тим більше такі
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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:21

  lapay написав:Вова популіст, він не піде проти більшості. Більшість підтримує і розкуркулення 5-ти відсоткових, і закон про Мову,

Насчет языкового закона - не думаю, что большинство.
Инфо Сапиенс - порохоботская контора. Например, перед парламентскими выборами они прогнозировали, что партия Порошенко обойдет Оппоплатформу
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/u-radu-prohodyat-5-partij-rezultati-svizhogo-opituvannya.htm
Результат мы знаем.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:32

  lapay написав:
  zРадио написав:Пропаганда не в том, что Януковича свергли, а в том, что он сам убежал. Было бы это его решением, он бы публично отказался от власти и уехал бы в полной безопасности. А так - тикал от "мирных протестующих", аж пятки сверкали!

В більшості випадків вбивці тікають з місця злочину, навіть коли вбивають одного, а не небесну сотню.
Тікають не тільки виконавці, але й замовники вбивства.

а что разве турчинов, парубий, пашинский и пр. уже сбежали?... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:37

  lapay написав:Вова популіст, він не піде проти більшості. Більшість підтримує і розкуркулення 5-ти відсоткових, і закон про Мову, а те що ватани очікували повноцінного реванша від Зелі - то хто їм лікар?
https://www.rbc.ua/ukr/news/bolshinstvo ... 89269.html
Переважна більшість населення України (83%) добре обізнані або дещо знають про закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набирає чинності 16 липня. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.

За даними опитування, з тих, хто знає про закон, 59% загалом підтримує його ухвалення, тоді як проти 27%.

На Заході України підтримка закон сягає 85%, на Півночі - 71%, в Києві - 67%, в Центрі - 57%.

У той же час на Півдні та Сході більшість виступають проти закону. Підтримують на Півдні 26%, на Сході - 29%.




Ты ничего не понял - садись, 2! (с)

В комментарии Черняка задеты куда более серьезные проблемы - отсутствие инфраструктуры и отсталость социальных услуг, фиаско в борьбе за молодежь с соседними (и несоседними тоже) странами и мародерство власти в отношении частного бизнеса.

Черняк как раз высмеивает надуманную актуальность языкового и религиозного вопросов - это в твой (среди прочих) огород камень!

Ты ведь даже не видишь острых проблем Украины как государства и места жительства украинцев - для тебя повестка дня заканчивается армовиром, хотя ты сам ездишь по разбитым дорогам, пользуешься некачественной медициной и платишь налоги ворам (если, конечно, не батрачишь в Польше, как большинство людей со схожей позицией :mrgreen: )
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:42

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Насчет языкового закона - не думаю, что большинство.

https://konkurent.in.ua/publication/425 ... ituvannya/
Близько половини респондентів позитивно ставляться до нового закону про мову (42%), негативне ставлення виявили п’ята частина опитаних (23%), приблизно ще стільки ж – нейтрально ставляться (21%). Не змогли відповісти 14% опитаних. Більшість респондентів вважають, що новий закон про мову сприяє розвитку української мови (39%). П’ята частина респондентів вважають, що новий закон про мову не вплине на використання мов в Україні (21%). На думку 17% опитаних, новий закон про мову утискає права людей, які спілкуються не українською, а іншими мовами. Приводом для суперечок і конфліктів новий закон про мову вважають 14% респондентів. Не змогли відповісти 9% опитаних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:50

  lapay написав:https://konkurent.in.ua/publication/42571/ukrainska-mova-naybilsh-populyarna-sered-molodi-opituvannya/

Опитування репрезентує міське населення України, яке користується Інтернетом, у віці 18-55 років. Обсяг вибірки 1000 респондентів.

Опрос в интернете, выборка слишком маленькая и нерепрезентативная.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:53

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:В комментарии Черняка задеты куда более серьезные проблемы - отсутствие инфраструктуры и отсталость социальных услуг, фиаско в борьбе за молодежь с соседними (и несоседними тоже) странами и мародерство власти в отношении частного бизнеса.

Черняк как раз высмеивает надуманную актуальность языкового и религиозного вопросов - это в твой (среди прочих) огород камень!

Ніфіга. Цей Чорняк як раз і хоче, щоб хоч закон про Мову відмінили, раз дороги залатати не можуть. :)
До речі, Зеля вже сумно казав, що НБУ незалежний, тобто, Ми (Вова Перший) не можемо запустити лапу в його доларові скрині.
Невже зефіли реально вірили в весняні посадки, залатані дороги, за півроку, зелений комунізм після НР? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:56

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Опитування репрезентує міське населення України, яке користується Інтернетом, у віці 18-55 років. Обсяг вибірки 1000 респондентів.

Опрос в интернете, выборка слишком маленькая и нерепрезентативная.

У КМІСа є опитування про спілкування мовами, відношення до викладання російської, зі схожими результатами. https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 832&page=2
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